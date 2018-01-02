Тренды и герои: самые ожидаемые события и яркие личности 2018 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По прогнозам, в 2018 году резко вырастет спрос на электрокары

Предсказывать будущее всегда увлекательно. Би-би-си выбрала самые заметные события, идеи и людей, которые определят то, каким будет наступивший 2018 год.

Парад электромобилей

Сразу несколько аналитиков, которые специализируются на автомобильной индустрии, назвали 2018 год переломным моментом для электрокаров. Это, помимо прочего, означает и резкий рост продаж.

Большинство прогнозов сходятся в том, что из-за роста спроса в Китае доля рынка, которую занимают электромобили, достигнет там рекордной отметки - 4%.

На первый взгляд, это не самые впечатляющие цифры, однако по сравнению с 2016 годом это огромный скачок. Тогда, по данным Международного энергетического агентства, только в шести странах продажи электрокаров превысили 1%.

Китай на "темной" стороне Луны

В январе прошлого года государственное информагентство Китая Синьхуа сообщило, что КНР намерена стать первой страной, которая высадится на "темной" стороне Луны. По плану, это должно случиться в конце 2018 года.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2013 году КНР удалось провести высадку на Луну, в 2018 году лунная программа страны продолжится

Исследовать геологическое строение скрытой части спутника Земли будет китайская станция "Чанъэ-4".

Для Китая это будет не первый опыт подобных исследований. В 2013 году КНР стала третьей страной - после США и СССР, - успешно высадившейся на Луну.

Битва супергероев

Если вы принадлежите к числу тех, кто терпеть не может фильмы про супергероев, то листайте дальше, потому что в 2018 году такие фильмы будут выходить чуть ли не ежедневно.

На экраны выйдут "Флэш" и сиквел "Человека-муравья".

Кроме того, ожидается премьера "Капитана Марвела" и третьей части "Мстителей". Поклонники "Аватара" также смогут увидеть продолжение своего любимого фильма, а Рон Ховард выпустит спин-офф "Звездных войн", полностью посвященный Хану Соло.

Для зрителей поменьше выйдет вторая часть "Холодного сердца".

Восхождение Ханны

Ханне Алпер из Канады всего 14 лет, но в ее послужном списке уже есть лекции на TED и других образовательных площадках.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ханна Алпер

С девяти лет она ведет блог, посвященный окружающей среде. Кроме того, Ханна участвует в кампаниях против травли в школе. Все это дает основать думать, что в 2018 году эта девочка удивит нас еще больше.

Гастрономический "Диснейленд"

15 ноября в Болонье открылся тематический парк Eataly World, полностью посвященный еде. Парк занимает миллион квадратных метров. Там расположились 40 ресторанов и всевозможные развлечения, связанные с едой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2018 году тут рассчитывают принять 10 млн гастротуристов

В 2018 году в парке ждут 10 млн посетителей. Это примерно в два раза меньше, чем ежегодно приезжает в "Диснейленд".

Мужские противозачаточные

На 2018 год запланированы клинические тесты противозачаточного препарата для мужчин. Vasalgel - это негормональное средство, которое может заменить презервативы и вазэктомию.

Гель изобрел Дональд Вэллер, профессор фармакологии и токсикологии из Университета Иллинойса.

Инъекции геля помогут избавить семенную жидкость от сперматозоидов, но не навсегда - эта процедура обратима.

Команда профессора Вэллера уже опубликовала многообещающие результаты тестирования на кроликах и обезьянах.

Двухсотлетие Маркса

5 мая исполнится 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Из-за этого в 2018 году могут обостриться дискуссии на обоих концах политического спектра.

Image caption Могила Маркса на Хайгейтском кладбище

Наследие знаменитого немецкого философа станет главной темой. Ожидается также наплыв посетителей на лондонском кладбище в районе Хайгейт, где Маркс похоронен.

Индийское экономическое чудо

По данным ООН, к концу 2018 года Индия - вторая по численности населения страна мира - станет самой быстрорастущей экономикой, обогнав Китай.

