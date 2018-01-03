Люди и киты: как живут коренные народы Аляски

  • 3 января 2018
Flora Aiken gives a silent blessing to the first bowhead whale of the spring season.

Килии Юян - нанайский фотограф, который старается показать в кадре повседневную жизнь коренных народов и привлечь внимание к охране окружающей среды. Его новый проект посвящен быту инупиатов Аляски, которые с древних времен охотятся на морских млекопитающих.

Рыбакам-инупиатам разрешается в ограниченном объеме охотиться на гренландского кита. Добыча распределяется между первыми лодками, которым удалось загарпунить животное. За распределение отвечает экипаж головного судна.

На фотографии сверху Флора Аикен благословляет первого кита весеннего сезона. Инупиаты - очень суеверный народ; в центре их духовной жизни - принесение кита в дар сообществу.

This camp, erected miles out on the sea ice, is the Inupiaq home away from home. Despite spending months living in cramped and frozen quarters, the captain of Yugu crew prefers it.

Этот палаточный лагерь разбит на время охотничьего сезона на морском льду, в нескольких километрах от поселения инупиатов.

Шестилетний Стивен Рейх изучает умиак своего отца - лодку для охоты на китов. Его отец Тэд - капитан экипажа Югу - рад тому, что сын впервые находится с ним на китобойном промысле.

"Я горжусь своим сыном - он здесь, чтобы научиться быть охотником", - говорит он.

Six-year old Steven Reich examines his father's umiaq, or skin boat used for whaling.
Speeding up to a bearded seal moments after a successful shot, Gilford Mongoyak prepares to harpoon it before sinking into the sea. A precise hit is important to preserve the skin without holes.

Чтобы не замерзнуть в таких суровых условиях, инупиаты едят куок - этим словом они обозначают замороженное сырое мясо или рыбу.

Еще одна важная часть рациона инупиатов - тюлени. Мисигак - или тюлений жир - это жидкость, добываемая из ворвани тюленей-лахтаков. Перед употреблением в пищу она несколько дней хранится в замороженном виде.

Frozen raw meat and fish and a jar of seal oil.

Сигваун Калеак и его отец Рали занимаются охотой всю жизнь. Хотя коммерческий китобойный промысел сильно ударил по мировой популяции китов, инупиаты продолжают заниматься этим трудом.

Бернадетт Адамс стала первой женщиной-инупиатом, которой удалось загарпунить кита. "У меня нет братьев, поэтому я должна была найти способ помочь своей семье", - говорит она.

Инупиат-аксакал Фостер Симмондс занимается охотой на китов с детства.

Sigvaun Kaleak and his father Raleigh, wearing traditional ice camouflage parkas
Bernadette Adams and Inupiat elder Foster Simmonds has been a whaler since he was a child.
Beluga whales are trapped by sea ice as shifting winds create unstable conditions.

Киты-белухи оказываются в ледяной ловушке из-за меняющихся ветров. Хотя в некоторых поселениях принято охотиться на белух, большинство инупиатов предпочитают охоту на гренландских китов и просто наблюдают за тем, как косяки белух проплывают мимо.

Нынешние лидеры инупиатов живут двойной жизнью и проводят линию между современными запросами общества и традиционным укладом жизни.

Маасак Левитт, работающий в правительстве боро Норт-Слоуп, очень огорчился, когда его сын написал у себя в "Фейсбуке", что его отец "слишком много занимается политикой", и у него нет времени на охоту.

Маасак надеется, что однажды его сын поймет, что его работа во власти помогает защитить традиционные практики инупиатов.

Maasak Leavitt, who works for the North Slope Borough

Во время летнего китобойного фестиваля Налукатак вся деревня празднует успешный охотничий сезон и благодарит китов за их щедрость.

Здесь мы видим, как успешных китобоев подбрасывают в воздух. Они взлетают на высоту 9 метров, и задача всех собравшихся - обеспечить им мягкую посадку.

At Nalukataq, the summer whaling festival, the village comes out to celebrate a successful whaling season and to give thanks to the whale for its gift. Here, successful crewmembers do the blanket toss They are thrown up to thirty feet in the air, and depend on everyone's hands to land safely.

Фотоснимки с сайта фотографа Килии Юяна.

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