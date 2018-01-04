Почему российский шпионский корабль "Янтарь" тревожит Запад

Правообладатель иллюстрации Yoruk Isik Image caption Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" напичкано оборудованием для слежки

Российский военно-морской флот очень гордится своим новым шпионским кораблем "Янтарь", который сейчас помогает Аргентине найти пропавшую подводную лодку.

Аргентина уже потеряла надежду спасти экипаж подлодки "Сан-Хуан", исчезнувшей 15 ноября, но все еще пытается найти субмарину.

"Янтарь" числится как океанографическое исследовательское судно, однако оно напичкано различным оборудованием для слежки. На судне также имеются специальные глубоководные обитаемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Сейчас телеуправляемый необитаемый подводный аппарат прочесывает океанское дно возле Аргентины.

Но чем еще может заниматься "Янтарь"?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аргентина уже потеряла надежду спасти экипаж подлодки "Сан-Хуан", исчезнувшей 15 ноября, но продолжает поиски субмарины

Подводные кабели как мишень

Активность "Янтаря", вероятно, побудила британских военных в прошлом месяце предостеречь, что Россия может повредить важные подводные кабели.

Начальник генерального штаба британских вооруженных сил сэр Стюарт Пич заявил, что повреждения кабелей, обеспечивающих интернет и другие коммуникации, может оказаться катастрофическим.

Земной шар охватывают десятки волоконно-оптических кабелей, у НАТО также на дне океана есть кабели, используемые в военных целях.

"Янтарь" способен к ним подключаться, утверждает живущий в Лондоне эксперт по вопросам российской армии Игорь Сутягин. Впрочем, никаких свидетельств того, что с подводными кабелями совершались подобные манипуляции, нет.

Игорь Сутягин, работающий в Королевском объединенном институте оборонных исследований, напомнил, как в 1970-х годах во время холодной войны американцы потеряли связь со станцией SOSUS - частью гидроакустической противолодочной системы США.

Эта система была предназначена для обнаружения и опознавания подводных лодок в Атлантике.

Тогда американские военные пришли к выводу, что кабели повредила советская подводная лодка.

В тот же период американцы, по некоторым сообщениям, установили подслушивающие устройства на подводные кабели в Охотском море, где базировались советские подводные лодки.

По сообщениям из российского парламента, "Янтарь" способен выполнять такие же задания.

"На борту "Янтаря" находятся аппараты, которые предназначены для глубоководного слежения, а также оборудование для подключения к сверхсекретным кабелям связи", - сообщала в октябре прошлого года российская "Парламентская газета".

На службе в ВМФ

"Янтарь" состоит на службе в ВМФ России с марта 2015 года и является флагманом проекта 22010 "Крюйс", - утверждала "Парламентская газета".

Игорь Сутягин считает, что "Янтарь" принадлежит Главному управлению глубоководных исследований министерства обороны РФ.

Судно длиной в 108 метров имеет экипаж из 60 человек и было введено в эксплуатацию в 2015 году. Его построили в порту Калининграда, это первое судно серии "Проект-22010". Второе судно этой серии под названием "Алмаз" вскоре присоединится к российскому флоту.

В России есть несколько шпионских кораблей более старого поколения. В апреле один из них, "Лиман", затонул у турецкого побережья, столкнувшись с грузовым судном. Вся его команда была спасена.

"Янтарь" может использовать трехместные глубоководные батискафы "Русь" и "Консул", которые погружаются на глубину до 6000 м.

Правообладатель иллюстрации Russian defence ministry Image caption Подводный аппарат "Русь" c экипажем из трех человек

Слежка за США

В сообщении российского парламентского издания отмечалось, что летом 2015 года американские боевые корабли зафиксировали "Янтарь" около военно-морской базы Кингс-Бей (Джорджия).

"По мнению представителей Пентагона, россияне вели сбор информации об оборудовании американских подлодок, в том числе подводных датчиках, единой информационной сети DoDIN", - пишет "Парламентская газета".

Кингс-Бей - база шести американских подводных лодок, оборудованных баллистическими ракетами "Трайдент". Каждая такая подлодка оснащена 24 баллистическими ракетами, сообщает сайт о военно-морских технологиях Naval Technology.

Игорь Сутягин говорит, что американские подводные датчики вблизи Кингс-Бей могут заинтересовать российских военных, которые, вероятно, не прочь скопировать эту американскую технологию.

Об обеспокоенности Пентагона способностью "Янтаря" перерезать кабели сообщала и американская газета Washington Times.

В конце 2016 года "Янтарь" был замечен в районе подводных кабелей связи, проложенных возле побережья Сирии.

Необычные перемещения судна проследил вебсайт Covert Shores. Частые остановки "Янтаря" в различных точках вдоль кабельного маршрута показали, что его подводный аппарат изучает морское дно, говорится в сообщении.

Поисковые и спасательные работы

Кроме миссии в Аргентине, "Янтарь" и раньше использовался в поисковых и спасательных работах.

"Благодаря технологическим возможностям "Янтаря" у берегов Сирии удалось обнаружить палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР авианосца "Адмирал Кузнецов" и своевременно изъять с самолётов секретное бортовое оборудование", - сообщила "Парламентская газета".

Российские Су-33 и МиГ-29 упали в Средиземное море в 2016 году во время войны в Сирии.

Снятое с них оборудование могло содержать секретные данные с радаров или ракет или систему идентификации "друг-враг", предполагает Игорь Сутягин.

Исчезновение аргентинской субмарины напомнило о трагедии российской подводной лодки "Курск" в 2000 году.

Судно типа "Янтаря" могло спасти хотя бы некоторых членов экипажа "Курска", а заодно и репутацию российского флота.