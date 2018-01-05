Пресса Британии: этот буйный Трамп

В обзоре британских газет:

Трампу пора перебороть себя и заняться делом

Британские газеты продолжают не только смаковать, но и анализировать информацию, которая стала известна благодаря предпубликациям фрагментов из книги "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа" журналиста Майкла Уолффа.

"Президент США дискредитирует свой пост, пренебрегая традициями государственного деятеля во имя личных дрязг и необдуманных заявлений" - такой категоричный и нелицеприятный вывод вынесен в подзаголовок редакционной статьи Times.

Союз между президентом Трампом и его бывшим идеологическим наставником, публицистом крайне правого толка Стивом Бэнноном был одним из самых странных в современной американской политике, отмечает газета. Союз этот задал тон избирательной кампании 2016 года и первым месяцам президентства Трампа. После увольнения Бэннона из Белого дома в августе 2017 года союз трансформировался в непримиримую вражду.

"Трамп поставил себя на грань ядерного противостояния с Северной Кореей, - пишет Times. - Он балансирует в опасной близости к торговой войне с Китаем. В обстоятельствах подобного рода он счел возможным начать судебный процесс против Бэннона и яростно наброситься на книгу журналиста Майкла Уолффа, в которой Трамп изображен человеком недалеким и к своей работе совершенно негодным. Налицо вопиющий разрыв между масштабом проблем начавшегося 2018 года и поведением президента".

Проанализировавший активность Трампа в соцсетях специалист по когнитивной лингвистике считает, что его одержимость "Твитером" сознательно или неосознанно ставит перед собой четыре цели: превентивно очертить формат дискуссии, отвлечь внимание от неприятных для него новостей, нанести удар в неожиданном направлении и испытать общественную реакцию.

Его твиты иногда выплескивают правду, которую лучше было бы выразить иным путем - как это было, когда он вдруг назвал Пакистан ненадежным союзником, Иногда они обращаются к диктаторам на языке дворовых мальчишеских свар. По большей же части твиты Трампа - свидетельство того, насколько безрассудно он тратит время, которое можно было использовать для получения более достоверной информации. Ему необходимо научиться рассчитывать риск, прежде чем громогласно объявлять о своих взглядах.

"И другие президенты - достаточно вспомнить Ричарда Никсона - тоже обладали повышенной чувствительностью, - напоминает Times. - Никсон, однако, понимал необходимость держать нужный тон в общении с внешним миром. При поддержке Генри Киссинджера его президентство стало одним из самых успешных с точки зрения внешней политики, несмотря на чудовищный провал Уотергейта во внутренней. Трампу необходимо осознать решающую роль сдержанности в международных делах".

С некоторыми из своих источников Уоллф обошелся, быть может, излишне свободно, но источников у него множество. Из-под его пера вышел тревожный портрет недееспособного Белого дома, в котором Бэннон говорит о необходимости воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, позволяющей отстранить Трампа как несоответствующего своей должности. Последним президентом, по отношению к которому рассматривали такую возможность, был Рональд Рейган. Но Рейган в конечном счете оказался очень успешным президентом благодаря хорошо подобранным советникам и своим коммуникативным способностям. Нынешний президент сделал ряд разумных назначений в своем непосредственном окружении. Он должен просить у этих людей совета, прислушиваться к ним и действовать соответственно.

Многие из тех, кто поддерживает Трампа, по-прежнему считают его человеком искренним и несущим определенную правду. Он сдержал некоторые свои обещания, добился большой победы, проведя через конгресс свою налоговую реформу, и может сделать то же самое со своим амбициозным планом по расходам на инфраструктуру. Оптимистический прогноз роста в 4 процента остается пока недостигнутым. Рынок на подъеме. И не до конца исчерпан резерв симпатии к его своеобразно-грубоватому стилю управления. Несмотря на все разговоры об импичменте - Бэннон оценивает шансы на успех такой затеи не выше чем 1:3 - Трамп вполне сохраняет шансы быть переизбранным на второй срок.

"Экономика, однако, не сохранит свою нынешнюю благоприятную форму, если США ввяжутся в затяжной торговый конфликт с Китаем, - пишет Times в заключение своей редакционной статьи. - В таком случае взаимозависимость двух крупнейших экономик планеты двинет мир в сторону рецессии. Превентивная война против Северной Кореи обойдется в бесчисленное количество жертв и нанесет непоправимый удар по экономике всей Азии, который скажется и на мире в целом. Трамп пришел к власти, обещая создать рабочие места для американцев. Если он в ближайшее время не овладеет основами государственного управления, его политика приведет к потере рабочих мест, и не только в Америке".

Бэннону теперь уже можно не скрывать тайны семьи Трампов

Guardian тоже публикует материалы, связанные с книгой Уолффа. Газет считает, что после публикации скандальных откровений в книге Бэннон, рассказавший Уолффу подробности встречи Кушнера с российскими лоббистами, может начать сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим обоснованность подозрений в сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с российскими спецслужбами.

Конечно, пишет издание, прокурор Мюллер слишком дотошный специалист, чтобы принять тот рассказ, что вошел в книгу, за серьезное доказательство. Но теперь у Бэннона нет причин скрывать тайны Трампа и членов его семьи.

Главный юрист по вопросам этики в Белом доме при Джордже Буше-старшем Ричард Пейнтер считает, что Бэннон может дать ценнейшие показания, ведь он был инсайдером кампании на самом высоком уровне, а затем высокопоставленным приближенным чиновником вплоть до августа 2017 года. "Он постоянно разговаривал с президентом, - цитирует газета слова Пейнтера. - Я не могу представить, что Трамп ему не доверял в каких-то вопросах, включая и расследование по России".

Судя по книге, Бэннон не только может, но и захочет пролить свет и на, возможно, темную сторону финансовых дел зятя Трампа Кушнера - именно в тему семейных финансов просил Мюллера не влезать президент Трамп.

Чехов умер не от инфаркта, а от инсульта

Times рассказывает об исследовании британских ученых, которые пытаются выяснить истинные причины смерти разных известных людей, а также узнать, чем болели эти люди, на основании данных, которые можно получить из биоматериалов, сохранившихся на одежде этих исторических персонажей.

Результаты первого из таких исследований опубликованы в журнале Proteomics и посвящены смерти писателя Антона Чехова. Ученым удалось извлечь частички протеинов с рубашки Чехова, что позволило, с одной стороны, подтвердить, что писатель был болен туберкулезом, но также сделать предположение, что он умер от внезапной остановки притока крови к мозгу.

Ранее, на основании прежде всего детального рассказа вдовы писателя Ольги Книппер-Чеховой о его последних минутах, биографы Чехова предполагали, что он скончался от сердечного приступа. Но современные тесты британских ученых показали, что причиной смерти стала блокада артерии в мозгу писателя.

Один из авторов эксперимента Глеб Зилберштейн сказал Times, что примененные методы могут быть использованы и для выяснения причин смерти других известных исторических персонажей. Для этого нужно, чтобы сохранилась одежда, в которой эти люди умерли.

Ученые могли бы проверить причины смерти принца Альберта, супруга британской королевы Виктории (возможно, у него был рак желудка), лорда Байрона и Оскара Уайльда (умерли ли они оба от инфекционных заболеваний), а также узнать, был ли чем-то болен казненный монарх Карл I. Главное, чтобы музеи, где хранятся экспонаты с частичками биоматериала, дали ученым доступ к этим экспонатам.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com