Палестинцы лишились финансовой помощи США. Насколько силен удар?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Иерусалим считается священным городом для трех религий - иудаизма, ислама и христианства

США намерены заморозить помощь Палестинской автономии, которая, по словам Дональда Трампа, "больше не готова разговаривать с позиции мира".

Президент США написал в "Твиттере", что в ответ на крупную финансовую помощь его страна не получает ни признательности, ни уважения.

Представитель палестинской администрации заявил в ответ, что она не поддастся на шантаж.

Обострение в отношениях вызвало недавнее решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля. Статус Иерусалима - один из самых острых вопросов в отношениях Израиля с его арабскими соседями.

Израиль считает Иерусалим своей столицей, но палестинцы верят, что Восточный Иерусалим - столица их будущего государства.

Этот город, особенно восточная его часть, считается священным для трех религий - иудаизма, ислама и христианства.

Право Израиля на Иерусалим не было признано международным сообществом. Все страны, включая Соединенные Штаты, остающиеся ближайшим союзником Израиля, открыли свои дипломатические представительства в Тель-Авиве.

Чем палестинцы разозлили Трампа?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption За резолюцию с призывом не признавать Иерусалим столицей Израиля высказались 128 стран, в том числе Британия и Россия

По мнению палестинцев, после принятия столь противоречивого решения США не могут считаться независимым посредником в урегулировании ближневосточного конфликта.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что не станет рассматривать мирные планы, подготовленные Вашингтоном.

"США продемонстрировали, что они - нечестные посредники", - сказал Аббас.

Представитель Аббаса заявил, что "Иерусалим не продается".

США встретили жесткий протест и в ООН. Генассамблея подавляющим большинством голосов осудила решение Вашингтона официально признать Иерусалим столицей Израиля и перевести туда свое посольство.

За осуждающую США резолюцию проголосовали 128 стран, включая Россию. Против высказались 9 государств, 35 воздержались.

Выступая по итогам голосования, представитель США в ООН Никки Хейли сказала: "США запомнят день, когда нас сделали мишенью на Генеральной Ассамблее просто за то, что мы реализовали свое право суверенной страны. Мы вспомним об этом, когда нас призовут снова сделать самый крупный в мире взнос в бюджет ООН. Мы вспомним об этом, когда множество стран снова придут к нам, как они это часто делают, и попросят, чтобы мы опять заплатили и употребили ради них свое влияние".

На США приходится 22% бюджета ООН и 28% бюджета миротворческих миссий.

Что теряют палестинцы?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Никки Хейли пообещала, что США запомнят страны, осудившие решение Белого дома по Иерусалиму

Помощь Палестинской автономии выделялась всеми правительствами Соединенных Штатов.

При Джордже Буше-младшем в Вашингтоне неоднократно говорили о "важности создания надежного экономического фундамента свободного и суверенного Палестинского государства".

В 2003 году в этих целях США выделили 20 млн долларов. Контроль над их использованием осуществлялся совместной рабочей группой. Хотя сумма была небольшой, ее выделение напрямую правительству Махмуда Аббаса считалось символичным для осуществления дальнейшего диалога.

При Бараке Обаме США увеличили свой пакет помощи до 150 млн долларов и призвали другие страны-доноры тоже увеличить помощь палестинцам.

На сегодняшний день ежегодный пакет американской помощи Палестинской автономии составляет в среднем 400 млн долларов.

Большая часть этой суммы (370 млн долларов в 2016 году) - это взнос США в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам. Агентство занимается осуществлением образовательных, социальных программ и программ по здравоохранению.

Примерно 30% всего финансирования работы агентства приходится на Соединенные Штаты. Второй по величине донор, Евросоюз, в 2016 году выделил менее половины от суммы, предоставленной Вашингтоном.

"Президент сообщил, что не намерен продолжать финансирование, пока палестинцы не вернуться за стол переговоров", - сказала Никки Хейли в ходе пресс-конференции в ООН.

Учитывая, что для выполнения всех своих бюджетных обязательств палестинцам ежегодно требуется около 1 миллиарда долларов, зависимость автономии от американской помощи крайне велика.

Палестинская автономия в ООН и ЮНЕСКО

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Пусть они проголосуют против нас, мы на этом много сэкономим", - заявил Трамп

США также крайне негативно относятся к членству Палестинской автономии в международных организациях на правах самостоятельного субъекта.

В октябре 2011 года Палестинскую автономию приняла в свои ряды ЮНЕСКО, после чего США и Израиль заявили, что прекращают финансирование этой организации.

В сентябре того же года Организация Объединенных Наций начала процедуру рассмотрения заявки палестинских властей на повышение статуса автономии в этой организации с постоянного наблюдателя при ООН до полноправного государства-члена.

США заблокировала обсуждение этого вопроса Совбезом, воспользовавшись правом вето.

В апреле 2015 Палестинская автономия стала полноправным членом Международного уголовного суда (МУС), что также вызвало недовольство США.

"Мы продолжаем следить за ситуацией, и удивляйтесь, если у этого шага будут последствия", - предупредил тогда представитель американского госдепартамента.

По мнению Вашингтона, вступление палестинцев в МУС - неконструктивный шаг, не способствующий мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

В общей сложности Палестинская автономия в разные годы подавала заявки на присоединение к примерно 200 международным договорам.