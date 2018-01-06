Секс в Белом доме: как любовь мешала президентам США

Image caption Кэрри Фултон Филлипс и Уоррен Гардинг

В 2018 году исполняется 20 лет скандалу вокруг сексуальной связи президента США Билла Клинтона с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Однако Клинтон - далеко не первый американский лидер, чья личная жизнь изумляла общественность.

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