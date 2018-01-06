"Первый после Кеннеди, кто не спит с женой": 10 цитат из книги о Трампе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп заявил, что в книге Вулфа "полно вранья", а пресс-секретарь Белого дома назвала книгу "грязной таблоидной выдумкой"

До увольнения Джеймса Коми Дональд Трамп называл директора ФБР крысой, не имел четкого представления о том, что такое "Ку-клукс-клан" и доверял женщинам больше, чем мужчинам, утверждает Майкл Вулф в уже наделавшей много шума скандальной книге "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа".

Там же утверждается, в частности, что президент любит звонить своим приятелям-миллиардерам по ночам.

Сам Трамп говорит, что никогда не общался с Вулфом и что его книга "полна вранья, искажений и несуществующих источников". Однако автор настаивает на правдивости своей версии, утверждая, что у него был необходимый доступ и что, по его мнению, президенту нельзя доверять.

Би-би-си уже приводила список скандальных и неоднозначных откровений из новой книги до ее публикации.

Теперь, когда книгу может купить любой желающий, мы собрали еще 10 наиболее взрывоопасных цитат из книги Вулфа, рисующей Трампа, как утверждает автор, таким, каким его видят только приближенные президента в Белом доме.

Курсивом выделены цитаты из книги.

1. Трамп не знает, что сегодня представляет собой "Ку-клукс-клан"

После того как акции протеста в августе 2017 года в Шарлоттсвиле обернулись вспышкой насилия, Трамп повел себя довольно двусмысленно. Сначала ограничился выражением соболезнований, потом всё же осудил крайне правых: "Ку-клукс-клан", неонацисты, сторонники идей о превосходстве белой расы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дорожат американцы".

А уже на следующий день заявил, что вину за эскалацию насилия в Шарлоттсвилле не следует возлагать лишь только на одну сторону. Среди тех, кто защищал статую генерала Роберта Ли от сноса, было много приличных людей, сказал Трамп и обвинил левых в том, что те перекладывают вину всецело на "альт-правых"

Вулф в своей книге утверждает, что Трамп так и не понял сути произошедшего в Шарлоттсвиле.

"В глубине души он всё пытается найти разумное объяснение тому, почему люди вступают в "Ку-клукс-клан" - то есть онимогут и не разделять идеи "Ку-клукс-клана", да и сам "Ку-клукс-клан", вероятно, уже не верит в то, во что верил раньше, да и вообще - кто знает, во что Ку-клукс-клан теперь верит? На самом деле, сказал он, его отца обвиняли в том, что он был связан с "Ку-клукс-кланом" - что неправда (на самом деле, правда)".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джаред Кушнер и Иванка Трамп, согласно книге Вулфа, были в ужасе от того, что следствие обратило пристальное внимание на семейные финансы

2. Джаред Кушнер и Иванка Трамп были в ужасе от бывшего директора ФБР Джеймса Коми

В новой книге говорится, что Трамп неоднократно называл Коми "крысой", а бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон якобы сказал Вулфу, что Иванка Трамп была в ужасе от того, куда может завести расследование ФБР о предполагаемом вмешательстве России в выборы.

"Детки" - Джаред и Иванка - всё больше паниковали в связи с тем, что ФБР и министерство юстиции не ограничились расследованием российского вмешательства и заинтересовались финансами семьи Трампов".

Кушнер якобы настаивал на увольнении Коми, что Трамп якобы сделал, не посоветовавшись со своими главными советниками.

Согласно утверждениям Вулфа, Трамп, по-видимому, хотел, чтобы люди думали, что он из личных соображений, волевым решением взял да и уволил директора ФБР.

"Президент, чтобы избежать обычной процедуры… просто убрал всех прочих из этого процесса. В течение всего того дня [когда был уволен Джеймс Коми] практически никто не знал, что он [Трамп] взял дело в свои собственные руки. Увольнение директора ФБР Джеймса Коми может войти в президентские анналы как наиболее серьезное решение с далеко идущими последствиями, когда-либо принятое президентом в наши дни, принятоеединолично".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мохаммед бин Салман посетил Белый дом в марте 2017 года

3. Трамп хвастался, что организовал переворот в Саудовской Аравии

Во время своего первого зарубежного вояжа Трамп посетил Саудовскую Аравию, где заключил сделку купли-продажи оружия на сумму 110 млрд долларов. Саудовцы устроили в его честь прием, на который было потрачено 75 млн долларов, и, как говорится в книге, возили президентскую семью в золотых гольфкарах.

Согласно Вулфу, несмотря на давние отношения с бывшим тогда наследным принцем Мохаммедом бин Найефом (который в книге называется как MBN), Кушнер подружился с 32-летним Мохаммедом бин Салманом (MBS).

Мохаммеда бин Салмана пригласили посетить Белый дом в марте 2017 года.

"MBS использовал этот дружелюбный жест Трампа как часть собственной политической игры в королевстве. А Белый дом, постоянно отрицая, что так оно и есть, позволил ему это сделать".

Мохаммед Салман, как утверждается, пообещал Трампу, что о договоренностях по сделкам будет объявлено спустя несколько недель - во время его запланированного визита в Саудовскую Аравию.

"В течение нескольких недель после этого вояжа MBS, держа MBN в полном неведении, вынудил того отказаться от титула кронпринца, который MBS присвоил себе. Трамп говорил друзьям, что он вместе с Джаредом организовал саудовский переворот: "Мы продвинули наверх своего человека".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Два главных помощника Трампа - дочь Иванка и Келлиэнн Конуэй

4. Трамп доверяет женщинам больше, чем мужчинам

Несмотря на то, что Трамп демонстрирует то, что Вулф называет "обывательским" женоненавистничеством, в делах он гораздо ближе к женщинам, чем к мужчинам.

