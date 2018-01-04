Заблудились в горах: как избежать катастрофы

Image caption Чаще всего в горах теряются отбившиеся от группы туристы

С ростом популярности горных походов растет и число сообщений о трагедиях и чудесных спасениях заблудившихся туристов. В Азербайджане уже больше недели ищут трех альпинистов, отправившихся в горы еще перед Новым годом.

Как выжить, если все пошло не так и вы заблудились? Русская служба Би-би-си собрала советы профессионалов к новому горному сезону.

Почему люди теряются?

В горах редко встречаются бесшабашные неофиты. Подавляющее большинство - подготовленные загорелые люди в крепких ботинках, непромокаемой одежде и с туго набитыми рюкзаками.

Но опыт - не всегда страховка от непредвиденных ситуаций. Потерявшиеся в Азербайджане, например, далеко не новички: они члены клуба экстремалов.

Уверенные в себе туристы чаще отбиваются от группы и оставляют товарищей на тропе. В результате на одиночек приходится 72% всех поисково-спасательных операций, подсчитал Новозеландский совет горной безопасности, организация с полувековой историей.

Ее специалисты определили восемь наиболее распространенных причин, по которым люди сбиваются с маршрута и теряются в горах.

Они теряют концентрацию, переоценивают свои способности, пытаются срезать путь или обойти препятствие, теряют товарищей, поворачивают не туда, уходят с тропы в поиске воды или красивого кадра.

Image caption В погоне за красивым кадром несложно отстать от группы

Более миллиона человек ежегодно ходят в горы в Новой Зеландии. Это рай для любителей активного отдыха. Но каждый 200-й турист получает здесь травму, а каждый 2000-й теряется, и его приходится спасать.

Что делать, если вы потерялись

По большому счету варианта три: двигаться, ждать или звать на помощь.

"Главное - не паниковать! - советует Совет альпинистов Шотландии. - Не стоит бросаться во все стороны, лучше остановиться, оценить ситуацию и попытаться собрать как можно больше информации о своем местоположении".

Шотландские холмы и горы популярны у туристов и альпинистов, а погода там настолько капризна, что опасность сбиться с пути присутствует всегда.

Image caption В тумане ориентироваться непросто

Если это случилось, шотландцы советуют действовать в три этапа:

Определить, где вы находитесь. Для этого придется вспомнить, как далеко и в какую сторону вы отошли от последнего заметного ориентира: вершины, развилки, ручья или кромки леса. Что вы проходили по пути, как выглядит рельеф вокруг вас. И потом свериться с картой. Задача упрощается, если у вас есть прибор спутниковой навигации. Определить план действий и четко следовать ему. Решите, к какой ближайшей точке вы направляетесь, и прикиньте, сколько времени это займет. По ходу следите по карте, соответствуют ли рельеф и ориентиры вашим ожиданиям. Если нет, вернитесь и начните заново. Если все сходится - вы на верном пути. С приближением темноты лучше прекратить блуждания и попытаться организовать ночевку, а поиски маршрута возобновить, когда рассветет и распогодится.

Когда потерялись только вы, а ваши попутчики где-то рядом, российский МЧС советует кричать.

"Но долго кричать бессмысленно", - говорится в памятке спасателей. Стоит попытаться нагнать группу.

При этом, как советует памятка, ни в коем случае не сходите с дороги и не пытайтесь сократить путь, срезая повороты; если вы дошли до развилки и не знаете, куда направилась группа, - остановитесь и ждите.

Image caption Спасатели советуют не сходить с тропы и всегда ждать товарищей

Если ваши попутчики знакомы с рекомендациями МЧС, они остановятся, как только обнаружат, что вы отстали, и попытаются громко позвать вас, после чего разобьются на две группы: одна отправится на поиски строго по пройденному маршруту, другая организует привал.

Как избежать неприятностей

Главное - планирование и сборы.

Совет альпинистов Великобритании утверждает, что большинства проблем в горных походах можно избежать, если следовать трем простым правилам:

хорошо подготовиться

взять фонарик

выйти пораньше

Британские эксперты напоминают, что отправляться в горы без карты, компаса, теплой одежды и воды - безумие. И предлагают прихватить полностью заряженный мобильный телефон, свисток и если есть - спутниковый навигатор.

Перед выходом необходимо изучить маршрут, ознакомиться с прогнозом погоды и иметь четкий план - когда и куда вы собираетесь дойти и когда вернуться. И желательно, чтобы о нем были осведомлены не только попутчики, но и кто-нибудь еще: друзья, родные, хозяин горного приюта, ассоциация гидов или местные власти.

Image caption Часто горы и с равнины видно здорово

А вот зимой отправляться гулять по холмам или горам следует только в том случае, если вы прекрасно ориентируетесь на местности летом, предостерегает Совет альпинистов Великобритании.

"Ветер достигает такой силы, что способен сдуть вас с хребта или края обрыва. Дни короткие. Ориентироваться на местности трудно. Там, где летом вы успеете остановиться у края пропасти, зимой может ветром надуть снежный карниз - и будет поздно", - предупреждают британцы.