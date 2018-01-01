Пресса Британии: в 2018 году Россию ждет экономический рост

В обзоре британских газет:

Прогноз Times на 2018 год: Россию ждет экономический рост

В первый день нового года Times дает прогноз экономических событий в различных странах, и в том числе в России.

В 2018 году из-за роста и стабилизации цен на нефть российская экономика, ориентированная на сырьевые товары, как ожидается, вырастет на 1,8%. Санкции США и Евросоюза, введенные из-за военного вмешательства России в восточной части Украины и аннексии Крыма в 2014 году, продолжат ограничивать для Москвы торговлю, конкуренцию и получение новых технологий.

Также ожидается, что снизится количество трудоспособного населения, а производительность труда останется на низком уровне, пишет издание.

По мнению аналитиков, реальные доходы населения в России вырастут, но процент социально-незащищенных семей, скорее всего, останется на высоком уровне. Низким, по-видимому, останется уровень безработицы, но в разных регионах России он будет неодинаковым.

Благодаря низкой инфляции и растущим ценам на нефть повышается показатель деловой уверенности, что поспособствовало притоку инвестиций и сокращению дефицита бюджета. Ожидается, что население будет тратить больше и воспользуется улучшившимися условиями кредитования, полагает газета.

Банковская система выглядит хрупкой в свете решений Центробанка о спасении двух частных банков в середине 2017 года и еще одного в декабре для сохранения стабильности. Ожидается, что незначительный экономический рост продолжится и в 2019 году. Однако для его сохранения в долгосрочной перспективе, по мнению Всемирного банка, необходимо проведение структурных реформ, а также улучшение систем здравоохранения и образования, пишет Times.

Главным приоритетом по-прежнему будет постепенное уменьшение экономической зависимости от углеводородов с сохранением природных ресурсов и защитой окружающей среды. Новое правило фискальной политики, предусматривающее определение бюджета на 2018 год в зависимости от критерия фиксированной цены на нефть, должно помочь этому процессу, отмечает газета.

Радоваться протестам в Иране преждевременно

Как хищные птицы, летающие над добычей в пустыне, недруги и конкуренты Ирана с большим интересом наблюдают за уличными протестами в Тегеране и других городах, пишет обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.

Надежды США и Израиля на то, что волнения приведут к краху режима, похоже, оказались преждевременными. Но любое настоящее или воображаемое ослабление хватки власти иранского правительства может стать предвестником опасной эскалации региональной напряженности.

Попытки Ирана, население которого - в основном мусульмане-шииты, защитить свое влияние на Ближнем Востоке привели к появлению у страны множества врагов. Иран на данный момент является ведущим игроком в Ираке, Сирии и Ливане. Эти действия, выглядящие как посягательства, стали причиной сильного возмущения не только среди суннитов к северу и западу от Багдада, но и в сердце суннитского ислама - Саудовской Аравии, пишет издание.

Власти Ирана обвиняют саудитов в разжигании протестов. До недавнего времени предположение о том, что Саудовская Аравия планирует смену режима в Иране, могло показаться несостоятельным. Но противоречия между двумя странами достигли исторически максимального уровня.

Саудиты обвинили Иран в ответственности за ракетный удар по королевскому дворцу в Эр-Рияде. Ракета была запущена из Йемена, в котором возглавляемая Саудовской Аравией коалиция воюет с поддерживаемыми Ираном хуситами.

Противостояние распространилось на Ливан, где саудовский наследный принц Мухаммед ибн Салман, по мнению многих обозревателей, попытался осуществить в ноябре неудачный переворот, чтобы снизить влияние поддерживаемой Тегераном шиитской группировки "Хезболла". Салман назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи новым Гитлером на Ближнем Востоке, отмечает газета.

Салману удалось привлечь множество восторженных почитателей. Пародийное видео, в котором саудовские войска захватывают Иран, приобрело большую популярность в интернете. У Салмана есть могущественный покровитель в лице Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа. Американский президент никогда не скрывал своей враждебности по отношению к "непокорному режиму".

Но вспышка протестов, которые нельзя объяснить каким-то внутренним провоцированием, стала неожиданностью. Трамп и вице-президент Майк Пенс выразили надежду, что иранский режим падет, игнорируя тот факт, что Хасан Рухани является демократически избранным президентом.

Рады возможной смене режима и израильские политики. Представитель израильского правительства Цахи Ханегби заявил, что протестующие в Иране рискуют своими жизнями ради свободы и призвал мировое сообщество поддержать их, пишет автор.

Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который всю свою политическую карьеру называл Иран угрозой стране, призвал политиков сбавить тон. Сделал он это, скорее всего, из-за того, что иранские лидеры могут направить свой гнев на Израиль.

Если Нетаньяху опасается негативной реакции, у него есть на то основания. В отличие от Трампа и Пенса Израиль находится на линии огня.

Ослабленный Иран может нанести внезапный удар. Его поведение может стать непредсказуемым в Ираке и Сирии, а также в делах с Турцией и Россией, которые пока что являются удобными союзниками для Тегерана, пишет издание.

Супруга принца Чарльза отказалась от "русской шапки"

Герцогиня Корнуэльская Камилла решила более не носить настоящие меха, заменив их на искусственные, сообщает Daily Telegraph.

Причиной тому, предположительно, стало недовольство ее выбором шапки, которая по стилю напоминала русскую. В 2010 году герцогиня попала под шквал критики после того, как появилась на праздновании Рождества королевской семьи в шапке, выполненной из овечьей шерсти.

Пушные фермы в Британии были запрещены в 2000 году из-за обвинений в жестоком обращении с животными. Сейчас герцогиня носит шапки компании Lock & Co из искусственного меха, в одной из которых ее видели на недавней рождественской службе.

Это означает, что в ее гардеробе более нет места вызвавшей нарекания шапке, которая сделана из меха, доставшегося ей от одного из предметов гардероба ее бабушки.

Компания Lock & Co уже является официальным поставщиком королевской семьи, производя головные уборы для принца Уэльского Чарльза и герцога Эдинбургского принца Филиппа.

Представитель Букингемского дворца отказался сообщить, навсегда ли герцогиня и другие члены королевской семьи отказались от меховых изделий, сообщает газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com