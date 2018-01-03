Люди и киты: как живут коренные народы Аляски

Килии Юян - нанайский фотограф, который старается показать в кадре повседневную жизнь коренных народов и привлечь внимание к охране окружающей среды. Его новый проект посвящен быту инупиатов Аляски, которые с древних времен охотятся на морских млекопитающих.

Рыбакам-инупиатам разрешается в ограниченном объеме охотиться на гренландского кита. Добыча распределяется между первыми лодками, которым удалось загарпунить животное. За распределение отвечает экипаж головного судна.

На фотографии сверху Флора Аикен благословляет первого кита весеннего сезона. Инупиаты - очень суеверный народ; в центре их духовной жизни - принесение кита в дар сообществу.

Этот палаточный лагерь разбит на время охотничьего сезона на морском льду, в нескольких километрах от поселения инупиатов.

Шестилетний Стивен Рейх изучает умиак своего отца - лодку для охоты на китов. Его отец Тэд - капитан экипажа Югу - рад тому, что сын впервые находится с ним на китобойном промысле.

"Я горжусь своим сыном - он здесь, чтобы научиться быть охотником", - говорит он.

Чтобы не замерзнуть в таких суровых условиях, инупиаты едят куок - этим словом они обозначают замороженное сырое мясо или рыбу.

Еще одна важная часть рациона инупиатов - тюлени. Мисигак - или тюлений жир - это жидкость, добываемая из ворвани тюленей-лахтаков. Перед употреблением в пищу она несколько дней хранится в замороженном виде.

Сигваун Калеак и его отец Рали занимаются охотой всю жизнь. Хотя коммерческий китобойный промысел сильно ударил по мировой популяции китов, инупиаты продолжают заниматься этим трудом.

Бернадетт Адамс стала первой женщиной-инупиатом, которой удалось загарпунить кита. "У меня нет братьев, поэтому я должна была найти способ помочь своей семье", - говорит она.

Инупиат-аксакал Фостер Симмондс занимается охотой на китов с детства.

Киты-белухи оказываются в ледяной ловушке из-за меняющихся ветров. Хотя в некоторых поселениях принято охотиться на белух, большинство инупиатов предпочитают охоту на гренландских китов и просто наблюдают за тем, как косяки белух проплывают мимо.

Нынешние лидеры инупиатов живут двойной жизнью и проводят линию между современными запросами общества и традиционным укладом жизни.

Маасак Левитт, работающий в правительстве боро Норт-Слоуп, очень огорчился, когда его сын написал у себя в "Фейсбуке", что его отец "слишком много занимается политикой", и у него нет времени на охоту.

Маасак надеется, что однажды его сын поймет, что его работа во власти помогает защитить традиционные практики инупиатов.

Во время летнего китобойного фестиваля Налукатак вся деревня празднует успешный охотничий сезон и благодарит китов за их щедрость.

Здесь мы видим, как успешных китобоев подбрасывают в воздух. Они взлетают на высоту 9 метров, и задача всех собравшихся - обеспечить им мягкую посадку.

Фотоснимки с сайта фотографа Килии Юяна.

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