Протесты в Иране: конец смуты или начало мятежа?

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Командующий Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари в среду объявил об "окончании смуты и поражении мятежа" в стране. При этом в соцсетях продолжают появляться видео и фотографии демонстраций протеста.

Получить независимую оценку происходящих в Иране событий затруднительно, поскольку работа корреспондентов иностранных изданий запрещена или строго контролируется властями страны, а сразу несколько популярных приложений для обмена текстовыми сообщениями заблокировано.

При этом протесты в Иране не утихают уже почти неделю. Это редкое и довольное неожиданное явление для страны со столь развитым репрессивным аппаратом.

Выступления недовольных высокой инфляцией, властью исламского духовенства и внешней политикой страны стали крупнейшими в Иране с 2009 года. Тогда на улицы вышли миллионы несогласных с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи возложил вину за массовые демонстрации на враждебные силы из-за рубежа.

"В последние дни враги Ирана использовали различные инструменты, в том числе деньги, оружие, политику и разведку, для создания проблем в Исламской республике", - заявил Хаменеи во вторник.

Media playback is unsupported on your device Протесты в Иране набирают силу

Насколько масштабны протесты?

Сейчас протесты проходят по меньшей мере в 50 городах, включая столицу страны Тегеран.

Государственные СМИ Ирана сообщают, что демонстранты стреляли в полицию в городе Неджефабаде в центральной части страны, где был убит один полицейский и трое ранены.

По данным агентства Рейтер, в городе Кехдериджане протестующие подожгли полицейский участок. Поступают сообщения о нескольких погибших, однако эта информация официально не подтверждена.

В соцсетях сообщается о новых вспышках протеста в Бирдженде, Керманшахе и Шадегане.

По последним данным, в результате столкновений демонстрантов с полицией погиб как минимум 21 человек.

Чего хотят протестующие?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Участники протестных акций поджигали автомобили на улицах городов

Демонстранты сначала требовали обуздать рост цен - куриные яйца за неделю подорожали вдвое.

Затем появились и политические лозунги: освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции.

Протестующие выкрикивали: "Люди нищенствуют, а духовенство возомнило себя богами", а в Мешхеде скандировали: "Не Газа, не Ливан, моя жизнь - Иран", критикуя внешнюю политику Тегерана, который активно стремится к доминированию на Ближнем Востоке.

Неоднократно прозвучал и лозунг "Смерть России". Скорее всего, речь идет о сотрудничестве между российским руководством и правящей элитой Ирана.

В 2009 году, когда Москва официально признала результаты президентских выборов в Иране, этот лозунг также активно использовался во время протестов. В этом видео, например, этот лозунг слышится в самом начале ролика, после чего звучит лозунг "Смерть Роухани".

По данным недавнего расследования, проведенного Персидской службой Би-би-си, средняя иранская семья за последнее десятилетие обеднела на 15%. При этом потребление хлеба, молока и мяса снизилось на 30-50%.

Недавно сразу несколько популярных в Иране кредитных компаний объявили о банкротстве. В результате тысячи людей потеряли последние сбережения и оказались без средств к существованию.

Официальный уровень безработицы в Иране составляет 12%. При этом в некоторых районах страны нетрудоустроены до 60% населения.

Как реагируют власти?

За последние несколько дней было арестовано более 450 человек, 200 из которых было задержано в ночь на понедельник в Тегеране.

В тоже время президент Ирана Хасан Роухани заявил, что не видит в протестных акциях ничего страшного.

"Критика и протест - это возможность, а не угроза", - сказал Роухани.

Корпус стражей Исламской революции предупредил протестующих, что им придется столкнуться с "железным кулаком", если беспорядки продолжатся.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Хасан Роухани заявил, что властям следует уделить внимание требованиям людей

Глава судебной системы Ирана Садик Ардешир Амоли Лариджани призвал наказать "хулиганов и вандалов".

"Некоторые личности воспользовались этой ситуацией. Это неправильно", - сказал он.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что за организацией протестов стоят власти США, Британии и Саудовской Аравии.

Власти сообщили, что временно ограничили в стране доступ к "Телеграму" и "Инстаграму". Также из некоторых районов поступают сообщения о полной блокировке доступа в интернет.

Как реагирует Запад?

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что в ближайшее время намерена провести несколько экстренных встреч для обсуждения ситуации в Иране.

"ООН должна высказаться. В ближайшие дни мы запросим экстренные сессии здесь, в Нью-Йорке, и в Совете по правам человека в Женеве. Мы не можем молчать", - заявила Хейли.

Она не уточнила, идет ли речь о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН или дискуссия пройдет в каком-то другом формате.

Президент США Дональд Трамп в понедельник вступил в жесткую словесную перепалку с иранским руководством, написав в "Твиттере", что иранский народ "репрессировали в течение многих лет", и люди "изголодались по еде и свободе".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 января 2018 г.

Президент Ирана накануне назвал Дональда Трампа "врагом иранской нации с головы до пят".

Лидеры Евросоюза призвали иранские власти гарантировать гражданам страны право на мирные протесты и заявили, что тщательно следят за ситуацией.

Британия призвала Тегеран к конструктивному диалогу с демонстрантами.

"Мы надеемся на конструктивный диалог по поводу законных и важных тем, которые поднимают демонстранты, и мы верим, что иранские власти разрешат его", - сказал представитель Терезы Мэй.

Турция заявила, что "не отделяет безопасности и спокойствия в Иране от собственной стабильности и безопасности".

"Мы видели пропаганду западных СМИ, направленную против Турции, и привыкли к неоднократным вмешательствам в дискуссию лиц, подобных Трампу и Нетаньяху", - заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с Роухани.

Кто побеждает?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В ходе беспорядков ранены десятки протестующих

Глава Корпуса стражей Исламской революции в среду объявил о завершении протестов и "подавлении мятежа".

"Наши враги должны знать, что военные угрозы или угрозы безопасности не сработают против Ирана", - цитирует генерала Мохаммада Али Джафари агентство Фарс.

В МВД Ирана заявили, что обстановка по всей стране находится под контролем и беспорядки закончатся в ближайшие дни.

Однако, по данным оппозиционных активистов, акции протеста все еще продолжаются. В соцсетях также появляется много фотографий и видеозаписей демонстраций.

К чему могут привести протесты?

Джереми Боуэн, обозреватель Би-би-си по Ближнему Востоку

Главное отличие от крупной волны протестов 2009 года состоит в том, что на этот раз у движения нет очевидных лидеров.

Реформисты и консервативные круги перекладывают ответственность за происходящее в стране друг на друга или иностранные государства.

Но протесты тем не менее показывают, насколько иранское общество недовольно растущей бедностью с одной стороны и давлением властей - с другой.

Касра Наджи, Персидская служба Би-би-си

В протестах участвуют в основном относительно небольшие группы молодых мужчин, которые требуют свержения религиозного режима.

При этом очевидного лидерства в протестной среде не наблюдается. Лидеры оппозиции в Иране давно подвергаются репрессиям или высылаются из страны.

Некоторые демонстранты требуют восстановления монархии, а живущий в США сын бывшего иранского шаха Реза Пехлеви выпустил заявление в поддержку протестных акций. Однако, скорее всего, он так же далек от понимания того, куда приведут эти протесты, как и все остальные.

Персидская служба Би-би-си вещает из Лондона и официально запрещена в Иране, где ее сотрудники и их семьи регулярно подвергаются преследованиям со стороны властей.