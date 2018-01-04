Есть ли у Дональда Трампа большая ядерная кнопка?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Офицер морской пехоты США вносит "ядерный футбольный мяч" в президентский вертолет

Недавно президент США Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что у него всегда под рукой ядерная кнопка. Более того, эта кнопка больше, чем у Ким Чен Ына. А есть ли она у Трампа на самом деле?

Запуск ядерных ракет - процесс несколько более сложный, чем переключение каналов на телевизоре. Это, пожалуй, не новость.

Зато новостью для непосвященных, возможно, будет то, что этот процесс в США включает "футбольный мяч" и "печенье".

Ядерная кнопка - наглядный и яркий образ, но по сути он неверен. Никакой ядерной кнопки у Трампа нет.

А что есть у Трампа?

20 января прошлого года на инаугурацию Дональда Трампа вместе с президентом Бараком Обамой пришел офицер-адъютант с кожаным портфелем.

После того как Трамп принес присягу, адъютант с портфелем встал рядом с ним.

Этот портфель в США называют "ядерным футбольным мячом". Он необходим для того, чтобы отдать приказ о применении ядерного оружия, и по правилам этот "мяч" должен постоянно находиться при президенте.

В августе один из американских экспертов сказал телеканалу CNN, что когда Трамп играет в гольф (а играл он часто), "футбольный мяч" возят за ним по лужайкам в гольфмобиле.

Что там внутри футбольного мяча?

Если бы кто-то со стороны заглянул внутрь "ядерного мячика", он, наверное, был бы разочарован.

Там нет кнопки. И часов, отсчитывающих оставшееся до Армагеддона время, тоже нет.

В портфеле - средства связи и сценарии войны. Предполагается, что на основе этих сценариев президент должен оперативно принять решение.

В 1980 году Билл Галли, бывший глава военного отдела администрации президента США, сказал, что все эти сценарии, как и степени готовности стейка, можно свести к трем вариантам: "с кровью", "средний" и "хорошо прожаренный".

Ядерные арсеналы стран мира (оценка института SIPRI) Россия около 7000 зарядов США 6800 Франция 300 Китай 270 Великобритания 215 Пакистан 130-140 Индия 120-130 Израиль 80* КНДР 10-20 *Израиль традиционно не подтверждает и не опровергает утверждения о наличии у него ядерного оружия

А где же печенье?

"Печенье" - это карточка с кодами, которую президент должен постоянно носить с собой, отдельно от "ядерного мячика".

Если президент решит отдать приказ о ядерном ударе, ему нужно будет использовать эти коды, чтобы подтвердить военным, что приказ на самом деле поступил от президента страны.

Когда Трамп заступил на президентскую должность, телеканал ABC News спросил его, каково это - получить "печенье".

"Когда они объясняют, что оно собой представляет, о каких разрушениях мы говорим, - это очень отрезвляющий момент, - ответил Трамп. - Очень, очень пугающий момент в определенном смысле".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Приказ о ядерном ударе должен быть отдан стратегическим бомбардировщикам Б-52 и другим частям ядерной триады США с помощью "футбольного мяча" и "печенья"

Бывший военный советник Билла Клинтона Роберт Патерсон утверждал, что Клинтон, будучи президентом, однажды потерял карточку с кодами.

По словам Патерсона, Билл Клинтон носил ее в кармане брюк вместе с банковскими карточками, в перетянутой резинкой пачке.

В то самое утро, когда разразился скандал с Моникой Левински, президент признался, что у него еще и коды ядерного удара куда-то делись, причем уже давно.

Бывший начальник Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Хью Шелтон в вышедших в 2010 году мемуарах подтвердил, что Клинтон потерял карточку с кодами и несколько месяцев исполнял свои обязанности, не имея кодов.

Коды и карточку Клинтону заменили и ввели процедуру, по которой наличие "печенья" проверяется каждый месяц, а каждые четыре месяца карточку меняют вместе с кодами.

Как президент отдает приказ о ядерном ударе?

Отдать приказ о ядерном ударе в США может только президент.

После того как он выйдет на связь с военными и посредством кодов подтвердит свою личность, президент отдает приказ председателю Объединенного комитета начальников штабов.

Тот передает приказ в штаб Объединенного стратегического командования на авиабазе Оффут в штате Небраска.

Оттуда приказ уже рассылается офицерам, которые непосредственно запустят ядерные ракеты или отправят на цель стратегические бомбардировщики.

Приказ об ударе, конечно же, закодирован, и коды должны совпасть с теми, что хранятся в сейфах у офицеров, отвечающих за запуск.

Могут ли военные не выполнить приказ президента?

Формально - нет. Президент является главнокомандующим, и его приказы следует выполнять.

Но некоторая свобода маневра у военных, кажется, есть.

В ноябре глава Стратегического командования Вооруженных сил США (то есть командующий американскими ядерными силами) генерал Джон Хайтен заявил на форуме по международной безопасности, что не станет беспрекословно выполнять приказ президента о ядерном ударе, если сочтет его не соответствующим американским и международным законам.

Вместо беспрекословного выполнения такого приказа, предположил Хайтен, он постарается обсудить с президентом альтернативные варианты.

Разговор об этом зашел в связи с перепалкой с Пхеньяном, которую затеял в "Твиттере" Дональд Трамп.

В том же ноябре вопрос о полномочиях президента отдавать приказ о ядерном ударе впервые за 40 лет обсудили в американском конгрессе.

Бывший командующий ядерными силами США генерал в отставке Клод Роберт Келер, выступая на заседании комитета , заявил, что он выполнил бы приказ президента, но только законный приказ.

По словам генерала Келера, получив незаконный приказ, он сказал бы президенту, что не готов его выполнять.

"И что бы тогда произошло?" - спросил один из сенаторов.

"Не знаю", - признался генерал.

В зале кто-то засмеялся. Это был нервный смех.