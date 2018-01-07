Новинки CES 2018: электромобили, супертелевизоры и умные очки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девушка в виртуальном мире

В Лас-Вегасе в субботу открылась очередная выставка технических новинок CES. В этом году в ней участвует рекордное количество компаний - более четырех тысяч.

Поначалу эта выставка была посвящена почти исключительно потребительской электронике, но в последние годы она привлекает всё больше компаний, начинающих работать в области искусственного интеллекта, автотранспорта, медицины и даже сельского хозяйства.

Крупные компании наверняка покажут на этой выставке что-нибудь новое, но в последнее время они все чаще предпочитают представлять свои самые интересные и важные новинки на отдельных презентациях.

Поэтому в последние годы наибольший интерес на CES вызывали изобретения небольших фирм, для которых эта выставка - отличная возможность показать себя.

Искусственный интеллект

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В прошлом году LG добавила Алексу в свои холодильники, но в телевизорах LG появится голосовой ассистент фирмы Googlе

На выставке прошлого года лидером в этом области, был Amazon. Производители в самых разных сферах - от автомобилей и холодильников до часов и роботов - постарались интегрировать его голосовой помощник Алекса в свои устройства.

Amazon добавил в Алексу команды по приготовлению пищи, так что можно ожидать появления микроволновых печей, способных выполнять такие команды.

Но и Ассистент, аналогичное детище компании Google, тоже не отказывается от борьбы на этом рынке. Недавно компания LG сообщила, что Ассистент появится в новых телевизорах фирмы.

Некоторые фирмы пытаются интегрировать в свои продукты оба голосовых помощника. В частности, компания GE выпустила систему комнатного освещения, реагирующую на звуковые команды Алексы и Ассистента.

Здравоохранение

Скорее всего, сфера медицинских приборов и приспособлений, помогающих поддерживать здоровый образ жизни, станет наиболее активным сектором на выставке этого года.

Правообладатель иллюстрации ICI Vision Image caption ICI Vision разработала новые очки для людей с заболеваниями глаз

По некоторым прогнозам, к концу этого десятилетия расходы на здравоохранение в глобальных масштабах достигнут 9 триллионов долларов. И крупные фирмы, и стартапы чувствуют в этой сфере возможность бросить вызов специалистам.

Например, израильская компания ICI Vision показывает прототип очков, которые облегчают жизнь пациентам, страдающим заболеваниями сетчатки глаза.

С помощью миниатюрных камер, программ, следящих за движениями зрачка и компьютерной проекции такие очки задействуют для обработки зрительного образа здоровые участки глазного дна.

Правообладатель иллюстрации Samsung Image caption Очки Relumino фирмы Samsung позволяют дополнять реальность графическими компонентами

А вот компания Samsung подходит к той же проблеме иначе: ее очки Relumino связаны со смартфоном, на котором устанавливается специальное приложение.

Такие очки трансформируют проецируемое в очки изображение, добавляя ему четкости, увеличивая поле зрения и разрешающую способность.

Еще одно изобретение - Snore Circle, специальная маска, которая начинает мягко вибрировать при звуке храпа, заставляя храпящего изменить положение в постели.

Умный дом

Различные приспособления по управлению домашней техникой, основанные на интернете вещей и распознавании речи, приобретают всё большую популярность.

Компания Crownstone, например, демонстрирует систему, которая включает освещение в квартире только при появлении в ней жильца, имеющего смартфон со специально настроенной программой.

Правообладатель иллюстрации Miliboo Image caption Диван фирмы Miliboo следит за временем, проведенным у телевизора

Компания Miliboo показывает умный диван, который не только автоматически подзаряжает ваш планшет или телефон, но и следит за тем, сколько времени вы провели перед телевизором.

Особый интерес вызывает тема безопасности в доме. Сразу несколько компаний предлагают различные датчики, реагировующие на падение пожилого человека и поднимающие в этом случае тревогу.

Но, пожалуй, самая интересная из подобных систем предлагается фирмой Cherry Labs.

Эта калифорнийская компания создает систему камер и звуковых датчиков, отслеживающую передвижения по дому членов семьи и домашних животных, чтобы затем проанализировать эти данные и представить их в виде графиков физической активности.

Телевизоры

Правообладатель иллюстрации LG Image caption В новом телевизоре фирмы LG стандарта 8K - 33 миллиона светодиодов

Известная компания LG еще до выставки в Лас-Вегасе продемонстрировала телевизор нового поколения 8К, который имеет разрешение в 16 выше стандарта 1080 пикселей.

