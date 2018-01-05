С доставкой на дом: как рост онлайн-торговли изменит города

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рост интернет-торговли заставляет города по-новому взглянуть на доставку товаров

Объемы интернет-торговли постоянно растут. Как на это реагируют крупные города?

К концу рабочего дня старожил компании UPS Томас Чу развезет сотни посылок по всему Нью-Йорку, останавливаясь по 16 раз в час. Все дело в том, что его компании необходимо справиться с наплывом заказов, которые покупатели получают из онлайн-магазинов.

Но одно из главных достижений его дня происходит в самом начале работы: ровно в 10.02 Томас Чу находит место для парковки.

В центре Манхэттена это большая победа. Согласно опросу, водителям фургонов порой приходится по часу искать парковочное место. Иногда они теряют терпение и паркуются с нарушением правил, рискуя получить штраф.

"В большинстве случаев выбора просто не остается. Если мест нет, приходится кого-то блокировать", - говорит Чу.

Припаркованные вторым рядом фургоны, красные тормозные огни и картонные коробки, лежащие на тротуаре - все это признаки роста интернет-торговли в крупнейшем городе Америки, и не только в нем.

Image caption На улицах Нью-Йорка можно увидеть горы пустых коробок

Объем отправляемых посылок в период с 2014 по 2016 год в мире, по оценке компании Pitney Bowes, вырос почти на 50%. Судя по всему, до 2021 года этот показатель будет увеличиваться ежегодно на 17-28%.

Есть опасения, что рост этого показателя приведет к увеличению загрузки автодорог и степени загрязненности окружающей среды в быстро растущих городах по всему миру.

В Европе и Азии власти многих городов запретили осуществлять доставки в определенные часы, построили складские помещения для централизации дистрибуции и выделили миллионные ассигнования для перехода на более тихое и экологически чистое оборудование.

В США с их культом автомобиля и лишь недавно начавшимся возрождением плотно застроенных центров городов разговоры о буме доставок онлайн-покупок начинались без спешки. Но сейчас они в самом разгаре.

"В городах приходится думать об этом все чаще, потому что именно там мы видим, что необходимость, требующая безотлагательного вмешательства, уже назрела", - говорит директор департамента системы управления транспортом и центра логистики при Вашингтонском университете Энни Гудчайлд.

Image caption Водитель UPS Томас Чу ежедневно на своем фургоне развозит сотни посылок

"Уже на муниципальном уровне стало понятно, что это именно то, к чему нам нужно готовиться", - добавляет она.

Интернет-торговле в США по-прежнему принадлежит лишь небольшой процент по сравнению с общим объемом розничной продажи - лишь 10%. К примеру, в Китае этот показатель составляет 15%, в Британии - 17%, в Южной Корее - 18%.

Но этот показатель будет расти, и в этом году он должен вырасти на 16%.

49-летний Томас Чу пришел на работу в UPS в 1990 году. Он стал свидетелем того, как доставки, преимущественно частным потребителям, выросли в объеме, в то время как компании вроде Amazon практикуют почти мгновенную доставку товаров, а покупательские привычки меняются.

По его словам, когда он устроился на работу, никто не заказывал воду. "Сейчас люди заказывают все", - говорит он.

Компании вкладывают значительные средства, чтобы удовлетворить спрос, тратя миллиарды долларов на новые помещения и самолеты, увеличивая время доставки по выходным и внедряя новые технологии для ускорения процесса доставки товара потребителю.

Появляются новые компании по доставке, а фирмам во время крупных праздников (например, рождественских) приходится нанимать дополнительный персонал.

Не так давно в один из будних дней Томас Чу простоял в пробках 30 минут, добираясь от склада UPS до первой точки маршрута - высотного офисного здания, которое находилось лишь в 2 км.

Image caption Компании вкладывают значительные средства, чтобы удовлетворить спрос, тратя миллиарды долларов на новые помещения и самолеты

Найдя место для парковки, он затем почти два часа потратил на то, чтобы доставить все посылки в этом здании. И он был там не единственным курьером: сотрудники FedEx и Почтовой службы США тоже судорожно бегали по коридорам.

"Это все - большая нагрузка на окружающую среду", - говорит преподаватель Ренсселеровского политехнического института Хосе Ольгин-Верас, занимавшийся изучением доставки товаров в Нью-Йорке.

