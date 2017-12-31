Новогодние обещания: как их выполнять?

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Эми Джонс посвятила последние пять лет воспитанию сыновей, но, по ее словам, совсем забыла о собственных интересах и увлечениях

Ох, нелегкая это задача - выполнять данные самому себе в новогоднюю ночь обещания. Что бы ты себе ни пообещал - будь то вернуться к работе после рождения ребенка, переехать в другую страну, возобновить занятия музыкой после 30-летнего перерыва, не ходить в сетевые рестораны или что-то еще - все дается с трудом.

Мы собрали несколько вдохновляющих историй от жителей Британии, которые смогли выполнить свои обещания, данные год назад.

Найти себя

Эми Джонс из городка Эштед графства Суррей год назад пообещала себе, что после рождения детей она попытается снова стать самой собой.

"В конце 2016 года я радовалась успехам моей семьи, но у меня было ощущение, что сама я не добилась в уходящем году вообще ничего. Я сидела дома с детьми целых пять лет - и сделала распространенную ошибку: я забыла о самой себе - о том, кто я есть. И наиболее отчетливо я это понимала, когда встречалась с друзьями, которые не сидели дома и не забывали о себе", - говорит Эми.

"Часто, когда кто-нибудь из них спрашивал - "что у тебя нового?" - я обычно начинала рассказывать, что происходит с моими сыновьями или у мужа на работе", - рассказывает она.

Правообладатель иллюстрации Amy Jones Image caption Эми Джонс за год выполнила все три поставленные перед собой задачи

Тогда Эми поставила себе под новый год три цели: понять, что ей интересно, обзавестись хобби и найти работу. Она дала себе на решение этих задач ровно год.

В феврале она создала в "Фейсбуке" группу, где родители могут делиться с друг другом своими мыслями и советами по поводу воспитания детей. Сейчас у нее 700 подписчиков.

"Это превзошло все мои ожидания, а поддержка людей помогла мне с энтузиазмом продолжать работу", - рассказывает она.

В августе Эми пробежала первую 5-километровую дистанцию. Осенью она устроилась на работу - на должность помощника менеджера по соцсетям.

"В ноябре я вышла на работу - впервые с момента рождения первого ребенка. Я работаю из дома, поэтому могу выполнять и обязанности мамы - я занимаюсь детьми до и после школы. Пока мальчики в школе, а я работаю, я чувствую, что выполнила поставленную перед собой цель", - говорит Эми.

Возвращение к музыке

Пол Томпсон из Манчестера учился игре на фортепиано, когда был ребенком, но, поступив в колледж, забросил занятия музыкой.

Год назад он купил старый рояль и поставил себе цель - через год выучить наизусть столько произведений, чтобы их можно было играть одно за другим как минимум час.

Свое обещание он выполнил уже к осени.

Правообладатель иллюстрации Paul Thompson Image caption Пол Томпсон играет сонаты Гайдна и Моцарта

"Мне уже за 50, и мне впервые удалось выполнить новогоднее обещание", - говорит Пол.

"Чтобы не делать перерывов в занятиях, я вставал в полтретьего утра и даже купил электрическое пианино, чтобы заниматься в наушниках и не будить всю улицу", - рассказывает он.

"К осени я мог играть произведения наизусть в течение часа - в основном классику, в том числе сонаты Гайдна и Моцарта", - делится своими успехами Пол.

"Я делал это для себя, я не собираюсь становиться профессионалом, но я сейчас удовлетворен своим уровнем", - объясняет он.

Пол уже пообещал себе, что продолжит занятия музыкой и в 2018 году.

"Брексит" заставил нас действовать"

После референдума по вопросу о выходе Британии из ЕС эколог Шарлотта Биллингэм решила реализовать свое давнее желание переехать в Канаду.

Вместе со своим мужем Фредом она получила вид на жительство в Канаде, и теперь они собираются переехать из Ливерпуля в Британскую Колумбию.

Правообладатель иллюстрации Charlotte Billingham Image caption Шарлотта давно мечтала жить в Канаде, но решилась на переезд только в 2017 году

До того как подать прошение на предоставление вида на жительство, они бывали в Канаде восемь раз, там же они провели свой медовый месяц в 2012 году.

