Секс в Белом доме: как любовь мешала президентам США
- 6 января 2018
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В 2018 году исполняется 20 лет скандалу вокруг сексуальной связи президента США Билла Клинтона с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Однако Клинтон - далеко не первый американский лидер, чья личная жизнь изумляла общественность.
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