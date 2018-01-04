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В ходе волны протестов власти Ирана блокировали доступ к мессенджеру Telegram на территории страны.

Массовые демонстрации начались неделю назад с акции против подорожания яиц. Вскоре протесты начали проходить по всей стране и приобрели политическую окраску.

Считается, что основной платформой, на которой люди узнавали о протестах и координировали свои действия, был мессенджер Telegram.

Главный мессенджер страны

За последние годы Тегеран начал блокировать сайт Википедии, YouTube, Facebook и Twitter.

Неудивительно, что в такой обстановке у Telegram в Иране - рекордные показатели. Приложением пользуются более 40 миллионов человек - это почти половина населения страны. Иран также является крупнейшим рынком для Telegram по количеству пользователей.

Нынешний глава Ирана Хасан Роухани во время своей предвыборной кампании обещал, что он не будет блокировать Instagram и мессенджер WhatsApp. Буквально за неделю до начала протестов Роухани повторил это обещание.

Многие иранцы используют Telegram для общения с родственниками и друзьями, но не только для этого. В Telegram можно найти новости, которые не встретишь в сообщения официальных СМИ Ирана.

По данным исследования Высшего совета по кибербезопасности Ирана, среднестатистический пользователь Telegram в стране подписан на 18 или более каналов.

При этом обычно каждый из таких каналов имеет не менее 5 тыс. подписчиков.

Одна из самых популярных групп - канал Персидской службы Би-би-си, у него более 1,2 млн подписчиков.

При этом Персидская служба Би-би-си официально запрещена в Иране и вещает из Лондона. Сотрудники службы и их семьи регулярно подвергаются преследованиям со стороны иранских властей.

Media playback is unsupported on your device Протесты не стихали почти неделю

Хроники блокировки

Вскоре после начала протестов министерство информационных и телекоммуникационных технологий Ирана заявило, что Telegram якобы отказывается блокировать некоторые "террористические каналы".

В ведомстве потребовали, чтобы мессенджер приостановил работу канала, в котором призывали к массовым беспорядкам с использованием коктейлей Молотова.

Пропустить Twitter пост , автор: @azarijahromi @Durov: A Telegram channel is encouraging hateful conduct, use of Molotov cocktails, armed uprising, and social unrest. NOW is the time to stop such encouragements via Telegram. — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) 30 декабря 2017 г.

Создатель Telegram Павел Дуров в ответ заявил, что мессенджер блокирует каналы, призывающие к насилию, в течение всего нескольких часов. По словам Дурова, упомянутый иранскими чиновниками канал также был закрыт.

Пропустить Twitter пост , автор: @durov A Telegram channel (amadnews) started to instruct their subscribers to use Molotov cocktails against police and got suspended due to our "no calls for violence" rule. Be careful – there are lines one shouldn't cross. Similar case from October – https://t.co/OWQFBLywjr — Pavel Durov (@durov) 30 декабря 2017 г.

Это решение вызвало шквал критики со стороны иранских оппозиционных активистов. Они назвали действия Telegram капитуляцией и уступкой властям.

Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден, проживающий сейчас в России, предупредил Дурова, что иранские власти могут не остановиться на просьбе заблокировать лишь один канал.

Пропустить Twitter пост , автор: @Snowden Trust us not to turn over data. Trust us not to read your messages. Trust us not to close your channel. Maybe @Durov is an angel. I hope so! But angels have fallen before. Telegram should have been working to make channels decentralized—meaning outside their control—for years. — Edward Snowden (@Snowden) 30 декабря 2017 г.

Сноуден оказался прав.

На четвертый день протестов власти Ирана заблокировали Telegram, а заодно и соцсеть Instagram.

Дуров подчеркнул, что Telegram со своей стороны не заблокировал ни одного канала, которые призывали к мирным протестам.

Некоторые религиозные лидеры в Иране уже призывают к постоянной блокировке мессенджера.

Тем временем многие пользователи переключились на мессенджер WhatsApp. Он пока работает на территории Ирана.

Огонь протестов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Блокировка Telegram не остановила протестующих, хотя и затруднила их координацию

Командующий Корпуса стражей Исламской революции генерал Мохаммад Али Джафари в среду объявил об "окончании смуты и поражении мятежа" в стране.

В соцсетях еще продолжают появляться видео и фотографии демонстраций, их активность спадает.

Массовые акции протеста в Иране не утихали почти неделю.

Это редкое и довольное неожиданное явление для страны со столь развитым репрессивным аппаратом.

Выступления недовольных высокой инфляцией, властью исламского духовенства и внешней политикой страны стали крупнейшими в Иране с 2009 года.

Тогда на улицы вышли миллионы несогласных с победой на президентских выборах Махмуда Ахмадинежада.