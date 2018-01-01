Какие прорывы в науке и технике ждут нас в 2018 году?

Правообладатель иллюстрации Akihiro Ikeshita / Jaxa Image caption Японский аппарат "Хаябуса 2" последует по стопам своего предшественника "Хаябуса"

От новых этапов программы коммерческого освоения космоса до супермашин с ракетными двигателями - это лишь часть грандиозных прорывов в науке и технике, которые мы можем увидеть уже в ближайшие 12 месяцев.

Би-би-си выбрала главные научные сенсации, которые могут случиться в этот период.

Интернациональный космос

На 2018 год важные космические запуски запланированы в целом ряде стран, что лишь в очередной раз доказывает международную природу современных космических исследований. Например, ожидается запуск индийской межпланетной станции "Чандраян-2" для исследования поверхности Луны.

В отличие от космического зонда "Чандраян-1", запущенного в 2008 году, новый аппарат должен совершить мягкую посадку на Луну и исследовать ее с помощью лунохода. Запуск корабля планируется провести в марте из Космического центра имени Сатиша Дхавана в штате Андхра-Прадеш.

В мае НАСА намерено запустить миссию InSight по исследованию Марса. Специальный зонд должен будет проникнуть глубоко в толщу марсианского грунта, чтобы мы могли лучше понять историю формирования этой планеты.

Аппарат также должен проанализировать тектоническую активность на Марсе для изучения внутренней структуры планеты.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Миссия НАСА InSight будет исследовать тектоническую активность на Марсе

В июле космическая станция "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) должна достигнуть астероида (162173) Рюгу и доставить оттуда образцы грунта.

В 2005 году предыдущая версия "Хаябусы" достигла астероида Итокава. Несмотря на трудности, возникшие при реализации той миссии, аппарату удалось доставить на Землю несколько образцов астероидного грунта, которых ученым хватило для исследований.

Инженеры усовершенствовали аппарат "Хаябуса-2", чтобы он мог собрать большее количество грунта и доставить на поверхность Рюгу несколько небольших спускаемых аппаратов.

Однако Япония не единственная страна, которая в этом году планирует посадку на астероид.

Аппарат OSIRIS-REx, запущенный НАСА в 2016 году, в августе должен достичь объекта (101955) Бенну. Цель этой миссии также состоит в доставке на Землю образцов грунта с астероида для научного анализа.

Кроме того, Европейское космическое агентство (ЕКА) совместно с японским JAXA работают над программой по изучению ближайшей к Солнцу планеты - Меркурия. Цель миссии BepiColombo - расширить знания об этой планете, собранные американским аппаратом Messenger.

В рамках миссии планируется запуск на орбиту Меркурия двух аппаратов, которые будут проводить подробную фотосьемку и исследовать магнитное поле планеты. Ученые надеются проверить теорию о том, что Меркурий состоит из массивного железного ядра, покрытого тонким слоем силикатной породы.

Коммерческая космическая гонка

Правообладатель иллюстрации SpaceX Image caption Илон Маск опубликовал фото ракеты Falcon Heavy в своем "Твиттере"

В 2018 году должен состояться запуск одной из самых мощных космических ракет в мире - Falcon Heavy, которую разработала компания Илона Маска SpaceX.

В декабре Маск опубликовал в "Твиттере" впечатляющие фотоснимки огромного аппарата в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. Ракета состоит из двух стартовых двигателей Falcon 9 и центрального двигателя.

Общая длина Falcon Heavy -70 метров, она сможет доставлять на орбиту грузы весом до 57 тонн. Как ожидается, ракета станет лидером зарождающегося рынка коммерческих запусков и позволит доставлять астронавтов за пределы земной орбиты.

Частные космические компании могут приблизиться к еще одной цели - отправке экипажей на МКС, однако начало таких запусков может быть отложено до 2019 года.

Согласно нынешним планам, SpaceX и компания Boeing начнут первые пилотируемые запуски в космос с территории США с момента закрытия программы шаттлов НАСА в 2011 году. С тех пор США пользовались российскими ракетами "Союз" для доставки экипажей на МКС, что вызывало недовольство в американской авиакосмической отрасли.

Правообладатель иллюстрации Boeing Image caption Космичекий аппарат Starliner компании Boeing сможет доставлять астронавтов на МКС

Обе компании планируют испытать свои пусковые системы сначала без участия астронавтов, а затем уже начать пилотируемые запуски. Однако с учетом потенциальных рисков для жизни экипажа никто не может точно сказать, когда начнутся такие полеты.

В случае удачного исхода испытаний SpaceX и Boeing могут приступить к подписанию коммерческих контрактов на запуски астронавтов к МКС.

Аналогичные планы есть и у НАСА, которая разрабатывает многоцелевой пилотируемый корабль "Орион", предназначенный для отправки людей за пределы низкой земной орбиты. Если все пойдет по плану, то тестовый полет "Ориона" состоится в 2019 году, а пилотируемый запуск - в 2021 году.

Максимальная скорость

Правообладатель иллюстрации EPA

Осенью этого года британский сверхзвуковой автомобиль Bloodhound может установить новый рекорд скорости передвижения по земле.

Машина с двигателем многоцелевого истребителя Eurofighter Typhoon прошла испытания в аэропорту Ньюки-Корнуолл в 2017 году на "тихом" ходу в 320 км/ч.

На следующем этапе планируется развить скорость до 800 км/ч - испытания пройдут в октябре в ЮАР.

Это меньше, чем уже существующий рекорд скорости в 1228 км/ч, однако, как ожидается, после инженерных доработок машина сможет превысить и этот показатель к 2019 или 2020 году.

Финальная цель создателей Bloodhound - преодолеть скорость в 1610 км/ч (1610 км - это ровно 1000 миль, в которых принято измерять расстояние в Британии и США).

***