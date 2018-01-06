Как уложить ребенка спать: 13 самых странных способов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пытка лишением сна ужасна, и многие из нас знают об этом не понаслышке

Устали после новогодних праздников? Мечтаете поспать еще хотя бы минут 600? Или, может быть, ваши дети вскакивают с постели каждые полчаса и уже окончательно довели вас до ручки?

Начало января - черные дни для людей, страдающих от нехватки сна.

Поисковик Google, современный индикатор подобных проблем, показывает, что число запросов по словам "дети не спят" достигает максимума именно в это время года.

Просто представьте себе эти дрожащие пальцы, судорожно стучащие по клавиатуре и шарящие по экрану мобильника в надежде получить ответ, который волшебным образом позволит, наконец, забыться и заснуть...

Новогодние зомби

Дети в новогодние каникулы постоянно на взводе: они не ложатся допоздна, уставившись в экран, до упора играют в компьютерные игры, опустошают праздничные запасы в холодильнике, и шансы на полноценный детский сон приближаются к нулю.

Потом, в один прекрасный день им опять нужно в школу, и они плетутся туда поутру, словно зомби, вперившись красными от усталости глазами в январскую тьму.

Взрослые страдают не меньше детей. Начало января - пиковое время для поиска по словам "сон" и "мне нужно поспать".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рождество и Новый год - это "идеальный шторм": недосыпание, переедание, алкоголь и полное нарушение режима

Как говорится, отчаянные времена требуют отчаянных мер. И родители, удрученные семейной бессонницей, начинают изобретать собственные стратегии борьбы.

Изучив интернет-приложения и сайты, посвященные сну, такие как Moshi Twilight Sleep Stories и calm.com, мы собрали некоторые из наиболее эксцентричных идей.

В каждом случае утверждается, что идея уже где-то опробована. Хотя можно только представить, насколько плохо, по всей видимости, обстояли дела.

Эти идеи не имеют шансов появиться ни в одной из множества невыносимо скучных книг, рассказывающих нам о том, как идеальные родители правильно воспитывают детей.

13 странных способов уложить ребенка

Объяснить ребенку смысл инфраструктурных проектов китайского лидера Си Цзиньпина

Поставить аудиозапись главы из шотландской книги по экономике XVIII века, которую читает чрезвычайно заунывный преподаватель

Посмотреть с ребенком видео соревнований по разгадыванию кроссвордов

Прослушать часовую запись зевающих людей

Включить пылесос

Посмотреть в замедленном воспроизведении фильм о пасущихся овцах

Придумать несуществующего монстра. Например, "Человека 8 часов", который ловит детей, бодрствующих после восьми.

Положить ребенка себе на грудь и медленно вращаться по кругу

Положить детей в машину и кататься по улицам

Напевать им национальный гимн

Развернуть кровать ребенка на 180 градусов

Положить ребенку под подушку будильник, тиканье которого должно напомнить стук сердца матери

Положить в кроватку пахнущую мамой одежду

"Идеальный шторм"

Профессор Университета Лафборо Кевин Морган, работающий в отделе клинических исследований сна, говорит, что если бы нужно было создать для эксперимента ситуацию хронического недосыпания и усталости, она, возможно, сильно напоминала бы новогодние и рождественские праздники.

По словам ученого, это настоящий "идеальный шторм": поздний отход ко сну, переедание и непредсказуемое время пробуждения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После бурных праздников бороться со сном в офисе невозможно

К этому можно добавить алкоголь, ухудшающий качество сна, и подсознательный стресс, связанный с подготовкой к Рождеству и Новому году.

Это целый коктейль ингредиентов плохого сна, усугубляемый, по словам профессора Моргана, тем, что конец декабря и начало января - самое темное и унылое время года.

Ключ к хорошему сну - это правильный, регулярный режим, говорит Кевин Морган. Но в рождественские и новогодние дни все семейное расписание перевернуто с ног на голову.

"Ко 2-му января вы уже, скорее всего, в ауте, - говорит профессор. - Шумные дети уже действуют на нервы, и обстановка слегка накалена".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новогодние праздники меняют устоявшийся семейный режим

Установить режим сна

Есть, впрочем, и другие, не такие странные способы улучшить ситуацию. Британские врачи советуют родителям установить постоянное время для отхода детей ко сну.

При этом укладывание ребенка должно превратиться в хорошо знакомую, привычную для него ежедневную рутину. Специалисты советуют ванну перед сном и какую-нибудь историю на ночь в спальне с приглушенным светом.

Компьютеры, мобильные телефоны, телевизоры должны быть выключены, поскольку они мешают ребенку заснуть. Врачи британской Национальной системы здравоохранения рекомендуют выключать все экраны за час до отхода ребенка ко сну.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Включенный экран мешает ребенку спать, предупреждают врачи

Комната, в которой ребенок спит, должна быть темной, прибранной и тихой. Плотные шторы должны препятствовать проникновению света с улицы, а температура воздуха должна быть комфортной - ни чересчур высокой, ни слишком низкой.

Профессор Морган подчеркивает, что эффективность этих простых и обыденных правил зависит от того, насколько родителям удается установить режим.

Кроме того, помочь детям заснуть могут ежедневные прогулки на свежем воздухе, вместо постоянного сидения перед экраном.

Но волшебных рецептов, предупреждает профессор Морган, не существует. "Дети чрезвычайно возбуждены под Рождество и Новый год, а возбужденным людям не спится", - напоминает он.