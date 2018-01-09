Правообладатель иллюстрации Karl Spencer Image caption Ураган "Харви" нанес штату Техас ущерб в 125 млрд долларов

В 2017 году Соединенные Штаты понесли рекордные убытки от ураганов, лесных пожаров и других стихийных бедствий, при этом прежний рекорд 12-летней давности был перекрыт сразу почти на 100 млрд долларов.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) объявило, что ущерб от природных катастроф в 2017 году составил 306 млрд долларов, что на 90 млрд долларов больше, чем в 2005 году, когда был установлен предыдущий рекорд.

В ушедшем году США пережили 16 стихийных бедствий, ущерб от каждого из которых превысил один миллиард долларов.

В 2017 году на берега США обрушились один за другим два урагана четвертой категории.

Один из них, ураган "Харви", привел к большому наводнению в прибрежной зоне. Помощь потребовалась более чем 800 тысячам местных жителей.

По подсчетам NOAA, "Харви" обошелся в 125 млрд долларов и по этому показателю он уступает только урагану "Катрина", который в 2005 году затопил Новый Орлеан.

Во время урагана "Ирма" в городе Недерленд в Техасе выпало 1539 мм осадков, и это тоже рекорд для континентальной части США.

Ураганы "Ирма" и "Мария" обошлись в 50 млрд и 90 млрд долларов соответственно.

Западные штаты США, особенно Калифорния, опять пострадали от лесных пожаров. В зимние и весенние месяцы там после долгой засухи прошли сильные дожди, в результате деревья и кустарники пошли в бурный рост что обеспечило лесные пожары новым топливом.

Из-за этих пожаров на севере и юге Калифорнии пришлось эвакуировать сотни тысяч человек.

Ущерб от пожаров, по данным NOAA, составил в 2017 году 18 млрд долларов, и это тоже рекорд.

По данным американских метеорологов, 2017 год стал третьим в ряду самых теплых лет за всю 122-летнюю историю наблюдений. Теплее были 2012-й и 2016-й.

"Если говорить об общей картине, то долгосрочное потепление в США связано с наблюдаемым нами глобальным потеплением, - сказал глава отдела мониторинга Национального управления океанических и атмосферных исследований Дик Арндт. - От года к году средняя температура в США будет колебаться еще сильнее, в зависимости от преобладающих погодных режимов, но в долгосрочном плане все указывает на долгосрочный же характер потепления".

На Восточном побережье США в конце года случились небывалые холода, что позволило многим не склонные вдаваться в детали обывателям снова поиронизировать насчет "глобального потепления".

Президент США Дональд Трамп, например, написал в "Твиттере": "Наверное, нам тут пригодилось бы немножко того старого доброго "глобального потепления", за борьбу с которым наша страна - но не другие страны! - собиралась платить триллионы долларов".

Ученые из NOAA ответили, что волны холода могут накатывать и при общем повышении тепмпературы.

"Да, мы живем в теплеющем мире, но в нем остаются очень холодные полюса и прежние погодные системы, которые увлекают холодный воздух от этих полюсов к местам, где мы живем", - сказал Дик Арндт.

Если в США 2017 год стал третьим в истории по показателю среднегодовой температуры, то на Земле в целом, по данным Европейского метеорологического центра, он оказался вторым.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за лесных пожаров в Калифорнии пришлось эвакуировать сотни тысяч людей

В большинстве регионов мира температуры в ушедшем году превысили средний показатель за 1981-2010 годы.

Особенно теплым год оказался в Арктике: на Шпицбергене среднемесячная температура несколько раз превысила норму больше чем на шесть градусов Цельсия.

Всемирная метеорологическая организация в опубликованном в ноябре предварительном отчете предположила, что 2017 год, скорее всего, станет вторым или третьим по показателю среднемировой температуры за всю историю наблюдений.

В ближайшие дни и недели свои полные отчеты за год обнародуют многие региональные метеорологические ведомства, и тогда станет окончательно ясно, насколько верен был этот прогноз.