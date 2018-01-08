"Золотые глобусы" раздали в соответствии с голливудскими трендами

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Фильм "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" получил четыре награды

В Голливуде открылся сезон награждений. По традиции первой церемонией стало вручение призов "Золотой глобус", которые присуждаются с 1944 года Голливудской ассоциацией иностранной прессы.

"Золотые глобусы" ежегодно вручают в январе по результатам голосования примерно 90 иностранных журналистов, живущих в Голливуде.

Лидер

В этом году "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" кажется бесспорным лидером: он получил "Золотые глобусы" за лучший фильм, лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд), лучший сценарий (Мартин Макдонах) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл).

Победа заслуженная, хотя сюжетная линия вписывается в традиционнейшую, известную до клише голливудскую канву: одинокий борец за справедливость бросает вызов системе и в тяжелой борьбе побеждает.

Правда, система не такая уж жестокая и бесчеловечная: шериф Билл Уиллоуби (Вуди Харрельсон), против которого поначалу направляет свой гнев за бездействие в поисках убийц ее дочери-подростка пожилая Милдред Хейз, - человек понимающий, ей искренне симпатизирующий и нам очень симпатичный, тем более после того, как мы узнаем, что он смертельно болен.

Даже отпетый негодяй - полицейский Джейсон Диксон (Сэм Рокуэлл) - и тот в конце фильма становится на сторону героини.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лучшей актрисой в номинации за лучшую женскую роль в кинодраме стала Фрэнсис Макдорманд за роль в "Трех билбордах"

Героиня - главная жемчужина фильма. Упорная, несговорчивая, не готовая ни на какие компромиссы. Роль, идеально подходящая для Фрэнсис Макдорманд.

Именно ее и только ее видел в этой роли автор сценария и режиссер Мартин Макдонах, несмотря на то, что своей убитой по фильму дочери актриса годится скорее в бабушки, чем в матери.

Фильм по касательной затрагивает остро актуальную нынче в Голливуде тему сексуального насилия, хотя не хочется думать, что иностранные критики (а именно они определяют победителей "Золотых глобусов") руководствовались в своем выборе такими сиюминутными соображениями.

Академия американских киноискусств куда больше склонна поддаваться политкорректности, и я не удивлюсь, если она последует за Ассоциацией иностранной прессы и осыпет "Три билборда" такой же пригоршней наград.

Не могу с уверенностью сказать, что все они будут в полной мере заслужены: конкуренция достойных картин в этом году как никогда высока.

Но одно могу сказать с уверенностью: Фрэнсис Макдорманд заслуживает второго "Оскара" (первый она получила в 1996 году за фильм "Фарго").

Фантасмагория дель Торо

Второй лауреат - кинокартина "Форма воды". Лучший режиссер - Гильермо дель Торо, лучшая оригинальная музыка - Александр Деспла.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лора Дерн, Николь Кидман, Зои Кравиц, Риз Уизерспун, Шейлин Вудли (слева направо) - звезды сериала "Большая маленькая ложь"

Неистощимый выдумщик дель Торо всякий раз придумывает для своих фильмов совершенно невероятные, фантастически-макабрические сюжеты и с невероятным мастерством и изобретательностью реализует их на экране.

Достаточно назвать хотя бы некоторые из его предыдущих фильмов: "Лабиринт Фавна", "Тихоокеанский рубеж", "Хронос".

Вот и в этом фильме в 1962 год, пик противостояния СССР и США времен холодной войны, помещена фантасмагорическая история о романтической связи между забитой и к тому же глухонемой уборщицей некоего секретного института и доставленным туда для изучения загадочным существом.

Драма и комедия

Призы актерам разделены на две категории: в драматических и музыкально-комедийных фильмах. О лучшей актрисе в драматическом фильме - Фрэнсис Макдорманд - мы уже написали.

А лучшей актрисой в музыкально-комедийных фильмах аккредитованные в Голливуде иностранные критики признали ирландку Сиршу Ронан, которая, несмотря на молодость (ей всего 23), имеет на своем счету уже две оскаровские номинации - за "Искупление" и "Бруклин".

Интересно, что фильм "Леди Бёрд", за который она получила награду - режиссерский дебют и полуавтобиографическая история из жизни известной актрисы Греты Гервиг. После ряда неортодоксальных ролей в фильмах "Милая Франсис", "Госпожа Америка", в которых она также выступала и как автор или соавтор сценария, Гервиг вступила на путь режиссуры.

