Черные наряды на красной дорожке "Золотого глобуса"-2018

  • 8 января 2018

На красной дорожке 75-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" преобладал черный цвет.

Прибывшие на церемонию актрисы оделись в черные наряды в знак поддержки недавно основанного в США движения по защите женщин от сексуальных домогательств и дискриминации под названием Time's Up ("Время вышло").

В начале января инициаторы движения призвали див киноиндустрии, собирающихся на церемонию, одеться именно так, чтобы обратить внимание общественности на существующую проблему.

Некоторые мужчины также выразили солидарность, надев черные рубашки и костюмы и приколов значки с логотипом Time's Up.

Пенелопа Крус, Марайя Кэри и Клэр Фой Правообладатель иллюстрации Getty Images

Звезда одной из самых ярких драм 2017 года "Любить Пабло" (Loving Pablo) Пенелопа Крус, певица Мэрайя Кэри и британская актриса Клэр Фой, сыгравшая королеву Елизавету II в драматическом сериале "Корона" (The Crown) пришли в черном.

Марго Робби, Мэнди Мур и Келли Кларксон Правообладатель иллюстрации Getty Images

Некоторые решили разбавить мрачную гамму вкраплениями других цветов, не выбиваясь при этом из общего настроения. Австралийская актриса Марго Робби из "Отряда самоубийц", американка Мэнди Мур и певица Келли Кларксон позволили себе немного яркости.

Актеры-мужчины поддержали дам приколотыми к лацканам значками кампаний Time's Up и 50:50, которые борются не только против сексуальных домогательств, но и за общее равенство полов в индустрии развлечений.

Крис Хемсворт, Юэн Макгрегор, Кит Харрингтон Правообладатель иллюстрации Getty Images

Крис Хемсворт, известный по роли Тора в одноименных сиквелах кинематографической вселенной Marvel, и лауреат "Золотого глобуса"-2018 и двукратный лауреат премии BAFTA шотландец Юэн Макгрегор прикололи такие значки. А звезда "Игры престолов" Кит Харрингтон ограничился полностью черным костюмом.

Милли Бобби Браун, Николь Кидман и Джессика Бил Правообладатель иллюстрации Getty Images

Милли Бобби Браун, известная ролью девочки по имени Одиннадцать в сериале "Очень странные дела" ( Stranger Things'), популярнейшая Николь Кидман и американская актриса и модель Джессика Бил смотрелись очень стильно на красной дорожке.

Кендалл Дженнер, Анджелина Джоли и Джессика Честейн Правообладатель иллюстрации Getty Images

Модель Кендалл Дженнер, Анджелина Джоли и американская актриса и продюсер Джессика Честейн выбрали классические, но при этом очень разные фасоны черных вечерних платьев.

Азиз Ансари, Зак Эфрон и Джеймс Франко Правообладатель иллюстрации Getty Images

Американский комик и кинорежиссер, обладатель премии "Эмми" 2016 года Азиз Ансари, звезда мюзикла "Величайший шоумен" Зак Эфрон и лауреат "Золотого глобуса" 2001 года Джеймс Франко совершенно очевидно поддержали движение Time's Up.

Америка Феррера, Натали Портман, Эмма Стоун и Билли Джин Кинг Правообладатель иллюстрации Getty Images

Америка Феррера, прославившаяся главной ролью в сериале "Дурнушка", Натали Портман, исполнительница главной роли в оскароносной ленте "Ла-Ла Ленд" (La La Land) Эмма Стоун и легендарная теннисистка Билли Джин Кинг шли по красной дорожке вместе.

Риз Уизерспун, Ева Лонгория, Сальма Хайек и Эшли Джадд Правообладатель иллюстрации Getty Images

Лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA за лучшую женскую роль 2005 года в фильме "Переступить черту" (и звезда мини-сериала "Большая маленькая ложь", собравшего больше всего наград в телевизионной категории) Риз Уизерспун, Ева Лонгория, Сальма Хайек и Эшли Джадд известны своей твердой позицией в отношении гендерного неравенства в киноиндустрии.

Николь Кидман и Кит Урбан Правообладатель иллюстрации Getty Images

Николь Кидман, признанная лучшей актрисой телевизионных сериалов за роль в "Большой маленькой лжи" (Big Little Lies), с мужем - музыкантом Китом Урбаном.

Presentational grey line

Кто решил не надевать черный?

Глава Голливудской ассоциации иностранной прессы Мехер Татна Правообладатель иллюстрации Getty Images

Глава Голливудской ассоциации иностранной прессы Мехер Татна была в красном. В прессу просочилось, что наряд для церемонии она выбирала вместе со своей мамой.

"Одежда ярких цветов во время праздников и значительных мероприятий - часть ее индийской культуры", - сообщил анонимный источник.

При этом Татна обозначила свою полную поддержку движению Time's Up, приколов значок с их логотипом.

Барбара Мейер, Бианка Бланко Правообладатель иллюстрации Getty Images

Немецкая модель Барбара Мейер приехала на церемонию в бежевом наряде, украшенном цветами. А актриса Бианка Бланко была сногсшибательна в красном.

В своем "Инстаграме" Мейер объяснила, что, по ее мнению, женщины имеют право одеваться сексуально, и не их вина в том, что мужчины не могут держать себя в руках.

Бланко никак не прокомментировала свое решение не последовать примеру див мировой киноиндустрии.

***

Похожие темы

Новости по теме