Недолго музыка играла: власти США ужесточают законы о марихуане

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption С 1 января 2018 года марихуана легализована в Калифорнии - крупнейшем и уже восьмом по счету штате США

Министр юстиции США Джефф Сешнс объявил на этой неделе, что отменяет указы администрации Барака Обамы, предписывавшие минюсту не преследовать за продажу марихуаны в тех штатах, в которых она была легализована, при условии, что ее сбыт должным образом регулируется тамошними властями.

Пока неясно, повлечет ли произошедшее налеты федералов на плантации конопли и пункты продажи марихуаны, но заявление Сешнса немедленно обрушило котировки ее легальных производителей и продавцов. К концу недели котировки снова поползли вверх.

Самым знаменитым из четырех указов Обамы по марихуане был изданный в 2013 году "меморандум Коула", носивший имя подписавшего его замминистра юстиции Джеймса Коула. Как отмечалось в преамбуле этого документа, минюст хочет, чтобы власти штатов препятствовали утечке марихуаны за пределы ее регулируемых рынков, запретили доступ к ней несовершеннолетним и вели тщательный учет выручки от ее сбыта.

В случае выполнения этих условий "меморандум Коула" обещал, что федералы оставят растущую легальную отрасль в покое. Поскольку этот курс центрального правительства вступал в прямое противоречие с запретом на марихуану, который был принят конгрессом, республиканцы критиковали Обаму за самоуправство, но так и не собрались ему воспрепятствовать.

Беда обамовского подхода была в том, что новая администрация могла отменить его указы одним росчерком пера. Что Сешнс сейчас и сделал, мало кого этим удивив, потому что он с самого начала взял жесткий курс.

В мае прошлого года он выпустил циркуляр, предписывавший федеральным прокурорам требовать для осужденного максимального срока, предусмотренного "Уложением о наказаниях", в том числе и за нарушения законов о наркотиках, за которые в США сидит примерно половина заключенных.

В последние годы администрации Обамы его министр юстиции Эрик Холдер взял противоположный курс, велев прокурорам требовать менее строгих наказаний за наркотики, если преступление не было сопряжено с насилием.

Еще раньше, в феврале, Сешнс отменил запрет на использование частных тюрем, введенный минюстом при Обаме. Министр объяснил это тем, что в связи с резким увеличением числа убийств в ряде крупных городов тюремному управлению США нужно больше койко-мест.

Что трамповский минюст собирается ужесточить позицию и по марихуане, было известно давно. Еще в июне автор Washington Post Кристофер Ингрэм писал, что одним из главных сторонников жесткого курса является сотрудник минюста Стивен Кук, который заявил агентству Ассошиэйтед пресс, что "когда вы сажаете преступников в тюрьму, преступность сокращается".

Ингрэм сослался на ряд научных исследований и назвал подход Кука "упрощенным и в большой степени ошибочным". Он с одобрением отозвался об отношении администрации Обамы к марихуане, отметив, что она "в основном предпочитала игнорировать движение за ее легализацию на уровне штатов".

"Если Кук собирается дать обратный ход, даже частично, - писал журналист, - это может обернуться катастрофой для легальной марихуанной индустрии с оборотом в 6,7 млрд долларов, не говоря уже о 33 миллионах взрослых, которые используют этот наркотик".

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Любители каннабиса, возможно, рано радуются

К легализации марихуаны призывали не только многие либералы, но и часть консерваторов во главе со своим старейшим журналом National Review.

Среди противников легализации - не только люди вроде Сешнса, который принципиально против наркотиков, но и мелкие фермеры, культивирующие коноплю в так называемом "Изумрудном треугольнике" - трех графствах Калифорнии, слывущих эпицентром этой отрасли.

Как писал оттуда на минувшей неделе корреспондент либерального сайта Huffington Post Алекс Халперин, тамошние мелкие производители нервно встретили легализацию марихуаны у себя в штате. Они не привыкли платить налоги и покупать лицензии, а также боятся, что их подомнут крупные плантаторы.

Некоторые планируют и дальше оставаться в подполье.

Ингрэм предсказывал, что если администрация Трампа откажется от либерального отношения к легализации марихуаны, то она сцепится с одним из самых ярых сторонников нынешнего президента в конгрессе - калифорнийским республиканцем Дейной Рорабейкером, который также считается главным русофилом на Капитолийском холме.

Рорабейкер является соавтором поправки, которая запрещает минюсту совершать налеты на пункты продажи марихуаны в медицинских целях в штатах, где она легализована.

Летом Рорабейкер предсказывал, что у Трампа не поднимется рука на марихуану. "Это будет такая чудовищная трата его времени и денег, - сказал конгрессмен газете Orange County Register. - И зачем это ему?"

Однако исполняющий обязанности главы Агентства по борьбе с наркотиками Чак Розенберг не раз заявлял, что "марихуана - это не лекарство". По словам критиков, администрация Трампа встала на тропу войны с наркотиками, которую ее непосредственные предшественники отчасти спустили на тормозах.

Решение Сешнса по марихуане встретили в штыки республиканские губернаторы Массачусетса Чарли Бейкер и Невады Брайан Сандовал, а также независимый губернатор Аляски Билл Уокер. Марихуана легализована в этих штатах путем референдумов, и губернаторы не хотят перечить своим избирателям.

Уокер заявил, что будет отстаивать суверенное право аляскинцев решать свои собственные дела.

Сенатор-республиканец Кори Гарднер из Колорадо, где марихуана тоже законна, пригрозил, что если Сешнс не передумает, то он будет тормозить все дальнейшие назначения в минюст.

Сторонники легализации советуют Гарднеру внести на голосование в сенат резолюцию о разрешении марихуаны в масштабах всей страны, благо большинство американцев, если верить опросам, это поддержат.

Другие поднимают знамя федерализма и предлагают позволить каждому штату решать этот вопрос самостоятельно.