Что такое австралийский грипп и нужно ли его бояться?

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Национальная служба здравоохранения Англии готовится к сезону гриппа.

Штамм H3N2, оказавшийся активным в этом году, прозвали австралийским гриппом из-за того, что именно его эпидемия недавно была в Австралии.

Сезон гриппа в 2017 году в Австралии оказался худшим за последнее десятилетие.

Количество зафиксированных случаев этого гриппа в Великобритании в последнее время возросло, и эксперты обратили на него внимание.

Что такое австралийский грипп?

Ранней зимой обычно циркулирует несколько штаммов гриппа, и австралийский в их числе.

Это вирус подтипа А, который чаще всего вызывает осложнения у детей и пожилых людей.

Большинство вылечатся за неделю без какого-либо специального лечения, кроме постельного режима, парацетамола или ибупрофена, а также обильного питья.

Однако для некоторых - престарелых, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями вроде порока сердца - грипп может оказаться смертельным.

Австралийский грипп хуже остальных?

В Великобритании можно встретить смесь различных видов гриппа, в том числе подтип B, который также известен как H3N2.

Этот подтип не новый, прошлой зимой британцы с ним уже столкнулись.

Любой штамм гриппа может быть опасен для людей, которые к нему уязвимы. Опыт прошлого года показал, что в группе высокого риска в случае заболевания подтипом B - пожилые люди.

Вирусы гриппа разделяются на разные виды: A, B и C. А - обычно самый опасный, в то время как C - более легкий.

Эти виды вируса могут делиться на подвиды в зависимости от типа белка на его поверхности (антигены H и N).

Насколько все плохо в Великобритании?

Число госпитализаций и визитов к врачу с гриппом резко возросло к январю 2018 года, однако все еще остается на уровне прошлой зимы, и даже близко не сравнимо с количеством заболевших в 2008-2009 годах, когда Великобританию настигла эпидемия свиного гриппа.

Замдиректора инфекционной службы Минздрава Англии Ник Фин сообщил, что в последние пару недель активность эпидемии гриппа возросла. По его словам, обычно год на год не приходится, но сейчас эпидемия остается в рамках прошлых годов.

А что насчет прививок?

Вакцина от гриппа разрабатывается для защиты от определенных видов гриппа, активность которых ожидается в грядущем сезоне.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вакцинация - лучшая из всех существующих на сегодня защит от гриппа

Каждый год ВОЗ разрабатывает рекомендации по видам активного гриппа в осенне-зимнее время.

В этом году разрабатывалась вакцина против H3N2, а также нескольких других штаммов.

Насколько прививка эффективна?

Вакцинация - лучшая из всех существующих на сегодня защит от гриппа.

Но грипп непредсказуем. Его вирусы постоянно меняются и мутируют, поэтому за ними нужно постоянно следить.

Минздрав Англии заявляет, что обычная эффективность вакцины составляет 40-60%, то есть из 100 вакцинированных человек 40-60 будут защищены от инфекции.

Рекомендуется делать прививку каждый год из-за изменяемости штаммов гриппа, а также из-за того, что спустя полгода эффективность прививки начинает снижаться.

Почему вакцина не работает против всех штаммов?

В целом нынешние вакцины от гриппа лучше работают против видов B и A/H1N1, нежели чем против H3N2 - так считают эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний в США.

Известно, что вакцины менее эффективны для пожилых, потому что у них более слабая иммунная система.

"Вакцина этого сезона дает хорошую защиту, сопоставимую с прошлым годом. В прошлом году вакцина не очень хорошо защитила от штамма H3N2 только пожилых людей", - говорит Ричард Пебоди, эксперт Минздрава Англии.

Согласно исследованиям, на качество вакцины влияет и то, как она сделана.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Гриппом чаще всего болеют дети, они же и главные его переносчики

Вакцины, использующиеся в Великобритании, выращиваются на куриных эмбрионах, и этот процесс имеет свои сложности.

Последнее исследование, опубликованное в журнале "Труды национальной академии наук", показало, что вид H3N2 мутировал во время роста на курином белке.

Когда вакцину тестировали на животных и людях, выяснилось, что защита от этого штамма была лишь частичной - около 20-30%.

Эксперты считают, что это все равно лучшая защита из имеющегося арсенала. С другими штаммами вируса вакцина отлично справлялась.

Спикер Минздрава назвал ее полезной, хотя и признался, что хотелось бы иметь вакцину с более высокой эффективностью.

Надо ли мне делать прививку от гриппа?

Эксперты рекомендуют тем, кому доступна бесплатная прививка, обязательно ее делать.

Если же бесплатно она вам не доступна, вакцину можно купить в аптеках.

В Англии бесплатную прививку могут получить люди старше 65 лет, беременные, а также люди с заболеваниями, повышающими риски осложнений при гриппе, такими как астма.

Дети от шести месяцев до двух лет тоже могут прививаться бесплатно. Спрей для носа против гриппа доступен для трехлетних, и в некоторых школах - в начальных классах.

Вакцину бесплатно получают работники здравоохранения и социальные работники.

Это грипп?

При гриппе быстро появляются следующие симптомы:

жар (температура более 38 градусов)

ломота

усталость и быстрая утомляемость

сухой кашель

больное горло

головная боль

потеря аппетита

боли в животе или диарея

тошнота и боли

Как не распространять инфекцию

Грипп быстро распространяется и легко переходит на других. Вероятность заражения наибольшая в первые пять дней.

Грипп распространяется воздушно-капельным путем при чихании и кашле.

Чтобы сократить риск распространения гриппа, нужно часто мыть руки теплой водой с мылом, чихать и кашлять в салфетку и сразу ее выбрасывать.

Этот материал не заменяет консультации специалиста.