У мужчин лучшим актером драмы стал живущий уже в Лос-Анджелесе британец Гэри Олдмен за очень британскую роль Уинстона Черчилля в британском же фильме "Темные времена".

"Темные времена" сумели обратить на себя внимание отборщиков наград, в отличие от еще одного вышедшего в минувшем году фильма о знаменитом британском политике - "Черчилль", где главную роль сыграл Брайан Кокс.

Ну а для Олдмена, несмотря на всю его известность и репутацию, это - первый "Золотой глобус".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гэри Олдман получил "Золотой глобус" за роль Уинстона Черчилля в кинодраме "Темные времена"

Приза за лучшую мужскую роль в музыкально-комедийных фильмах удостоен не без оснований претендующий на звание нового короля Голливуда Джеймс Франко.

Неутомимый Франко буквально везде - он снимается, пишет сценарии, ставит фильмы, спектакли и телесериалы и даже пишет рассказы и романы. Не говоря уже о его репутации секс-символа.

"Глобуса" он удостоен за фильм "Горе-творец", в котором он сыграл роль реально существовавшего режиссера Томми Вайсо, снявшего в 2003 году считающийся худшим в истории мирового кино фильм "Комната".

Лучший иностранный фильм

Ну и, наконец, нельзя не отметить категорию "Лучший фильм на иностранном языке", победитель в которой немецкий фильм "Из ниоткуда" обошел российскую "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

Поставил "Из ниоткуда" Фатих Акин. Акин родился в Германии, в семье турецких иммигрантов. Многие его картины, в том числе и самая знаменитая "Головой о стену", удостоенная "Золотого медведя" на Берлинском кинофестивале 2004 года, - о жизни иммигрантов в Германии. Не исключение и новый фильм.

В 2015 году "Левиафан" Звягинцева получил "Золотой глобус", но в борьбе за "Оскара" уступил победу "Иде" Павла Павликовского.

Можно не сомневаться, что и российский режиссер, и его многочисленные поклонники, как в России, так и за рубежом, не откажутся от зеркального повторения ситуации - окей, "Золотой глобус" проиграли, но дайте нам "Оскара".

Это было бы идеальным завершением года для "Нелюбви", уже удостоенной Приза жюри в Канне, Гран-при Лондонского и Мюнхенского кинофестивалей и нескольких наград Европейской киноакадемии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лучшей актрисой в музыкально-комедийных фильмах аккредитованные в Голливуде иностранные критики признали ирландку Сиршу Ронан

Лауреаты "Золотого глобуса" за 2017 год в основных категориях

Кино:

Лучший фильм-драма "Три билборда на границе Эббинга, Миссури"

Лучший фильм-комедия/мюзикл - "Леди Бёрд"

Лучшая режиссура - Гильермо дель Торо ("Форма воды")

Лучшая мужская роль в драме - Гэри Олдмен (Уинстон Черчилль в фильме "Темные времена")

Лучшая женская роль в драме - Фрэнсис Макдорманд (Милдред Хейз в "Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучшая мужская роль в комедии/мюзикле - Джеймс Франко (Томми Вайсо в "Горе-творец")

Лучшая женская роль в комедии/мюзикле - Сирша Ронан (Кристин Макферсон в "Леди Бёрд")

Лучший сценарий - Мартин Макдонах ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури")

Лучший анимационный фильм - "Тайна Коко"

Лучший фильм на иностранном языке - "Из ниоткуда" (Германия)

Телевидение:

Лучший драматический телесериал - "Рассказ служанки"

Лучший комедийный/музыкальный сериал - "Удивительная миссис Майзел"

Лучший мини-сериал - "Большая маленькая ложь"

Лучший актер в драматическом телесериале - Стерлинг К. Браун (за роль Рэндалла Пирсона в "Это мы")

Лучшая актриса в драматическом телесериале - Элизабет Мосс (за роль Джун Осборн в сериале "Рассказ служанки")

Лучший актер в комедийном/музыкальном телесериале - Азиз Ансари (за роль Дева Шаха в сериале "Мастер не на все руки")

Лучшая актриса в комедийном/музыкальном телесериале - Рэйчел Броснахэн (за роль Мириам Майзел в сериале "Удивительная миссис Майзел")

Лучший актер в мини-сериале - Юэн Макгрегор (за роли Эммита Стасси и Рэя Стасси в сериале "Фарго")

Лучшая актриса в мини-сериале - Николь Кидман (за роль Селесты Райт в сериале "Большая маленькая ложь")