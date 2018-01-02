Тренды и герои: самые ожидаемые события и яркие личности 2018 года
Предсказывать будущее всегда увлекательно. Би-би-си выбрала самые заметные события, идеи и людей, которые определят то, каким будет наступивший 2018 год.
Парад электромобилей
Сразу несколько аналитиков, которые специализируются на автомобильной индустрии, назвали 2018 год переломным моментом для электрокаров. Это, помимо прочего, означает и резкий рост продаж.
Большинство прогнозов сходятся в том, что из-за роста спроса в Китае доля рынка, которую занимают электромобили, достигнет там рекордной отметки - 4%.
На первый взгляд, это не самые впечатляющие цифры, однако по сравнению с 2016 годом это огромный скачок. Тогда, по данным Международного энергетического агентства, только в шести странах продажи электрокаров превысили 1%.
Китай на "темной" стороне Луны
В январе прошлого года государственное информагентство Китая Синьхуа сообщило, что КНР намерена стать первой страной, которая высадится на "темной" стороне Луны. По плану, это должно случиться в конце 2018 года.
Исследовать геологическое строение скрытой части спутника Земли будет китайская станция "Чанъэ-4".
Для Китая это будет не первый опыт подобных исследований. В 2013 году КНР стала третьей страной - после США и СССР, - успешно высадившейся на Луну.
Битва супергероев
Если вы принадлежите к числу тех, кто терпеть не может фильмы про супергероев, то листайте дальше, потому что в 2018 году такие фильмы будут выходить чуть ли не ежедневно.
На экраны выйдут "Флэш" и сиквел "Человека-муравья".
Кроме того, ожидается премьера "Капитана Марвела" и третьей части "Мстителей". Поклонники "Аватара" также смогут увидеть продолжение своего любимого фильма, а Рон Ховард выпустит спин-офф "Звездных войн", полностью посвященный Хану Соло.
Для зрителей поменьше выйдет вторая часть "Холодного сердца".
Восхождение Ханны
Ханне Алпер из Канады всего 14 лет, но в ее послужном списке уже есть лекции на TED и других образовательных площадках.
С девяти лет она ведет блог, посвященный окружающей среде. Кроме того, Ханна участвует в кампаниях против травли в школе. Все это дает основать думать, что в 2018 году эта девочка удивит нас еще больше.
Гастрономический "Диснейленд"
15 ноября в Болонье открылся тематический парк Eataly World, полностью посвященный еде. Парк занимает миллион квадратных метров. Там расположились 40 ресторанов и всевозможные развлечения, связанные с едой.
В 2018 году в парке ждут 10 млн посетителей. Это примерно в два раза меньше, чем ежегодно приезжает в "Диснейленд".
Мужские противозачаточные
На 2018 год запланированы клинические тесты противозачаточного препарата для мужчин. Vasalgel - это негормональное средство, которое может заменить презервативы и вазэктомию.
Гель изобрел Дональд Вэллер, профессор фармакологии и токсикологии из Университета Иллинойса.
Инъекции геля помогут избавить семенную жидкость от сперматозоидов, но не навсегда - эта процедура обратима.
Команда профессора Вэллера уже опубликовала многообещающие результаты тестирования на кроликах и обезьянах.
Двухсотлетие Маркса
5 мая исполнится 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Из-за этого в 2018 году могут обостриться дискуссии на обоих концах политического спектра.
Наследие знаменитого немецкого философа станет главной темой. Ожидается также наплыв посетителей на лондонском кладбище в районе Хайгейт, где Маркс похоронен.
Индийское экономическое чудо
По данным ООН, к концу 2018 года Индия - вторая по численности населения страна мира - станет самой быстрорастущей экономикой, обогнав Китай.
Прогнозируется, что ВВП Индии вырастет на 7,2%, в то время как ВВП Китая - "только" на 6,5%. Для сравнения, общий мировой уровень ВВП вырастет всего на 2,9%.
На сегодняшний день Индия входит в семерку самых крупных экономик. В ближайшие десять лет ВВП страны может вырасти еще на треть, утверждается в ноябрьском отчете Merrill Lynch.
Триумф Мбаппе
Килиана Мбаппе уже нельзя назвать малоизвестным спортсменом, но в 2018 году молодой футболист вполне может затмить более известных коллег, включая своего одноклубника Неймара - самого дорого в мире футболиста.
В 2017 году 19-летний Мбаппе уже получил премию Golden Boy как лучший молодой игрок Европы. В первых 25 матчах за клуб "Пари Сен-Жермен" он забил 13 голов (четыре из них в играх Лиги чемпионов) и сделал десять голевых передач.
Франция - один из фаворитов чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году России. Поможет ли это Мбаппе затмить таких звезд, как Лионель Месси и Криштиану Роналду?
Вспомнить Кинга
50 лет назад, 4 апреля 1968 года, был убит известнейший борец за права человека Мартин Лютер Кинг. К этой годовщине в США приурочено множество мероприятий.
Прощай полиомиелит?
Медики надеются, что в 2018 года можно будет окончательно покончить с полиомиелитом. Одно из самых страшных детских заболеваний как никогда близко к полному исчезновению.
13 декабря ВОЗ представила новые результаты внедрения Стратегического плана ликвидации полиомиелита. По данным отчета, в 2017 году было зарегистрировано только 17 случаев заболевания. 20 лет назад заболеваемость превышала 350 тысяч случаев в год.
Квантовое превосходство
Ученые ожидают, что в 2018 году компьютерные технологии ждет революция. Это явление называется "квантовое превосходство" - то есть момент, когда квантовые компьютеры станут настолько быстрыми, что обгонят традиционные транзисторные компьютеры.
Новые машины смогут обрабатывать данные в тысячи раз быстрее, чем это возможно сейчас. Предполагается, что в 2018 году этот порог производительности смогут преодолеть две компании - Google и IBM.
Последствия туристического бума
Международный туризм должен вырасти с 800 млн в 2008 году до 1,6 млрд в 2020 году, как следует из последнего доклада Всемирной туристской организации.
Востребованные направления путешествий станут еще более популярными и перегруженными. Если инфраструктура не рассчитана на повышенный туристический интерес, это может стать серьезной проблемой.
Например, благодаря успеху сериала "Игра престолов" Исландия, где живет меньше 400 тысяч человек, в 2016 году приняла более 1,7 млн туристов.
В итоге правительство страны планирует повысить НДС для туристического сектора с 11% до 21%.
На Майорке, одном из самых популярных испанских курортов, недавно также объявили о повышении туристического сбора, который может вырасти до пяти долларов в день на человека в высокий сезон.
Кроме того, могут участиться протесты недовольных жителей. Несколько таких акций уже прошло в европейских городах в прошлом году.
Последние Олимпийские игры короля
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален уже стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр.
Несмотря на это, он все еще рассматривает возможность участия в Олимпиаде в корейском Пхёнчхане в 2018 году.
Если Бьёрндален заработает хотя бы одну медаль в любой из дисциплин, он автоматически станет самым успешным биатлонистом в истории. Пока у него и его соотечественника Бьёрна Дели по восемь золотых наград.
С учетом того, что это уже седьмые Игры для 44-летнего Бьёрндалена, другого шанса у него не будет.