Saudi Aramco выходит на IPO. Сколько стоит крупнейшая нефтяная компания?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption IPO Saudi Aramco может принести Саудовской Аравии до $100 млрд

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco преобразована в акционерное общество. Изменение статуса главной нефтяной компании страны и крупнейшей нефтяной компании мира связано с ее планами выйти на IPO.

В официальном бюллетене королевства, опубликованном в пятницу, сообщается, что кабинет министров Саудовской Аравии одобрил предоставление Saudi Aramco статуса акционерного общества с 1 января 2018 года.

Изменение юридического статуса нефтяной компании связано с планами провести публичное размещение акций.

По оценкам Рейтер, консолидированный пакет Saudi Aramco будет состоять из 200 млрд обыкновенных акций совокупной стоимостью $16 млрд. В состав правления компании войдут 11 человек.

Временный совет директоров - первый в истории Saudi Aramco - будет назначен на основании рекомендации министра нефти Саудовской Аравии, говорится в бюллетене королевства.

Позднее совет директоров будет сформирован "в соответствии с положениями учредительного устава компании". В заявлении королевства не уточняется, будет ли он избираться или назначаться.

Saudi Aramco крупнейшая нефтяная компания мира $2 трлн стоимость компании по оценке наследного принца Саудовской Аравии 5% акций планируется продать

10,5 млрд баррелей нефти в день добывает Saudi Aramco

38 лет компания была под контролем королевства AFP

О планах выйти на IPO Saudi Aramco объявила в январе 2016 года. Агнетство Рейтер сообщало, что компания планировала продать 5% акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, но в Saudi Aramco эти данные не подтвердили.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман оценил стоимость компании в $2 трлн. Аналитики считают официальную оценку завышенной.

Газета Financial Times оценила стоимость Saudi Aramco в сумму от $880 млрд до $1,1 трлн. Блумберг в марте 2016 года называл сумму, близкую к $1 трлн. Wall Street journal писала, что компания при выходе на IPO будет стоить $1,3-1,5 трлн.

"Принц явно преувеличил", - сказал Русской службе BBC партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

В октябре 2017 выяснилось, что Саудовская Аравия отложила планы по размещению акций Saudi Aramco на IPO из-за различных проблем финансового, правового и нормативного характера.

По данным Bloomberg, IPO компании может состояться не раньше 2019 года. Впрочем, генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что IPO запланировано на вторую половину 2018 года.

IPO саудовской нефтяной компании может стать крупнейшим в истории. Впрочем, сколько оно принесет королевству и как отразится на стоимости всей компании, пока неясно.

По оценкам Франс пресс, выход Saudi Aramco на IPO принесет в бюджет Саудовской Аравии около $100 млрд. Королевство нуждается в этих доходах, поскольку потеряло сотни миллиардов долларов из-за падения цен на нефть в середине 2014 года. Это привело к дефициту бюджета страны.

На данный момент рекордное IPO принадлежит ки­тай­ской Alibaba Group: в 2014 году публичное размещение акций на бирже принесло ей $25 млрд.

"Я бы не стал торопиться с оценками, - сказал Би-би-си Крутихин. - Неясно, кто будет покупателем и будут ли вообще заинтересованные лица. Не исключено, что цены на нефть могут пойти вниз после размещения акций Aramco на бирже".

В октябре 2017 года агентство Рейтер сообщало, что приобретением доли в Saudi Aramco заинтересованы китайские инвесторы: компании PetroChina и Sinopec, по информации агентства, предложили выкупить до 5% акций в Saudi Aramco.

Крутихин отмечает, что Saudi Aramco "в основном работает по нефти": "В свете того, что на горизонте эра, когда интерес к нефти может начнет снижаться (это примерно 2030-е годы), делать предположения о стоимости компании преждевременно".