Прогнозируется, что ВВП Индии вырастет на 7,2%, в то время как ВВП Китая - "только" на 6,5%. Для сравнения, общий мировой уровень ВВП вырастет всего на 2,9%.

На сегодняшний день Индия входит в семерку самых крупных экономик. В ближайшие десять лет ВВП страны может вырасти еще на треть, утверждается в ноябрьском отчете Merrill Lynch.

Триумф Мбаппе

Килиана Мбаппе уже нельзя назвать малоизвестным спортсменом, но в 2018 году молодой футболист вполне может затмить более известных коллег, включая своего одноклубника Неймара - самого дорого в мире футболиста.

Правообладатель иллюстрации Magnum Photos Image caption За трансфер Килиана Мбаппе клуб "Пари Сен-Жермен" заплатил 213 млн долларов

В 2017 году 19-летний Мбаппе уже получил премию Golden Boy как лучший молодой игрок Европы. В первых 25 матчах за клуб "Пари Сен-Жермен" он забил 13 голов (четыре из них в играх Лиги чемпионов) и сделал десять голевых передач.

Франция - один из фаворитов чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году России. Поможет ли это Мбаппе затмить таких звезд, как Лионель Месси и Криштиану Роналду?

Вспомнить Кинга

50 лет назад, 4 апреля 1968 года, был убит известнейший борец за права человека Мартин Лютер Кинг. К этой годовщине в США приурочено множество мероприятий.

Прощай полиомиелит?

Медики надеются, что в 2018 года можно будет окончательно покончить с полиомиелитом. Одно из самых страшных детских заболеваний как никогда близко к полному исчезновению.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Угрозу полиомиелита удалось почти полностью ликвидировать за счет вакцинации

13 декабря ВОЗ представила новые результаты внедрения Стратегического плана ликвидации полиомиелита. По данным отчета, в 2017 году было зарегистрировано только 17 случаев заболевания. 20 лет назад заболеваемость превышала 350 тысяч случаев в год.

Квантовое превосходство

Ученые ожидают, что в 2018 году компьютерные технологии ждет революция. Это явление называется "квантовое превосходство" - то есть момент, когда квантовые компьютеры станут настолько быстрыми, что обгонят традиционные транзисторные компьютеры.

Новые машины смогут обрабатывать данные в тысячи раз быстрее, чем это возможно сейчас. Предполагается, что в 2018 году этот порог производительности смогут преодолеть две компании - Google и IBM.

Последствия туристического бума

Международный туризм должен вырасти с 800 млн в 2008 году до 1,6 млрд в 2020 году, как следует из последнего доклада Всемирной туристской организации.

Востребованные направления путешествий станут еще более популярными и перегруженными. Если инфраструктура не рассчитана на повышенный туристический интерес, это может стать серьезной проблемой.

Например, благодаря успеху сериала "Игра престолов" Исландия, где живет меньше 400 тысяч человек, в 2016 году приняла более 1,7 млн туристов.

В итоге правительство страны планирует повысить НДС для туристического сектора с 11% до 21%.

На Майорке, одном из самых популярных испанских курортов, недавно также объявили о повышении туристического сбора, который может вырасти до пяти долларов в день на человека в высокий сезон.

Кроме того, могут участиться протесты недовольных жителей. Несколько таких акций уже прошло в европейских городах в прошлом году.

Последние Олимпийские игры короля

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален уже стал самым титулованным спортсменом в истории зимних Олимпийских игр.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бьёрндален - самый титулованный участник зимних Олимпийских игр

Несмотря на это, он все еще рассматривает возможность участия в Олимпиаде в корейском Пхёнчхане в 2018 году.

Если Бьёрндален заработает хотя бы одну медаль в любой из дисциплин, он автоматически станет самым успешным биатлонистом в истории. Пока у него и его соотечественника Бьёрна Дели по восемь золотых наград.

С учетом того, что это уже седьмые Игры для 44-летнего Бьёрндалена, другого шанса у него не будет.