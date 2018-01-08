Что такое австралийский грипп и нужно ли его бояться?
Национальная служба здравоохранения Англии готовится к сезону гриппа.
Штамм H3N2, оказавшийся активным в этом году, прозвали австралийским гриппом из-за того, что именно его эпидемия недавно была в Австралии.
Сезон гриппа в 2017 году в Австралии оказался худшим за последнее десятилетие.
Количество зафиксированных случаев этого гриппа в Великобритании в последнее время возросло, и эксперты обратили на него внимание.
Что такое австралийский грипп?
Ранней зимой обычно циркулирует несколько штаммов гриппа, и австралийский в их числе.
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Это вирус подтипа А, который чаще всего вызывает осложнения у детей и пожилых людей.
Большинство вылечатся за неделю без какого-либо специального лечения, кроме постельного режима, парацетамола или ибупрофена, а также обильного питья.
Однако для некоторых - престарелых, маленьких детей и людей с хроническими заболеваниями вроде порока сердца - грипп может оказаться смертельным.
Австралийский грипп хуже остальных?
В Великобритании можно встретить смесь различных видов гриппа, в том числе подтип B, который также известен как H3N2.
Этот подтип не новый, прошлой зимой британцы с ним уже столкнулись.
Любой штамм гриппа может быть опасен для людей, которые к нему уязвимы. Опыт прошлого года показал, что в группе высокого риска в случае заболевания подтипом B - пожилые люди.
Вирусы гриппа разделяются на разные виды: A, B и C. А - обычно самый опасный, в то время как C - более легкий.
Эти виды вируса могут делиться на подвиды в зависимости от типа белка на его поверхности (антигены H и N).
Насколько все плохо в Великобритании?
Число госпитализаций и визитов к врачу с гриппом резко возросло к январю 2018 года, однако все еще остается на уровне прошлой зимы, и даже близко не сравнимо с количеством заболевших в 2008-2009 годах, когда Великобританию настигла эпидемия свиного гриппа.
Замдиректора инфекционной службы Минздрава Англии Ник Фин сообщил, что в последние пару недель активность эпидемии гриппа возросла. По его словам, обычно год на год не приходится, но сейчас эпидемия остается в рамках прошлых годов.
А что насчет прививок?
Вакцина от гриппа разрабатывается для защиты от определенных видов гриппа, активность которых ожидается в грядущем сезоне.
Каждый год ВОЗ разрабатывает рекомендации по видам активного гриппа в осенне-зимнее время.
В этом году разрабатывалась вакцина против H3N2, а также нескольких других штаммов.
Насколько прививка эффективна?
Вакцинация - лучшая из всех существующих на сегодня защит от гриппа.
Но грипп непредсказуем. Его вирусы постоянно меняются и мутируют, поэтому за ними нужно постоянно следить.
Минздрав Англии заявляет, что обычная эффективность вакцины составляет 40-60%, то есть из 100 вакцинированных человек 40-60 будут защищены от инфекции.
Рекомендуется делать прививку каждый год из-за изменяемости штаммов гриппа, а также из-за того, что спустя полгода эффективность прививки начинает снижаться.
Почему вакцина не работает против всех штаммов?
В целом нынешние вакцины от гриппа лучше работают против видов B и A/H1N1, нежели чем против H3N2 - так считают эксперты центра по контролю и профилактике заболеваний в США.
Известно, что вакцины менее эффективны для пожилых, потому что у них более слабая иммунная система.
"Вакцина этого сезона дает хорошую защиту, сопоставимую с прошлым годом. В прошлом году вакцина не очень хорошо защитила от штамма H3N2 только пожилых людей", - говорит Ричард Пебоди, эксперт Минздрава Англии.
Согласно исследованиям, на качество вакцины влияет и то, как она сделана.
Вакцины, использующиеся в Великобритании, выращиваются на куриных эмбрионах, и этот процесс имеет свои сложности.
Последнее исследование, опубликованное в журнале "Труды национальной академии наук", показало, что вид H3N2 мутировал во время роста на курином белке.
Когда вакцину тестировали на животных и людях, выяснилось, что защита от этого штамма была лишь частичной - около 20-30%.
Эксперты считают, что это все равно лучшая защита из имеющегося арсенала. С другими штаммами вируса вакцина отлично справлялась.
Спикер Минздрава назвал ее полезной, хотя и признался, что хотелось бы иметь вакцину с более высокой эффективностью.
Надо ли мне делать прививку от гриппа?
Эксперты рекомендуют тем, кому доступна бесплатная прививка, обязательно ее делать.
Если же бесплатно она вам не доступна, вакцину можно купить в аптеках.
В Англии бесплатную прививку могут получить люди старше 65 лет, беременные, а также люди с заболеваниями, повышающими риски осложнений при гриппе, такими как астма.
Дети от шести месяцев до двух лет тоже могут прививаться бесплатно. Спрей для носа против гриппа доступен для трехлетних, и в некоторых школах - в начальных классах.
Вакцину бесплатно получают работники здравоохранения и социальные работники.
Это грипп?
При гриппе быстро появляются следующие симптомы:
- жар (температура более 38 градусов)
- ломота
- усталость и быстрая утомляемость
- сухой кашель
- больное горло
- головная боль
- потеря аппетита
- боли в животе или диарея
- тошнота и боли
Как не распространять инфекцию
Грипп быстро распространяется и легко переходит на других. Вероятность заражения наибольшая в первые пять дней.
Грипп распространяется воздушно-капельным путем при чихании и кашле.
Чтобы сократить риск распространения гриппа, нужно часто мыть руки теплой водой с мылом, чихать и кашлять в салфетку и сразу ее выбрасывать.
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