"Жить мне очень трудно": ирландский эльф Долорес О'Риордан

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Долорес О'Риордан - погасшая звезда ярчайшего созвездия ирландского рока

Маленькая Ирландия породила и продолжает пополнять далеко не пропорциональное своим размерам и числу жителей (6,5 млн человек, то есть примерно половина Москвы) созвездие ярчайших талантов, в том числе в мире поп- и рок-музыки.

Ирландия - родина звезд

Причин тут много. Главная, наверное, - язык. Ирландцы говорят и поют по-английски, на языке не только соседней и куда более многочисленной Британии, но и на языке отдаленной, но и еще более многочисленной и могущественной в плане музыки Америки.

Отсутствие языковых преград позволяет ирландцам, равно как и британцам, пробиваться на американский рынок. А завоевать Америку - значит, завоевать мир.

Вторая, не менее, если не более важная причина - невероятный патриотизм ирландцев, причем тем более страстный и преданный, чем дольше ирландские эмигранты живут вдали от родины.

Массовая ирландская иммиграция в Америку пришлась на XIX век, а всего, по данным статистики, за океан перебралось около 5 миллионов ирландцев.

Во время переписи 2013 года 55 с лишним миллионов американцев, то есть практически каждый пятый, называли Ирландию в качестве страны своего происхождения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В день Святого Патрика улицы многих американских городов окрашиваются в цвета национального флага Ирландии. На снимке - парад в Бостоне 29 марта 2017 года

Да что там статистика - достаточно вспомнить обилие ирландских пабов в городах Британии и США или увидеть заполненные высоченными, ярко-зелеными патриотическими шляпами лепрекона улицы многих британских и американских городов в день Святого Патрика.

Понятно, что все эти люди с особой ревностной симпатией поддерживают выходцев из покинутой пусть и столетие назад их предками, но от того не менее любимой родины.

Самобытность ирландской песни

Последняя по списку, но не по значимости причина - уникальная самобытность ирландской музыки. Да, гэльский язык практически забыт, и даже в самой Ирландии говорит на нем считанное число даже не столько патриотов, сколько энтузиастов этнографического возрождения.

Есть и мощная, живая и постоянно развивающаяся струя ирландской фолк-музыки - достаточно зайти в субботу вечером в любой, особенно деревенский ирландский паб, и вы окажетесь погружены в традиционные песни и танцы.

Ирландская народная музыка жива во всем мире, везде, где есть ирландцы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 31-й ежегодный фестиваль скрипачей народной музыки в короде Голета в Калифорнии

Мелос, дух, поэтика и традиции ирландской песни легко распознаются в музыке почти любого известного ирландского артиста - за исключением, пожалуй, уж совсем не живых, синтетически сконструированных бой-бэндов типа Westlife или Boyzone.

У некоторых меньше - U2 своей глобальной мега-звездной популярностью обязаны скорее не столько ирландской культурной генеалогии, сколько умелому и последовательному следованию в русле основной традиции англо-американского рока.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption The Pogues - воплощение бесшабашно-алкогольной, хулиганисто-дерзкой ирландской традиции в поп-музыке. Концерт в Нью-Йорке 15 марта 2011 года

У других больше - The Pogues и их яркий лидер Шейн Макгоуэн, хоть и появились на волне панка и пост-панка, но истоками своими прочно укоренены в бесшабашно-алкогольной, хулиганисто-дерзкой ирландской традиции (достаточно сказать, что название группы - не что иное, как англизированное ирландское выражение póg mo thóin - "поцелуй меня в задницу").

Большинство ирландских артистов - от Вана Моррисона до Энии и Шинид О'Коннор - разместились а разных участках этого широкого спектра коренных культурных влияний.

Культурные корни Долорес О'Риордан

Где-то посередине его и группа Cranberries, и ее безвременно ушедшая из жизни солистка Долорес О'Риордан.

"Мама моя, - вспоминала выросшая в самом что ни на есть традиционном ирландском городе Лимерик артистка, - всегда, как и все ирландские матери, питала слабость к мальчикам [в католической Ирландии семеро детей, пять мальчиков и две девочки, как это было в семье О'Риорданов - не редкость - прим. Би-би-си]. Мальчишки могли ничего не делать, и быть любимчиками просто потому, что они мальчики. Нам же нужно было всегда что-то придумывать, чтобы обратить на себя внимание. Нужно было себя выпячивать. Я пела, я всегда пела".

