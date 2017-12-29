Приняли на грудь: зачем Британии вытрезвители

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Британии подумывают о том, чтобы передать заботу о перепивших гражданах с больниц на вытрезвители. А вот стоит ли брать за это еще и деньги?

Не будем лукавить: в странах, где алкоголь не запрещен, праздники как правило связаны с повышенным потреблением спиртного. Проблема в том, что алкоголь далеко не всегда потребляется в разумных количествах.

Британцы известны феноменом под названием binge drinking. На русский язык это словосочетание можно перевести как "скоростное перепитие", то есть процесс, когда за короткое время на грудь принимается максимально возможное количество алкоголя.

Очевидно, что такой резкой перегрузки человеческий организм не выдерживает и тихо падает в каком-нибудь глухом уголке, иногда при полностью отключенном сознании.

Если у этого организма есть товарищи, которые еще хоть как-то способны связать пару слов и потыкать пальцем в телефон, за рухнувшим телом приезжает скорая.

Кому спасать пьяниц?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Конечно, всякое бывает, но, согласитесь, так напиваться все-таки некрасиво

Долгие годы на территории Соединенного Королевства эта почетная обязанность возлагалась на Национальную систему здравоохранения.

Все жители страны прекрасно знают, что за исключением самых острых ситуаций типа инфаркта или сломанной в четырех местах ноги, в пятницу или субботу вечером в приёмные покои скорой помощи лучше не обращаться.

Статистика вообще-то довольно устрашающая: если в обычные дни число пострадавших от перепития граждан в приемных покоях составляет 11-12%, то в выходные и праздничные дни оно вырастает до 70%.

Это означает, что машины скорой помощи вместо того, чтобы мчаться к сердечникам и больным старикам, вынуждены развозить по больницам совершенно здоровых мужчин и женщин, потерявших чувство алкогольной меры.

Дело дошло до того, что один из главных чиновников от британского здравоохранения Стивен Стивенс раздраженно заявил: "Мы - Национальная система здравоохранения, а не Национальная система вытрезвления!"

Отстойник для потерявших меру

Image caption Вот уже несколько лет в ряде городов Британии существуют передвижные вытрезвители. На этом написано: "Посетите Бристоль"

Вот уже несколько лет по ряду британских городов курсируют специальные автобусы-вытрезвители.

Идея проста: перебравших гражданина или гражданку находят, подбирают, заносят, укладывают в койку, прикрывают одеялом, ставят рядом миску из папье-маше на случай, если принятое захочет вырваться наружу, и дают отоспаться и прийти в чувство.

А для того, чтобы ничего плохого не случилось, за бессознательными телами наблюдает медицинский персонал.

Иногда вместо автобусов используются какие-то стационарные помещения, но система понятна.

Проект оказался настолько успешным, что теперь его подумывают распространить на всю страну. Возникает только один вопрос: почему до этого не додумались раньше?

Потому что принцип

Image caption Чаще всего пьяницы заканчивают вечер в отделениях скорой помощи. Где по большому счету им совсем не место. А врачи тратят драгоценное время на людей, которым иногда надо просто отоспаться

Ответ на этот вопрос заложен в основополагающем принципе работы Национальной системы здравоохранения: бесплатно, для всех, по первому требованию.

Британия по праву гордится одной из самых доступных систем национального здравоохранения в мире. За несколько десятилетий ее существования народ привык, что в любом случае, при любых проблемах со здоровьем (а пьянство на здоровье может влиять очень и очень плохо) любой человек может прийти к врачу или в больницу, и ему обязательно помогут.

Условие об отказе от предоставления медицинских услуг, если человек сам навлек на себя болезнь (например, белую горячку), встречается в частных медицинских полисах, но не в государственном здравоохранении.

Между тем, вот уже несколько лет британская система здравоохранения трещит по швам от нехватки средств и персонала. И, кажется, пришла пора взяться за безответственных граждан, цепко ухватив их за бумажник или кредитную карту.

Ребята, а что вы так долго думали?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 31 мая 2008 года. Последний день, когда в лондонском метро было разрешено пить спиртное. Молодежь решила это дело отметить, катаясь кругами по кольцевой линии

Хороший вопрос. И если вы думаете, что предложение взымать с перебравшего населения плату за медицинские услуги и вытрезвление не вызывает споров, то вы глубоко ошибаетесь.

Во-первых, многим кажется диким отказ в предоставлении бесплатных медицинских услуг, даже если человек сам себя загнал в подобное состояние.

Во-вторых, немедленно раздаются голоса соцработников, заявляющих, что алкоголики пить не перестанут, вот только их семьи останутся совсем без средств, а дети будут ходить голодными, если вы будете взымать с их родителей по 300-500 фунтов за принудительное вытрезвление.

В третьих, если мы начнем взымать деньги за эти медицинские услуги, остановиться на этой скользкой дорожке будет уже невозможно: сначала за вытрезвление, потом за язву желудка ("Сами виноваты, что ели острое и соленое и слишком нервничали!"), потом за ушивание желудка ("Не надо было разъедаться до нечеловеческих размеров!"), потом за рождение детей ("Ну вы, ребята, даете! Сами зачали, сами и рожайте") и так далее - до тех пор, пока мы не докатимся до американской системы с ее дорогими страховками и смертями, которых можно было избежать.

А народ - за!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Остается нерешенным еще один вопрос: пьянство - это проблема социальная, или все-таки виноват сам конкретный человек?

Если считать, что комментарии на англоязычном сайте Би-би-си хоть как-то отражают общественное мнение страны, то оно суперподавляющим большинством склоняется к идее вытрезвителей и к требованию платы с безответственных пьяниц.

Одно я вам гарантирую: если это будет поставлено на голосование в парламенте, то чисто практический вопрос перерастет в мощные политические дебаты, где каждая партия будет громко кричать о бедах общества, в которых виноваты исключительно их политические противники.

Впрочем, к этому мы тоже уже привыкли. А если понадобится, то привыкнем и к вытрезвителям. Хоть на колесах, хоть без.