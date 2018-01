18 главных культурных событий 2018 года

Image caption Сериал "Макмафия" обещает стать главным событием телевизионного года. Справа - Джеймс Нортон в роли сына крупного российского мафиози Алекса Годмана, слева - Мария Шукшина в роли его матери Оксаны

Загадывать наперед - дело неблагодарное, однако многие самые примечательные явления культурной жизни наступившего года уже известны, и я рад вас с ними ознакомить. Естественный для Би-би-си крен - в сторону событий британских.

Телевидение

1. "Макмафия" (McMafia)

Правообладатель иллюстрации Press Association Image caption Создатели "Макмафии" на презентации фильма в Британской академии театра, кино и телевидения. Слева направо: продюсер Хуссейн Амини, журналист и писатель Миша Гленни, телеведущая Кирсти Уорк, актриса Джульет Райлэнс, актер Джеймс Нортон, автор сценария и режиссер Джеймс Уоткинс

В первый же день нового года телевидение Би-би-си начало трансляцию обещающего стать главным хитом года сериала "Макмафия", тем более интересного российской аудитории, что в центре его - выросший в Британии сын российского мафиози. В основе сериала - изданная еще в 2008 году книга известного британского журналиста Миши Гленни "МакМафия: Серьезно организованная преступность".

В главной роли - известный по образу Андрея Болконского в сериале "Война и мир" Джеймс Нортон, которого теперь усиленно прочат в преемники Дэниелу Крэйгу в роли агента-007. Среди других исполнителей - Алексей Серебряков и Мария Шукшина.

2. "Британия" (Britannia)

Правообладатель иллюстрации SKY Image caption Актриса Келли Райли в роли кельтской воительницы в телефильме "Британия"

Сценарист джеймсбондовского "Спектра" и постановщик знаменитой "Именинницы" с Николь Кидман Джез Баттеруорт обратился к полумифической заре британской истории.

Время действия - 43 год нашей эры. Римляне завоевывают населенную кельтами Британию - "загадочную страну диких женщин-воительниц и могущественных друидов, способных переносить в земной мир силы подземного царства".

В главных ролях Дэвид Моррисси, Николай Ли Кос, Келли Райли. Создатели "Британии" утверждают, что сериал станет британской "Игрой престолов".

3. "Грязные деньги" (Dirty Money)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Режиссер-документалист Алекс Гибни снял документальный фильм о мире финансов и бизнеса

Американский документалист Алекс Гибни известен чередой блестящих разоблачительных фильмов, о содержании и смысле которых лучше всего говорят их названия: "Мы воруем секреты: история Wikileaks", "Enron. Самые смышленые парни в этой комнате", "Наваждение (Путь к клиру: саентология и темница веры)" и другие.

Новая картина, которая выходит на Netflix 26 января, - глубокий и серьезный анализ теневых сторон мира финансов и бизнеса. Его герои - творцы и жертвы финансовых злоупотреблений и преступлений, потрясших мир в течение последнего десятилетия, со времен кризиса 2008 года.

4. "Убийство Джанни Версаче" (The Assassination of Gianni Versace)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актер Даррин Кросс - исполнитель роли убийцы Джанни Версаче Эндрю Кунана на премьере фильма в Нью-Йорке 11 декабря 2017 г.

Второй сезон сериала-антологии "Американская история преступлений" выходит в эфир 18 января. В девяти сериях подробно исследуется история гибели легендарного модельера от рук серийного убийцы Эндрю Кьюненена.

В основе фильма - книга американской журналистки Морин Орт "Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самый серьезный провал в погоне за преступником в американской истории".

Возбудившие поклонников Леди Гаги слухи о том, что именно их кумир сыграет в фильме роль Донателлы Версаче, оказались ложными. Однако и без нее исполнительский состав выглядит вполне звездным: Пенелопа Крус, Рики Мартин, Эдгар Рамирес и Даррен Крисс.

Кино

5. "Секретное досье" (The Post)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стивен Спилберг, Мерил Стрип и Том Хэнкс на премьере фильма "Секретное досье" на кинофестивале в городе Палм-Спрингс

Режиссер - Стивен Спилберг. В главных ролях - Том Хэнкс и Мерил Стрип. Дальше можно было бы и не продолжать, однако продолжу.

При всей своей уникальной одаренности и невероятном чутье Спилберг к тому же и фантастически плодовит, в результате чего в его обширной фильмографии наряду с шедеврами немало и проходных картин.

В какой категории окажется "Секретное досье", говорить пока рано, но интерес к фильму гарантирован не только набором звездных имен.

Фильм основан на реальных событиях 1971 года, когда двое американских журналистов из газеты Washington Post вели отчаянную борьбу с американским правительством за публикацию относящихся к Вьетнамской войне секретных документов.