А вот как она рассказывала о том, как формировался ее вокальный стиль - сначала под влиянием характерного не только для тирольцев, но и для ирландцев йодля и в первую очередь ее отца, любившего напевать пастушескую песенку The Lonesome Cattle Call: "Я просто подпевала отцу, просто пыталась копировать пока, наконец, не научилась петь как надо. Затем я стала замечать такую же манеру пения у Шинид О'Коннор и у Сьюзи Сью из группы Siouxsie and the Banshees. Мне довольно легко было вписать ее в формат Cranberries, так как стиль этот нередко использовался и в ирландской религиозной музыке".

Вместе с тем, несмотря на врожденную привычку "выпячиваться" и накопленное с детства умение петь, появление на сцене в составе профессиональной рок-группы поначалу приводило ее в шок - от стеснения и смущения она не могла заставить себя смотреть в глаза публике и нередко пела спиной к залу.

"Она была настоящим эльфом, воплощением изящества и эфемерности", - написала в некрологе на смерть певицы газета The Irish Times.

Между изысканностью и яростью

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Для Долорес О'Риордан были характерны экстремальные эмоциональные перепады - от утонченной изысканности к взрывной ярости

Эти же качества отмечает и музыкальный критик лондонской Telegraph Нил Макормик.

"Самым привлекательным в ней была ее тончайшая эмоциональная уязвимость. Балансируя между изысканностью и яростью, она обладала той невероятной чувствительностью, которая помогла очеловечить, феминизировать несколько прямолинейный кельтский рок Cranberries. Эмоциональный настрой певицы и главного автора песен группы находили отклик у поклонников самых разных стилей: гранджа, эмо и колючего альтернативного рока", - пишет он.

Эмоциональная чувствительность самым естественным образом переходила в ярость, когда она оказывалась лицом лицу с насилием, тем более творимым от имени ее собственного народа.

"Зомби" - так беспощадно она назвала террористов Ирландской Республиканской армии, от взрыва которых 20 марта 1993 года в английском городе Уоррингтон погибли двое детей.

"У тебя в голове они воюют

Танками и бомбами

Эти бомбы и эти ружья -

У тебя в голове.

И дети плачут у тебя в голове.

Зомби, зомби

Что у вас в головах?"

Личные проблемы

Несмотря на всемирную славу, 46 лет жизни Долорес O'Риордан были очень непростыми. По словам ее друга Барри Игана, в детстве, начиная с восьми лет, она неоднократно подвергалась сексуальному насилию.

С началом артистической карьеры у нее развилась анорексия.

Большую часть жизни она страдала биполярным расстройством - той же болезнью, от которой страдает ее соотечественница и старшая коллега Шинид О'Коннор.

Частная жизнь певицы тоже была не безоблачной: 20 лет она была замужем за бывшим менеджером группы Duran Duran Доном Бертоном, у них трое детей, и большую часть совместной жизни семья жила в Канаде.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Как и ее соотечественница и один из кумиров детства Шинид О'Коннор, Долорес О'Риордан страдала тяжелым психическим заболеванием - биполярным расстройством

В 2013 году супруги расстались, и год спустя О'Риордан вернулась в Ирландию. Стрессом от распада семьи она объясняла и свою вспышку ярости и оскорбления в адрес экипажа рейса авиакомпании Aer Lingus.

Ее арестовали, но судья решил снять предъявленные ей обвинения после того, как певица согласилась принести письменные извинения оскорбленным людям и внесла в благотворительный фонд пожертвования в размере 6 тысяч евро.

Главным способом бороться с невзгодами - как медицинскими, так и личными - для нее всегда было творчество.

"Да, я всю жизнь страдаю от эмоциональных перепадов. У меня биполярное расстройство, и я легко перехожу от невероятно приподнятого к чудовищно угнетенному состоянию. Но, как мне кажется, проблемы такого рода характерны для многих творческих людей, особенно во второй половине жизни. Жить мне очень трудно, поэтому мне очень важно все время что-то делать, иначе я просто сойду с ума. Именно поэтому, наверное, мне и удаются песни".