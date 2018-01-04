Израильская проблема нелегалов из Африки: $3,5 тыс. на выезд или депортация

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Нелегальные мигранты отстаивают свои права на демонстрации в Тель-Авиве

Правительство Израиля в среду утвердило комплексную программу по депортации нелегальных мигрантов из стран Африки. Власти страны пошли на эти меры после ряда безуспешных попыток изменить существующее законодательство.

В рамках программы будут усилены подразделения Управления регистрации населения и миграции при МВД Израиля. Кроме того, одобрено рамочное соглашение о материальном поощрении добровольного выезда нелегалов в размере 3,5 тыс. долларов.

"Каждое государство обязано охранять свои границы. Охрана границ от незаконных проникновений - это и право, и основная обязанность суверенного государства", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, успех программы будет зависеть от двух факторов: прекращения нелегальной миграции из стран Африки и скорейшей депортации уже находящихся в стране нелегалов.

По разным оценкам, до 2014 года - того момента, когда был построен заградительный забор, - границу между Израилем и Египтом незаконно пересекли более 60 тыс. граждан африканских стран. За минувшие 4 года около 20 тыс. человек добровольно покинули Израиль, воспользовавшись различными государственными программами, поощряющими добровольный выезд за пределы еврейского государства.

Оставшиеся 40 с лишним тысяч, по оценкам специалистов, предпочитают находиться в Израиле незаконно, и только несколько сотен из них обратились в МВД страны с официальной просьбой о предоставлении им статуса беженца.

Проблема южного Тель-Авива

Улица Левински в южной части Тель-Авива представляет собой наглядный пример сегодняшней ситуации с африканскими нелегалами в Израиле. В большом парке, расположенном рядом с центральной автобусной станцией, круглосуточно можно увидеть сотни выходцев из африканских стран. Здесь есть граждане Судана, Эритреи, Уганды, Эфиопии.

Все они ищут возможности нелегального заработка. Вариантов не так уж много. В основном это уборка, мойка посуды в ресторанах и кафе, работа грузчиком или на ремонте квартир. Тем, у кого на руках есть справка о рассмотрении просьбы о статусе беженца, найти работу гораздо проще. Как правило, полиция их не трогает.

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Есть и более смелые, которые открывают под боком у властей свои кафе, рестораны, парикмахерские и прочие заведения для обслуживания своих же собратьев. Все эти бизнесы действуют без лицензий и не платят налогов, что возмущает многих коренных израильтян.

Ицхак, владелец типографии в южном Тель-Авиве, говорит, что устал постоянно защищать свой бизнес. По его словам, африканцы все время пытаются у него что-то украсть. Но переезжать в другое место Ицхак не хочет, в Тель-Авиве он более 40 лет, да и клиентов боится потерять.

"Они [нелегальные мигранты] ведут себя вызывающе, ни муниципальные службы, ни полиция для них не указ. Иногда видишь, как кого-то задерживают, сажают в патрульную машину, куда-то отвозят, а через пару недель он снова здесь", - говорит Ицхак.

Обещание премьера

Криминогенная обстановка в городе действительно сильно ухудшилась после 2009 года, когда тысячи африканских нелегалов осели в этих районах.

Полиции даже пришлось пойти на экстренные меры: в южный Тель-Авив были введены батальоны пограничной охраны.

Правообладатель иллюстрации Israel Government Press Office Image caption Биньямин Нетаньяху пообещал разобраться с проблемой нелегалов

В конце августа этого года жительница тель-авивского квартала Неве-Шаанан София стала национальной героиней. Ей удалось лично пообщаться с премьер-министром во время его визита в Тель-Авив. Фото, на котором Нетаньяху обнимает Софию и клятвенно обещает ей решить проблему нелегалов, опубликовали все израильские СМИ.

Позже премьер-министр рассказал журналистам, что дважды тайно посещал этот район вместе с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом с целью изучить реальную обстановку на местности. По словам Нетаньяху, после этих поездок на многие вещи он стал смотреть иначе.

Нарушение международного права

В оппозиции подобные заявления Нетаньяху назвали дешевым пиаром, напомнив, что именно в период его пребывания у власти с 2009 года в Израиль проникло большинство нелегальных мигрантов из стран Африки, и именно он несет за это полную ответственность.

Критикуют премьера и сегодня, уже после объявления им о мерах по борьбе с нелегальной миграцией. Правозащитники призывают не допустить принудительной отправки нелегальных мигрантов в страны, где им может грозить опасность.

"Сегодня в мире насчитывается около 65 млн беженцев. В Израиле эта цифра не превышает 40 тыс., это менее половины процента от населения, неужели государство не способно принять эту группу и избежать позорных кадров насильственной депортации?" - задается вопросом адвокат Асаф Вайцен, правозащитник, активист организации помощи беженцам из Африки.

В интервью армейской радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Асаф, который, к слову, сам живет в южном Тель-Авиве, отметил, что насильственная депортация людей с маленькими детьми в страны, где им угрожает опасность, является не только антигуманным шагом, но и нарушением международного права.

"Речь идет об опасном прецеденте. С 2012 года нет больше нелегальной миграции в Израиль. Этим людям угрожает опасность в тех странах, куда их депортируют, нужно остановить весь этот ужасный процесс", - говорит Асаф.

С Асафом не согласен Йоси Эдельштейн, глава отдела по миграционным вопросам МВД Израиля. Термин "депортация" Йоси предлагает заменить на другой - "добровольное согласие покинуть пределы еврейского государства". Тем более, по его словам, власти страны предоставляют достаточно времени, чтобы выбрать: финансовая помощь в размере 3,5 тыс. долларов на человека или - через три месяца - арест, тюрьма и дальнейшая насильственная депортация без каких-либо выплат.

"За минувший 2017 год более 4 тыс. мигрантов из Африки выразили желание получить компенсацию и добровольно покинуть пределы еврейского государства - это доказывает, что программа работает, и мы намерены продолжать ее реализацию и далее", - говорит чиновник.

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В конце ноября власти Руанды заявили, что готовы принять у себя до 10 тыс. африканских беженцев, которые будут депортированы из Израиля. Взамен Израиль обязался предоставить помощь этой африканской республике и выплатить компенсацию за каждого принятого нелегала.

"Раз в месяц представитель МВД Израиля приезжает в Руанду и на месте знакомится с условиями абсорбции еще вчерашних нелегалов. Пока нам не поступали жалобы, и мы надеемся, что их не будет в будущем", - отметил Йоси.

$3,5 тыс. - много или мало?

Впрочем, не все в Израиле верят в успех правительственной программы.

Адвокат Марк Княжевский, специалист по вопросам миграционного права, уверен, что многие африканские нелегалы откажутся добровольно покидать Израиль, а у властей страны может не хватить ресурсов для их насильственной депортации.

"С одной стороны, компенсация в 3,5 тыс. долларов может показаться достаточной, если учитывать уровень жизни в странах исхода нелегалов, но с другой стороны, риск потерять возможность ежемесячно зарабатывать суммы, в десятки раз превышающие зарплаты в странах Африки, слишком велик", - говорит юрист.

По мнению адвоката, если государство намерено действительно решить проблему африканских нелегалов, начинать нужно не с арестов, а с увеличения штрафов израильтянам, которые занимаются незаконным трудоустройством мигрантов и сдают им свои квартиры для жилья. Пока этого не произойдет, многие нелегалы предпочтут скрываться от властей и продолжать незаконно работать на территории Израиля.