Сюжет напрямую пересекается с сегодняшней Америкой, где пресса ведет не менее (если не более) отчаянную борьбу с администрацией Дональда Трампа. Фильм уже получил пригоршню наград и номинаций и считается одним из фаворитов в оскаровской гонке.

6. "Все деньги мира" (All the Money in the World)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ридли Скотт и Кристофер Пламмер на приеме после премьеры фильма "Все деньги мира" в Лос-Анджелесе, 18 декабря 2017 г.

Имя прославленного режиссера (Ридли Скотт), легшая в основу фильма история загадочного миллиардера Пола Гетти, звезды в главных ролях (Мишель Уильямс, Марк Уолберг, Кристофер Пламмер), три номинации на премию "Золотой глобус" - причины, казалось бы, более чем достаточные, чтобы выделить "Все деньги мира" в качестве одной из самых интересных кинопремьер нового года.

Но все это меркнет перед беспрецедентной по сути и рекордной по срокам кардинальной переделкой фильма, на которую Скотт вынужден был пойти, заменяя впавшего в опалу исполнителя главной роли Кевина Спейси на Кристофера Пламмера.

"Все деньги мира" таким образом становятся уникальным свидетельством развернутой в Голливуде и вслед за ним во всем мире борьбы не только с теми, кого обвиняют в сексуальных домогательствах, но и с их творчеством.

Я успел посмотреть фильм и, при всем уважении к таланту и мастерству Спейси, представить себе теперь в роли Гетти кого-нибудь, кроме Пламмера, не могу - настолько яркий и запоминающийся образ создал канадский актер-ветеран.

7. "Мария Магдалена" (Mary Magdalene)

Правообладатель иллюстрации Film 4 Image caption Мария Магдалена (Руни Мара) и Иисус Христос (Хоакин Феникс) в фильме "Мария Магдалена"

Число байопиков полумифического Иисуса Христа - от сусально-почтительных до бунтарски-скандальных - исчисляется десятками.

Почти во всех них есть фигура Марии Магдалены, бывшей проститутки, обретшей святость благодаря учению и личности сына божьего. Однако стать главной героиней ей удалось лишь в одной скромной, вышедшей в 2000 году и на сегодняшний день прочно забытой теледраме.

Новый фильм, главную роль в котором играет стремительно набирающая звездность Руни Мара ("Кэрол", "Социальная сеть", "Песня за песней"), ожидается с большим интересом. В роли Иисуса Христа - Хоакин Феникс.

Музыкаи музыкальный театр

8. Jimi Hendrix. Both Sides of the Sky

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джими Хендрикса вот уже почти полвека нет в живых, а его новая музыка по-прежнему выходит в свет

Количество изданных за минувшие со дня смерти великого гитариста 47 лет записей, которые не были опубликованы при жизни, зашкаливает.

Среди них, наряду с безусловными шедеврами (First Rays Of The New Rising Sun, 1997; Jimi Plays Monterey, 1986; Live At The Fillmore East, 1999), есть и неизбежное количество шлака - маловыразительные, отвергнутые самим музыкантом студийные дубли, с плохим качеством звука и в лучшем случае среднего уровня концертные записи.

В то же время, как это ни поразительно, и сейчас, почти полвека спустя, обнаруживаются записи, которые могут если не стать в ряд с самым великим наследием Хендрикса, то, во всяком случае, сильно обогатить и расширить наше представление об этом наследии.

К их числу относится выходящий в марте альбом Both Sides of the Sky, среди 13 студийных треков которого десять никогда ранее не публиковались. Среди них и хендриксовская версия классической песни Джони Митчелл Woodstock.

9."Возвращение Улисса". Королевская опера, Roundhouse, 10-21 января

Правообладатель иллюстрации Royal Opera House/Roundhouse

Три года назад Королевская опера решилась на дерзкий эксперимент, поставив "Орфея" - барочный шедевр итальянского композитора XVII века Клаудио Монтеверди - в зале Roundhouse в известном своей хиппистской историей лондонском районе Кэмден.

Несмотря на то, что бывшее здание железнодорожного депо, известное в первую очередь концертами рок-титанов 60-х, кажется наименее приспособленным для классической оперы, спектакль пользовался колоссальным успехом и у публики, и у критики.

С 10-го по 19 января Королевская Опера ставит в Roundhouse еще один шедевр Монтеверди - "Возвращение Улисса". Постановщик - известный современными интерпретациями классических опер режиссер Джон Фулджеймс.

10. К 100-летию Леонарда Бернстайна, Королевский балет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В честь 100-летия Леонарда Бернстайна Королевский балет подготовил специальный спектакль на музыку композитора

Столетие Леонарда Бернстайна (25 августа) Королевский балет решил отметить новым спектаклем из трех одноактных балетов на музыку великого мастера.

