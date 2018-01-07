Протесты в Иране: борьба продолжается в соцсетях

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption У мессенджера "Телеграм" в Иране 40 миллионов пользователей, это примерно половина всего населения страны

По Ирану на прошлой неделе прокатилась волна протестов против роста цен и ущемления гражданских прав. Однако улицы - не единственное место, где идет борьба между иранскими властями и протестующими.

Эта борьба продолжается в социальных сетях и мессенджерах.

Нынешние демонстрации крупнейшие с 2009 года, когда в стране прошли мощные протесты против подтасовок результатов президентских выборов. Тогда оппозиционные активисты использовали "Фейсбук", "Твиттер" и YouTube, чтобы делиться с остальным миром информацией о "Зеленом движении".

На этот раз мессенджерами пользуется гораздо больше граждан, но и правительство лучше подготовлено к борьбе в интернете.

Многие крупные политики и активисты пользуются различными социальными платформами, за исключением тех, что официально заблокированы.

После того как в 2010 году компьютерную инфраструктуру иранской ядерной отрасли поразил вирус Stuxnet, страна инвестировала в кибербезопасность и наняла профессиональных хакеров, известных как "киберармия Ирана".

В отсутствие независимых новостных ресурсов и при однобоком взгляде правительственного телевидения людям остается лишь заходить в соцсети и делиться там фотографиями протестов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В протестах участвует множество иранских студентов

У мессенджера "Телеграм" в Иране 40 миллионов пользователей, это примерно половина всего населения страны. Именно эту соцсеть выбрали для общения протестующие.

В ответ власти, по их словам, "временно", заблокировали "Телеграм" и "Инстаграм".

"Фейсбук", YouTube и "Твиттер" заблокированы в Иране с 2009 года.

"Ничего не происходит"

В этот раз власти не пускают на самотек происходящее в соцсетях.

Одна из популярных тактик - создание множества ботов в "Твиттере", задача которых - публиковать фейковые видео протестов, а также разубеждать население в них участвовать.

У большинства из этих аккаунтов - необычный профиль и фотографии. Они созданы во время протестов, и у них всего по нескольку подписчиков, которые также являются ботами.

Правообладатель иллюстрации Twitter Image caption Группы аккаунтов-ботов создаются для утихомиривания протестов

"Только что сюда приехал, тут ничего не происходит", - написал один из пользователей в ответ на видео о протесте, якобы проходившем в городе Решт в провинции Гилан.

"Почему вы врете? Тут никого нет", - пишет другой.

Одни и те же сообщения с одних и тех же аккаунтов публиковались под множеством различных видео в период между 1 и 4 января.

Между ними и прослеживается связь, однако нет доказательств, что они созданы при поддержке властей или служб безопасности.

Как распознать бота

Лаборатория цифровой судебной экспертизы Атлантического совета (DFRL) дает несколько советов о том, как отличить бота в социальных сетях.

Постоянство: Боты пишут часто. Чем чаще, тем больше поводов для беспокойства. Организация определяет количество в 72 поста в день как подозрительное, а более 144 раз - крайне подозрительное.

Анонимность: У ботов отсутствует личная информация. В аккаунтах обычно стоковые фотографии, а в описаниях - политические лозунги.

Репосты: У ботов много ретвитов и цитат других, и очень мало оригинального контента.

Общее содержание: Сеть ботов можно распознать, если сразу несколько аккаунтов публикуют одно и то же практически одновременно.

Полный список признаков бота можно найти здесь.

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Война хэштегов

К битвам в соцсетях во время протестов в Иране подключают и искусственный интеллект. Особо рьяные пользователи выделяют лица протестующих из видео и фото, и предлагают искать и арестовывать их.

Новостное агентство Тасним, связанное с корпусом Стражей Исламской революции присоединилось к этой инициативе в "Твиттере".

Протестующие в долгу не остались. Они создали в "Твиттере" аккаунт, где выложили предполагаемые имена и данные сотрудников служб безопасности, воюющих с протестующими. Кроме того, они сообщили в компанию Twitter об активности аккаунтов, распространяющих сведения об отдельных протестующих.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фотографии протестов в Иране появлялись в основном в соцсетях

Хэштег #nationwide_protests, относящийся к протестам в Иране, использован более 470 тысяч раз. Анализ использования хештега говорит о том, что большое количество постов в поддержку протестующих пришло из Саудовской Аравии.

Некоторые даже стали использовать собственный хэштег для поддержки, #nationwide_riots.

Между суннитской Саудовской Аравией и шиитским Ираном уже давно напряженные отношения. Обе страны претендуют на ведущую роль на Ближнем Востоке.

Отношения между ними особенно накалились после "арабской весны" 2011 года. США поддерживает хорошие отношения только с Саудовской Аравией, в то время как России удается оставаться союзником обеих стран.

"Телеграм" в России

Политическая активность в мессенджере "Телеграм" наблюдается и в России. Кремль и ФСБ занимаются мониторингом самых популярных телеграм-каналов, писали в сентябре прошлого года "Ведомости".

Мониторинг телеграм-каналов подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что нельзя абстрагироваться от их существования.

Правообладатель иллюстрации Светлана Холявчук/TASS Image caption Граффити с Павлом Дуровым в Петербурге - еще один признак популярности его проектов среди россиян

По данным "Ведомостей", мониторингом каналов, в том числе анонимных, занимаются МВД, ФСБ и Минобороны.

А РБК в октябре прошлого года выяснил, что в регионах запустят сеть из около 100 анонимных политических телеграм-каналов для формирования повестки перед выборами президента.

Большинство опрошенных изданием региональных чиновников сообщили, что подписаны на основные федеральные телеграм-каналы с политической повесткой: "Сталингулаг" (182 тысячи подписчиков), "Незыгарь" (96 тысяч подписчиков), "Кремлевский мамковед" (23 тысячи подписчиков), "Караульный" (канал-агрегатор, 47 тыс. подписчиков) и "Газ батюшка" (4 тысячи подписчиков).

Эксперты считают, что росту популярности платформы в России поспособствовала угроза его блокировки в июне прошлого года. Тогда Роскомнадзор пригрозил блокировкой, если мессенджер не предоставит регулятору сведения, необходимые для включения в российский реестр.

В ответ создатель компании Павел Дуров заявил, что на компромисс не пойдет, однако не возражает, чтобы ведомство использовало открытые данные о компании для внесения в реестр.

Теперь ФСБ требует от мессенджера предоставлять ключи шифрования информации, однако компания в этом отказывает. За этот отказ компания Telegram была оштрафована на 800 тысяч рублей. Оспорить штраф в суде компании пока не удалось.