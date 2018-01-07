"Золотой глобус": вручение наград на фоне секс-скандалов

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Ведущим церемонии награждения стал актер и телеведущий Сет Майерс

В Голливуде начинается сезон награждений - традиционно первой церемонией станет вручение призов "Золотой глобус", которые присуждаются с 1944 года Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

"Золотые глобусы" ежегодно вручают в январе по результатам голосования примерно 90 иностранных журналистов, живущих в Голливуде.

В этом году церемония привлекает особое внимание, поскольку станет первым мероприятием церемонией такого рода после потрясшей Голливуд серии секс-скандалов.

Ведущий церемонии Сет Майерс уже сообщил, что посвятит свое вступительное слово именно теме сексуальных домогательств в свете недавних разоблачений продюсера Харви Вайнштейна и других.

Ожидается, что ряд актеров выступит на церемонии награждения в траурных черных одеждах в знак протеста против сексуальных домогательств. Эта же тема должна стать центральной в речах большинства лауреатов премии.

Церемония начнется в 17.00 по местному времени в воскресенье (04.00 понедельника в Москве).

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева "Нелюбовь" представлен в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Наибольшее число номинаций - семь - получила фэнтезийная мелодрама "Форма воды" режиссера Гильермо дель Торо.

Этот же фильм претендует на звание лучшей кинодрамы - наряду с такими лентами, как "Зови меня своим именем", "Дюнкерк", "Секретное досье", "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Риз Уизерспун и Николь Кидман номинированы за исполнение ролей в телесериале "Большая маленькая ложь"

Среди лучших комедий и музыкальных фильмов номинации получили "Горе-творец", "Величайший шоумен", "Леди Бёрд" и "Тоня против всех".

Кристофер Пламмер претендует на приз за лучшее исполнение мужской роли (магната Жана Пола Гетти) в кинодраме режиссера Ридли Скотта "Все деньги мира". Пламмер заменил в этом фильме Кевина Спейси, после того как последний был обвинен в сексуальных домогательствах.

Британские кинозвезды Хелен Миррен и Джуди Денч получили номинации на лучшее исполнение женской роли в категории "комедии и музыкальные фильмы".

Гэри Олдман претендует на приз за лучшее исполнение мужской роли в фильме "Темные времена", где он сыграл Уинстона Черчилля.

На этот же приз претендуют Тимоти Чаламет ("Зови меня своими именем"), Дэниэл Дей-Льюис ("Призрачная нить"), Том Хэнкс ("Секретное досье") и Дензел Вашингтон ("Роман Израел, Esq.")

Телевидение

Николь Кидман и Роберт де Ниро получили наибольшее число номинаций за исполнение телевизионных ролей.

Кидман и Риз Уизерспун номинированы за лучшее исполнение женских ролей в телесериале "Большая маленькая ложь". Им противостоят Джессика Ланж и Сьюзан Сарандон, которые сыграли в сериале "Вражда: Бетт и Джоан".

Де Ниро номинирован за исполнение роли в телефильме "Волшебник лжи", наряду с Джудом Ло ("Молодой папа") и Джеффри Рашем ("Гений").

В этой же категории выступают Юан Макгрегор ("Фарго") и Кайл Маклаклан ("Твин Пикс").

75-я церемония награждения премией "Золотой глобус" предшествует церемонии премии "Оскар", которая состоится 4 марта. Номинации этого конкурса будут объявлены позднее в январе.