Один из трех - возобновление балета Лиама Скарлетта "Век тревог", поставленного в 2014 году на музыку одноименной Второй симфонии Бернстайна. И симфония, и поставленный на ее музыку балет вдохновлены модернистской поэмой Уистена Хью Одена.

Другие постановки - мировые премьеры двух балетов, сочиненных на музыку Бернстайна хореографами Королевского балета Уэйном Макгрегором и Кристофером Уилдоном.

В Москве премьеру спектакля можно будет увидеть на большом экране.

11.Мюзикл Стинга"Последний корабль"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стинг на презентации мюзикла "Последний корабль" в своем родном Ньюкасле

Основанный на воспоминаниях о проведенном в угольно-портовом Ньюкасле детстве мюзикл Стинга был впервые поставлен на нью-йоркском Бродвее, но продержался всего три месяца - результат ничтожный по сравнению с идущими десятилетиями блокбастерами.

В полном противоречии с известной английской поговоркой "везти уголь в Ньюкасл" (нечто вроде нашего "в Тулу со своим самоваром") Стинг все-таки решился отвезти значительно переработанную версию мюзикла на родину, в тот самый город, где он родился и рос, где начиналась его карьера школьного учителя, а потом музыканта.

В Ньюкасле спектакль пройдет с 12 марта по 7 апреля, после чего отправится в тур по стране.

12. Музыкальные фестивали

Правообладатель иллюстрации All Points East Image caption Новый музыкальный фестиваль All Points East попытается заместить отдыхающий "под паром" в этом году Гластонбери

Флагман британского фестивального лета - Гластонбери - этот год пропускает, знаменитая ферма Worthy Farm, где он стартовал еще в 1970 году, в этом году отдыхает, что называется, "под паром".

В образовавшийся в плотном графике фестивального лета вакуум стремятся вторгнуться новички. Главный из них - фестиваль All Points East. Организует его компания Goldenvoice, та самая, что стоит за калифорнийским гигантом Coachella.

Растянутый на десять дней фестиваль пройдет в парке Виктория на востоке Лондона. Хедлайнеры: Бьорк, LCD Soundsystem, National, Ник Кейв, Патти Смит, St.Vincent и многие другие. Среди других заметных событий рок-лета концерт в честь 40-летия группы Cure в лондонском Гайд-парке.

Архитектура и дизайн

13. Новая Королевская Академия

Правообладатель иллюстрации Hutton Archive Image caption Так Королевская Академия художеств в Лондоне выглядела через десять лет после своего открытия, 240 лет назад, в 1778 году

Вслед за открывшимся в июне 2016 года новым корпусом Tate Modern и новым огромным выставочным залом в Музее Виктории и Альберта, который вступил в строй год спустя, к расширению своего пространства приступила и еще одна важнейшая арт-институция британской столицы - Королевская Академия художеств.

В мае 2018 года в ознаменование своего 250-летия Академия открывает новый корпус - он так и будет называться "Новая Академия" - который соединит прилегающие друг к другу но, тем не менее, до сих пор существовавшие в виде отдельных помещений два здания: торжественно-фасадный Burlington House на Пикадилли и Burlington Gardens, расположенный на одноименной, параллельной Пикадилли улице.

Спроектированный архитектором Дэвидом Чипперфильдом корпус включат в себя новые галереи, лекционный зал и специальный Архитектурный дворик.

14. "От надежды к пустоте. Политика и графика 2008-2018". Музей дизайна, 28 марта - 12 августа

Правообладатель иллюстрации Chris Wiliams Zoeica Image caption Демонстрация женщин в Вашингтоне, январь 2017 г.

Музей тем и отличается от галереи, что выставляет предметы искусства после хотя бы минимальной - хотя бы в десятилетие - проверки временем. Тем более необычно и неожиданно выглядит открывающаяся в марте в лондонском музее дизайна выставка политической графики.

Столь неординарное свое решение музей объясняет неординарностью минувшего десятилетия: кризис 2008 года, резкая радикализация как правого, так и левого фланга политического спектра и, как результат, поляризация общественно-политической жизни, проявившаяся в таких сейсмического значения событиях, как победа сторонников "брексита" и избрание Дональда Трампа президентом США. Не менее фундаментальными по своему политическому значению стали и "арабская весна", и кризис с беженцами в Европе.

Все это привело к невиданному ранее всплеску политической графики - от плакатов и баннеров, с которыми люди шли на митинги и марши протеста, до интернет-мемов.

Социальные сети сделали распространение политической иконографии как никогда мгновенным и повсеместным. Никогда еще графический дизайн не играл столь важной роли в формировании политической повестки дня.