Компании экспериментируют с тем, как поднять эффективность доставок и снизить их стоимость.

В результате появились ячейки, похожие на камеры хранения, из которых можно забрать свою посылку, в некоторых местах для доставки используются велосипеды, а потребителей все чаще призывают забирать купленные в интернете товары в магазинах.

Amazon даже начал продавать "умные" замки, которые позволяют курьерам зайти в дом, чтобы оставить посылку, и таким образом уменьшить число поездок "впустую".

Но, по словам Хосе Ольгин-Вераса, проблему растущего объема курьерских доставок на дом нельзя решить одним лишь частным бизнесом.

"Проблема слишком сложная. Таким способом ее не решить", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации UPS Image caption В городе Питтсбург посылки доставляют и на велосипеде

Из-за увеличившейся загрузки автодорог мэр Нью-Йорка осенью этого года решил провести эксперимент. В часы пик на некоторых наиболее оживленных улицах курьерская доставка будет запрещена.

Городской департамент транспорта хочет, чтобы 900 курьерских компаний сдвинули время доставок. Пока поучаствовать в эксперименте согласились 400 компаний.

"Главная наша задача - понять, как сделать систему максимально эффективной", - говорит представитель департамента транспорта Динис Питерс.

Image caption В Нью-Йорке хотят ограничить доставки посылок в час пик

Какие еще есть варианты?

Европейские города нашли другой подход. Например, Париж выделил средства на логистические центры, а в Лондоне возможность доставки посылок рассматривает одна из автобусных компаний.

В США, где службы доставки преимущественно находятся в частных руках, будет намного сложнее внедрить некоторые идеи, ставшие популярными за океаном, говорит профессор Гудчайлд, изучающий вопрос доставок в пределах города с группой представителей властей Сиэтла и частных компаний.

Главный упор делается на сокращении числа бесполезных поездок, когда не удается застать адресата, и уменьшении времени, которое курьер проводит в здании.

"У всех разные условия. Поэтому я призываю, чтобы и решения были разными", - говорит она.

Этому помогает появление новых технологий.

В данный момент доставки - дело затратное, особенно когда такие гиганты индустрии, как Amazon, не возлагают бремя их оплаты на плечи покупателей.

Аналитики полагают, что в ближайшее время компании начнут отправлять роботов для доставки посылок в зданиях, привлекут дроны для доставки в удаленные места и соберут парк беспилотных электроавтомобилей, которые будут развозить посылки в ночное время.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Пока неясно, смогут ли новые технологии, вроде доставки посылок дронами, разрешить проблему загрузки дорог

Власти городов внимательно следят за тем, как развивается ситуация, говорит старший партнер в компании McKinsey Стефан Нупфер. Он занимался изучением подобных инициатив и участвовал в обмене опытом между городами, объединенными под названием С40.

"Для всех нас это как начало революции", - говорит он.

Помогут ли технологические достижения городам справиться с нынешними проблемами загруженности дорог и загрязненностью? Ответ пока неизвестен.

Но по мере закрытия уличных магазинов, не выдерживающих конкуренции со стороны интернет-торговли, покупатели будут реже выезжать за покупками, и сократится объем коммерческих доставок. Все это может положительно сказаться на загруженности дорог.

Правда, при этом онлайн-продавцы все чаще открывают традиционные магазины, а исследования показывают, что многим покупка с помощью клика не может пока заменить поход в магазин.

"В настоящее время наши дороги перегружены. Но когда начнется переход к автоматическим методам доставки, и все больше магазинов будет закрываться, ситуация станет очень интересной", - говорит преподаватель нью-йоркского университета Хофстра Жан-Поль Родриге.

Image caption "Если парковаться негде, приходится парковаться вторым рядом", - сетует Томас Чу

Он полагает, что компании вроде Amazon перестанут субсидировать стоимость доставки и предложат покупателям варианты с разным ценовым диапазоном.

Но пока эффект растущего спроса очевиден.

Когда Томас Чу поворачивает за угол в Нью-Йорке, он проезжает строящийся небоскреб, в котором появятся сотни новых квартир.

Его прогноз? "Когда здание будет достроено, ему потребуется еще один грузовик", - говорит он.