Но пока что никто в мире не производит контент с таким разрешением, и поэтому пока большинство новаторов исходят из стандарта 4К.

Производители телевизоров идут по линии усиления максимального уровня яркости телеэкранов, что позволяет генерировать изображения в формате HDR, который широко применяется в фотографии.

Правообладатель иллюстрации Samsung Image caption Amazon уже стал производить собственные телепрограммы по стандарту HDR10+

Все также ждут известий о том, насколько продвинулась компания Samsung в разработке нового типа телеэкрана на основе микродиодов типа micro-LED.

Эта технология основана на применении нового поколения светоизлучающих диодов, которые не зависят от задней подсветки. Такой экран может давать интенсивно черный цвет, на который в настоящее время способны только дисплеи OLED, производством которых занимается фирма LG.

Транспорт

Растущая популярность электромобилей и беспилотных систем управления - основные тенденции выставки этого года.

Новый глава компании Ford Motors Джим Хакетт, как здесь ожидают, выступит с неким сенсационным заявлением.

Южнокорейская фирма Hyundai обещала показать прототип спортивного автомобиля на водородных топливных элементах.

Правообладатель иллюстрации Nissan Image caption Nissan собирается управлять автомобителем с помощью датчиков излучения мозга

Nissan собирается продемонстрировать уникальный интерфейс системы управления автомобилем, позволяющий считывать электрические сигналы мозга и таким образом предвидеть действия водителя.

Но в целом крупные автопроизводители обычно придерживают свои инновации до автомобильной выставки в Детройте, которая открывается позже. Это позволяет новичкам демонстрировать на CES весьма необычную продукцию.

Например, американская компания Fisker представит здесь электромобиль стоимостью 129 тысяч долларов, который позволяет проходить на одной зарядке 643 км.

Faraday Future покажет новую версию своего электромобиля FF91, который должен составить конкуренцию машинам фирмы Tesla.

Правообладатель иллюстрации Surefly Image caption Беспилотник SureFly может перевозить двух пассажиров со скоростью 115 км в час

Но речь пойдет не только об автомобилях.

Yamaha намерена продемонстрировать прототип оснащенного автопилотом электромотоцикла, способного развивать скорость 120 км.

Фирма Surefly получила разрешение на демонстрацию пассажирского беспилотного октакоптера, способного перевозить двух пассажиров.

Беспилотники

На выставке CES будет представлено множество беспилотных аппаратов различных типов.

Новые разработки отличаются узкой специализаций и уверенно используют уже отработанные технологии.

Правообладатель иллюстрации SwellPro Image caption А вот дрон Splash Drone 3 предназначен для рыбаков

Например, аппарат Hyperlift 200E фирмы Nuaviation разработан для перевозки грузов массой до 91 кг с высокой скоростью. Его предлагают для строительной отрасли.

Другим примером является Sirius CX-180, который имеет две мощные лампы на светодиодах и предназначается для использования в спасательных и поисковых операциях.

Но самой оригинальной разработкой является аппарат Splash Drone 3 фирмы SwellPro, который предназначен для рыбаков и способен разбрасывать в море приманку для макрели, акул и другой крупной рыбы.

Виртуальная и дополненная реальность

Правообладатель иллюстрации ExChimp Image caption ExChimp AI1 VR - новое слово в виртуальной реальности

Виртуальные наушники Oculus Rift и HTC Vive производятся уже почти два года и особой популярности не приобрели.

Аналогичная приставка Sony для игр имела больший успех, но все ждут, что появление на рынке независимых виртуальных устройств, не связанных с компьютером или смартфоном, принесет производителям долгожданный объем продаж.

Это позволило бы облегчить использование виртуальной реальности в системе образования, а также в рекламе.

С подобными разработками собираются выступить такие крупные компании как Lenovo и HTC.

Image caption На выставке представлено множество виртуальных средств управления

Как всегда, на выставке Лас-Вегасе будут показываться необычные и порой просто безумные новинки, которые, тем не менее, нередко приносят успех.

Среди таких изобретений:

Shapescale - весы, которые сканируют тело человека, отслеживая воздействие тренировок на форму тела

D Free - система датчиков, которая следит за физическим состоянием пожилого человека и предупреждает сотрудников медицинских служб о критических ситуациях, например, о необходимости помощи в туалете

Biowatch - система идентификации, основанная на датчике в смартчасах, которые опознают человека по его венам и позволяют загружаться в смартфон и другие устройства без паролей

Emojime - наушники в сочетании с сенсором, считывающим электрические сигналы мозга и трансформирующим их в графические символы на дисплеях. Так они показывают настроение человека.