А название выставки "От надежды к пустоте" символизирует политический итог десятилетия.

Изобразительное искусство

15. "Слишком человеческое. Бэкон, Фрейд и век живописания жизни". Галерея Tate Britain, 28 февраля - 27 августа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Триптих "Три этюда к Распятию" Фрэнсиса Бэкона на выставке в Tate Britain в 1962 году

"Я хочу, чтобы краска работала, как жизнь" - это высказывание британского художника Люсьена Фрейда стало своеобразным девизом грандиозной выставки британской фигуративной живописи последнего столетия.

ХХ век считается торжеством модернизма, отбросившего фигуративное искусство на задворки поступательного процесса развития искусства.

Название выставки ее организаторы позаимствовали у знаменитой книги Фридриха Ницше "Человеческое, слишком человеческое". В центре экспозиции две крупнейшие фигуры британского искусства - Фрэнсис Бэкон и Люсьен Фрейд.

Выставка призвана показать, как лучшие мастера, впитав в себя эстетические и технические достижения авангарда, оставались при этом живописателями человека.

16."Пикассо 1932. Любовь, слава, трагедия". Галерея Tate Modern. 8 марта - 9 сентября

Правообладатель иллюстрации Tate Image caption "Обнаженная в красном кресле" - один из главных экспонатов выставки "Пикассо 1932. Любовь, слава, трагедия"

Есть ли в истории мирового искусства другой художник, всего один год работы которого был бы удостоен крупной выставки в одном из самых престижных музеев мира?

Более того, галерея Tate Modern, на счету которой не один десяток прогремевших на весь мир выставок, считает "Пикассо 1932" одной из самых значительных экспозиций в своей истории.

1932 год был экстраординарным для Пикассо даже по меркам этого экстраординарного художника. Не случайно его называли "годом чудес". В этот год он создал ряд своих самых значительных работ: "Обнаженная в красном кресле", "Обнаженная в черном кресле" "Обнаженная, зеленые листья и бюст", "Зеркало".

Все эти картины, считающиеся вершинами межвоенного периода в творчестве Пикассо, будут представлены на выставке.

В этот год был издан первый всеобъемлющий каталог работ Пикассо, заложивший основу серьезного изучения его творчества.

Год был бурным и в личной жизни Пикассо - художник разрывался между женой Ольгой Хохловой и их 11-летним сыном Паоло и новой, на 28 лет моложе его, возлюбленной Марией-Терезой Вальтер.

В самом конце 1932 года Мария-Тереза серьезно заболела после купания в реке Марне и практически потеряла свои роскошные волосы. Для Пикассо это событие стало толчком к серии жестких, со сценами насилия и спасения работ, ставших финалом года любви, славы и трагедии.

17. "Моне и архитектура". Национальная галерея, 9 апреля - 29 июля

Правообладатель иллюстрации Hammer Museum Image caption "Вид Бордигеры" - одна из работ выставки

В Tate Britain еще продолжается выставка "Импрессионисты в Лондоне", немалую часть которой составляют вдохновленные городскими пейзажами британской столицы картины Клода Моне ("Мост Ватерлоо", "Здание парламента"), а Национальная галерея уже открывает свою выставку великого французского импрессиониста.

"Моне много не бывает", - примерно в таком духе высказался, анонсируя выставку, директор Национальной галереи Габриэле Финальди.

И хотя Моне известен прежде всего картинами с изображением природы, архитектуры в его работах немало - наряду с лондонскими это и такие всемирно известные архитектурные шедевры, как "Руанский собор в солнце", "Вокзал в Сен-Лазар", "Бульвар Капуцинов" и многие другие.

Выставка "архитектурной живописи" Моне, на которой будут представлены свыше 70 работ мастера, станет первой, исследующей это интересное взаимоотношение.

18. "Роден и искусство древней Греции". Британский музей, 26 апреля-29 июля

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Огюст Роден в своем домашнем музее в городе Медон во Франции. 1 января 1910 г.

Казалось бы, что общего между французским скульптором второй половины XIX века, который считается родоначальником современной скульптуры, и отстоящей от него на два тысячелетия античностью?

Однако стоит бросить даже поверхностный, даже не очень профессиональный взгляд на то и другое, и родство окажется разительным.

Что на самом деле не только не удивительно, но даже совершенно естественно. Молодой Роден усиленно копировал имеющиеся в Париже скульптуры Парфенона. В 1881 году он впервые оказался в Лондоне, и, как сам он признавался, "просто поселился в Британском музее".

Впоследствии он стал страстным коллекционером античного искусства, а у себя дома в городе Медон устроил настоящий музей древней скульптуры.

Выставка в Британском музее впервые в истории представит бок о бок античную древнегреческую скульптуру и работы Огюста Родена.