Saudi Aramco выходит на IPO. Сколько стоит крупнейшая нефтяная компания?
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco преобразована в акционерное общество. Изменение статуса главной нефтяной компании страны и крупнейшей нефтяной компании мира связано с ее планами выйти на IPO.
В официальном бюллетене королевства, опубликованном в пятницу, сообщается, что кабинет министров Саудовской Аравии одобрил предоставление Saudi Aramco статуса акционерного общества с 1 января 2018 года.
Изменение юридического статуса нефтяной компании связано с планами провести публичное размещение акций.
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По оценкам Рейтер, консолидированный пакет Saudi Aramco будет состоять из 200 млрд обыкновенных акций совокупной стоимостью $16 млрд. В состав правления компании войдут 11 человек.
Временный совет директоров - первый в истории Saudi Aramco - будет назначен на основании рекомендации министра нефти Саудовской Аравии, говорится в бюллетене королевства.
Позднее совет директоров будет сформирован "в соответствии с положениями учредительного устава компании". В заявлении королевства не уточняется, будет ли он избираться или назначаться.
Saudi Aramco
крупнейшая нефтяная компания мира
$2 трлн
стоимость компании по оценке наследного принца Саудовской Аравии
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5% акций планируется продать
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10,5 млрд баррелей нефти в день добывает Saudi Aramco
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38 лет компания была под контролем королевства
О планах выйти на IPO Saudi Aramco объявила в январе 2016 года. Агнетство Рейтер сообщало, что компания планировала продать 5% акций на Нью-Йоркской фондовой бирже, но в Saudi Aramco эти данные не подтвердили.
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман оценил стоимость компании в $2 трлн. Аналитики считают официальную оценку завышенной.
Газета Financial Times оценила стоимость Saudi Aramco в сумму от $880 млрд до $1,1 трлн. Блумберг в марте 2016 года называл сумму, близкую к $1 трлн. Wall Street journal писала, что компания при выходе на IPO будет стоить $1,3-1,5 трлн.
"Принц явно преувеличил", - сказал Русской службе BBC партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
В октябре 2017 выяснилось, что Саудовская Аравия отложила планы по размещению акций Saudi Aramco на IPO из-за различных проблем финансового, правового и нормативного характера.
По данным Bloomberg, IPO компании может состояться не раньше 2019 года. Впрочем, генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер заявил, что IPO запланировано на вторую половину 2018 года.
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IPO саудовской нефтяной компании может стать крупнейшим в истории. Впрочем, сколько оно принесет королевству и как отразится на стоимости всей компании, пока неясно.
По оценкам Франс пресс, выход Saudi Aramco на IPO принесет в бюджет Саудовской Аравии около $100 млрд. Королевство нуждается в этих доходах, поскольку потеряло сотни миллиардов долларов из-за падения цен на нефть в середине 2014 года. Это привело к дефициту бюджета страны.
На данный момент рекордное IPO принадлежит китайской Alibaba Group: в 2014 году публичное размещение акций на бирже принесло ей $25 млрд.
"Я бы не стал торопиться с оценками, - сказал Би-би-си Крутихин. - Неясно, кто будет покупателем и будут ли вообще заинтересованные лица. Не исключено, что цены на нефть могут пойти вниз после размещения акций Aramco на бирже".
В октябре 2017 года агентство Рейтер сообщало, что приобретением доли в Saudi Aramco заинтересованы китайские инвесторы: компании PetroChina и Sinopec, по информации агентства, предложили выкупить до 5% акций в Saudi Aramco.
Крутихин отмечает, что Saudi Aramco "в основном работает по нефти": "В свете того, что на горизонте эра, когда интерес к нефти может начнет снижаться (это примерно 2030-е годы), делать предположения о стоимости компании преждевременно".