"Мы всегда хотели жить за границей, но раньше у нас все не хватало решимости", - говорит Шарлотта.

"Главное для нас - это качество жизни, красивые пейзажи и возможность путешествовать", - объясняет она.

По словам Шарлотты, она всю жизнь работала на компании, финансируемые из бюджета ЕС, так что после "брексита" ей пришлось бы в любом случае подумать о смене работы и даже карьеры.

"Мы восхищаемся Канадой, ее открытой политикой в отношении иммигрантов - как высококвалифицированных работников, так и в отношении беженцев. Британия к иммигрантам относится менее сочувственно и рада им меньше, даже чем 10 лет назад", - рассуждает Шарлотта.

Положительный ответ на прошение о предоставлении вида на жительства Шарлотта и Фред получили 18 августа - в пятую годовщину их свадьбы.

Рождественские каникулы они провели в сборах, а в январе планируют выставить дом на продажу - и вскоре уехать.

"Прошедший год был очень суматошным. Мы не ожидали, что нам все удастся решить за год. Стремление переехать, старания, немного везения - вот секрет нашего успеха", - резюмирует Шарлотта.

"Мы с мужем не самые рискованные люди, мы склонны к планированию и поэтапной реализации задуманного. Поэтому наша цель - переезд в Канаду - была для нас серьезным вызовом, нам нужно было не поддаваться страху и смириться с тем, что ты не можешь контролировать все", - признается она.

Против сетевых ресторанов

Элеаноре Булл так надоело есть в разных местах одну и ту же еду, что она всерьез начала опасаться, что сетевые заведения скоро завоюют весь ресторанный мир.

Поэтому она решила для себя, что будет питаться только в ресторанах, не относящихся ни к одной из крупных сетей.

Правообладатель иллюстрации Eleanor Bull Image caption Элеанора (слева) и ее подруга Миранда за прошедший год нашли в Лондоне несколько весьма интересных ресторанов

"Если мы не будем поддерживать маленькие местные рестораны, то они разорятся - и мы рискуем остаться без очень вкусной еды", - замечает Элеанора.

"Я поняла, что нужно приложить не так много усилий, чтобы мои друзья тоже захотели пойти в один из небольших ресторанов - для этого даже не надо было объяснять, что я стараюсь избегать сетевых заведений", - говорит она.

В 2018 году Элеанора намерена придерживаться той же стратегии, только теперь она собирается еще и отказаться от покупок в сетевых кофейнях.

"В этом году я попробовала очень вкусные блюда, которые вы никогда не найдете в сетевых ресторанах - например, национальные польские и перуанские блюда. Кроме того, это оказалось прекрасным способом и больше узнать о месте и людях, куда ты приехал", - говорит Элеанора.

А надо ли это вам?

Рис Хатрэлл записался на курс йоги для начинающих, чтобы хоть как-то справиться со сложным периодом в своей жизни.

Правообладатель иллюстрации Rhys Hatherall Image caption Не давайте себе обещание просто так - сначала поймите, действительно ли у вас есть стремление и желание его исполнить, говорит Рис

"В то время я сам восстанавливался после травмы, тяжело заболел один из моих близких родственников, да к тому же я потерял своего верного друга - собаку Дейзи. Мне было необходимо хоть что-то, что заставляло бы меня действовать, не раскисать - и в то же время помогало бы снять стресс. Для меня было важно позаботиться о себе и попробовать что-то новое", - рассказывает Рис.

По его словам, самым сложным было прийти на первое занятие. Он просто не представлял, как все будет происходить.

"Конечно, я встретил улыбающихся людей, у них у всех были новые коврики для йоги, как и у меня", - вспоминает Рис.

Рис целый год прилежно выполнял обещание, данное самому себе, и теперь у него есть что сказать тем, кто только собирается поставить перед собой какую-либо задачу на новый год.

"Не давайте себе обещание просто так - только для того, чтобы что-то сделать. Сначала поймите, действительно ли у вас есть стремление и желание это сделать. Худшее, что может приключиться - вы просто научитесь делать то, что вам не нравится", - говорит Рис.