Согласно книге, женщинам Трамп доверяет тайны, а мужчин держит на расстоянии вытянутой руки.

"Женщины, как считает Трамп, просто-напросто более лояльны и больше внушают доверие, чем мужчины. Мужчины, возможно, более напористы и компетентны, но чаще всего у них свои интересы. Женщины же по своей природе, - или как Трамп понимает их природу- более склонны к тому, чтобы сосредоточить свои усилия на мужчине. Таком, как Трамп".

5. Бэннон пытался сплавить Макмастера в Афганистан

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон был очень недоволен советником по национальной безопасности Гербертом Макмастером и его отношением к продолжающейся 16 лет военной кампании в Афганистане . Как утверждает Вулф, Бэннон считал, что генерал поддерживает слишком тесные связи с либералами и республиканцами-старожилами, и грозился отправить его куда-нибудь подальше.

"Макмастер хочет послать больше солдат в Афганистан, вот мы его туда и пошлем", - торжествующе заявил Бэннон. По плану Бэннона, Трамп должен был дать Макмастеру четвертую звезду и "повысить" его до главнокомандующего войсками в Афганистане".

6. Трамп отказался назначить Джона Болтона из-за его усов

Ходили разговоры, что Трампу не нравилась растительность на лице Джона Болтона, и это могло отрицательно сказаться на шансах бывшего посла США в ООН стать госсекретарем. Вулф эти слухи поддерживает, цитируя разговор, который случился на званом обеде между Бэнноном и Роджером Эйлсом [скончавшимся в мае 2017 года основателем и бывшим главой американского информационного телеканала Fox News], обсуждавшими, кто войдет в кабинет Трампа.

"Проблема Болтона - его усы, - хмыкнул Бэннон. - Трамп считает, что тот по внешнему виду не тянет[на пост госсекретаря]. Болтон не всякому понравится".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поначалу Джон Болтон был одним из претендентов на пост госсекретаря

Далее Эйлс якобы сказал, что Болтон влип в историю с дракой в гостинице, да ещё и домогался женщин, на что Бэннон якобы ответил: "Если я расскажу об этом Трампу, [Болтона] могут и назначить на должность".

7. Трамп ест в Макдоналдсе, потому что боится отравиться

В книге говорится, что Трамп утвердил жесткие правила в Белом доме, согласно которым никто из сотрудников не должен дотрагиваться до его личных вещей, особенно до зубной щетки.

Президент хочет, чтобы эти вещи оставались там, где он их оставил - даже если это валяющаяся на полу грязная одежда. Эти правила, согласно Вулфу, введены из-за боязни Трампа, что его отравят.

"У него давний страх быть отравленным, это одна из причин, почему он питается в Макдоналдсе - никто же не знает, что он придет, а еда свежеприготовлена".

8. Президент распорядился установить замок на двери своей спальни

В дополнение к просьбе установить в спальне еще два телевизора, Трамп нарушил традиционный уклад, попросив врезать в комнате дверной замок. Он также стал первым президентом со времен Джона Кеннеди, который спит отдельно от своей жены.

"В первые дни он заказал два телеэкрана в дополнение к одному уже имевшемуся там, и замок на дверь. Из-за этого случился небольшой конфликт с сотрудниками службы президентской охраны, которые настаивали, чтобы у них был доступ в эту комнату".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп делает заявление по Сирии из своего особняка во Флориде в апреле 2017 года

9. Трамп узнал о химической атаке в Сирии из сделанной Иванкой презентации в PowerPoint

Администрацию Трампа хвалили за ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на предполагаемое применение химического оружия войсками Башара Асада в начале апреля 2017 года.

Однако Вулф утверждает, что Трамп принял решение о ракетном ударе не столько по совету генерала Макмастера, сколько ознакомившись с визуальной презентацией Иванки Трамп, в которой были показаны фото последствий химической атаки в удерживаемом повстанцами городе Хан-Шейхун.

"Иванка давно поняла, как успешно продвигать что-либо своему отцу. Надо давить на его энтузиазм.

Когда две женщины устроили для президента эту презентацию, он просмотрел её несколько раз и, похоже, был ошеломлен.

Наблюдая за реакцией президента, Бэннон увидал, как "трампизм" тает у него на глазах. Трамп - несмотря на его интуитивное нежелание прикрывать чиновничьи задницы и соблюдать стандартные процедуры ведения внешнеполитических дел, втягивавшие страну в бесцельные войны - стал податлив. Просмотрев все эти ужасающие фотографии, он немедленно занял совершенно естественную позицию: недопустимо, чтобы мы на это никак не отреагировали".

10. Советники Трампа сомневаются в его умственных способностях

Одна из наиболее часто встречающихся тем в этой книге - это то, что даже наиболее приближенные к Трампу люди сомневаются в его интеллектуальных возможностях и способности управлять страной, если верить этой книге.

"Каждый - он или она, так или иначе, пытался выразить как очевидный факт то, что президент обладает недостаточными знаниями, не знает, что он обладает недостаточными знаниями, его это не беспокоит, и вдобавок он пребывает в безмятежной уверенности в своей правоте.

Для Стива Мнучина и Райнса Прибуса он "идиот". Для Гэри Кона он "туп как пробка". Для Герберта Макмастера он "болван". Список можно продолжать".