Пресса Британии: чешские выборы и российская угроза

В обзоре британских газет:

Чешские выборы и российская угроза

В Чехии звучат опасения, что президентские выборы, которые состоятся на этой неделе, могут стать очередной мишенью России в ее кампании по дезинформации, пишет Financial Times.

Нынешний президент Милош Земан, которого называют одним из основных сторонников России в Евросоюзе, надеется вновь победить и остаться на второй срок. Сейчас, когда Россию винят в энергичном вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году, чешские политики и чиновники опасаются, что Кремль может попытаться сделать нечто подобное, пишет издание.

Страна, находящаяся в центральной части Европы, во времена СССР была частью Чехословакии и была участницей Варшавского договора. Россия, как принято считать, давно пытается навязать ей свое влияние. Но после начала конфликта в Украине действия Москвы в стране усилились, сообщила в прошлом году служба безопасности и информации Чехии.

"После выборов в США полемика [о вмешательстве] вышла на новый уровень. Раньше люди полагали, что мы помешались на русских, - говорит Иван Габал, до октября работавший в комитете чешского парламента по обороне и безопасности. - Но у нас был опыт [вмешательства России] в то время, когда мы обсуждали размещение противоракетной системы в 2007 году", - добавляет он, подразумевая программу установки радара в Чехии, которая тогда очень разозлила Москву, пишет FT.

Есть те, кто скептически относятся к возможностям Кремля повлиять на президентские выборы, первый тур которых пройдет в пятницу. "Понятно, что у них есть предпочтение среди кандидатов… Но если посмотреть на последствия российской дезинформации, то иногда она может быть полезной, подстегивая людей пойти и принять участие в выборах. Но кандидатура Земана может вызвать такую реакцию и без посторонней помощи", - приводит издание слова старшего научного сотрудника института международных отношений в Праге Марка Галеотти.

Земан призвал провести референдум о членстве Чехии в ЕС и НАТО, подчеркнув при этом, что поддерживает членство в обоих объединениях. И, если Земан хорошо известен людям, то многие оппоненты, среди которых бывший президент Академии наук страны Иржи Драгош, для избирателей - "темные лошадки". Якуб Янда из пражского аналитического центра "Европейские ценности" полагает, что они могут попасть на прицел Москвы. "Мы ожидаем много дезинформации и, возможно, компьютерные взломы оппонентов президента Земана", - цитирует его FT.

"Думаю, основной пик подобных действий придется на период до начала второго тура [когда в президентской гонке останутся лишь два кандидата]", - добавляет он.

Для систематизации борьбы с этим явлением в Чехии появился центр противодействия терроризму и гибридным угрозам. Это подразделение министерства внутренних дел, которое специализируется на противостоянии всевозможным угрозам - от терроризма до пропаганды. Аналогичные команды вскоре будут собраны и в других министерствах.

Центр предоставляет департаментам правительства аналитическую информацию о внутренних угрозах безопасности и пытается бороться с фейковыми новостями. Земан в прошлом году раскритиковал подразделение, заявив, что чехам не нужна "идеологическая полиция", пишет газета.

Но есть те, кто считает, что центр ограничен в своих возможностях. Однако, по мнению Якуба Янды, значительная часть его деятельности не становится достоянием общественности. Также один из сотрудников чешской службы безопасности отметил, что центр не работает в полную силу, поскольку на него оказывают давление. Это касается действий, которые могут быть расценены как антироссийские или антиземановские. Многие политики боятся настроить против себя президента, отмечает газета.

Несмотря на это, считает Якуб Янда, Чехии необходимо выработать более целостный подход в том, что касается эффективной борьбы с кампаниями по дезинформации, например, прививая знания о работе СМИ со школьной скамьи. Также, по мнению Янда, необходимо принять закон, по которому выборы попадут в категорию стратегически важных событий, а попытки манипуляции ими станут преступлением. Эти изменения необходимы, считает он, в век, когда благодаря интернету и СМИ у стран появилась не требующая больших вложений возможность оказывать влияние в мире, пишет газета.

Путинский флот у британских берегов

Британский фрегат накануне перехватил в проливе Ла-Манш группу российских кораблей, сообщает Daily Mirror.

Военный корабль "Вестминстер" получил приказ сопровождать два боевых корабля и два судна снабжения, направлявшихся из Средиземного моря в Балтийское. Корветы "Сообразительный" и "Бойкий" были введены в эксплуатацию в 2011 и 2013 годах. Они используются для патрулирования прибрежных районов и способны атаковать суда, субмарины, а также воздушные и наземные цели.

Водоизмещение британского фрегата "Вестминстер" составляет 4900 тонн. Он оснащен торпедами, пулеметами и 4,5-дюймовой пушкой. В составе королевских ВМС он находится с 1994 года. Командир корабля Саймон Келли заявил: "Задача "Вестминстера" заключается в том, чтобы находиться в полной боевой готовности, чтобы выполнить любую задачу британского правительства. Ла-Манш - это жизненная артерия для Британии, поэтому так важно, чтобы "Вестминстер" и королевский флот в целом пристально следили за этим стратегическим узлом".

За последние годы российские военные не раз вызывали тревогу у британского командного состава, когда казалось, что они пересекли или готовы пересечь воздушное и водное пространство Британии. В рождественский день корабли королевского флота были вынуждены сопровождать фрегат "Адмирал Горшков" в Северном море, который находился в опасной близости от территориальных вод страны.

Обозреватель издания Крис Хьюз отмечает, что число подобных инцидентов растет. Каждую неделю корабли, самолеты и подлодки Владимира Путина опасно близко подлетают к границам страны. Это похоже на то, что происходило во время холодной войны, но для чего это нужно Путину?

Подлеты к воздушному пространству Британии ставят своей целью проверить, за какое время происходит военная реакция. Знание о том, как быстро умеют реагировать флот и ВВС, несет огромную ценность для военных стратегов. Но, наверное, важнее то, что любое действие, которое подрывает ощущение безопасности и уверенности в нашей обороне, играет на руку Кремлю, полагает автор статьи.

Путин хочет, чтобы Британия чувствовала угрозу. И в то время как в его стране растут националистические настроения, подобные действия усиливают его положение у себя дома. Но также это отвлекает от его действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, где в последнее время значительно усилилось военное присутствие России, отмечает Хьюз.

Во многом за последние годы Путину удалось обскакать Запад, и он всеми силами пытается восстановить ушедшую советскую власть, потерю которой он считает непростительной ошибкой, пишет газета.

В аэропорт Хитроу на дроне

Британский бизнесмен Мартин Уорнер разрабатывает беспилотное воздушное транспортное средство, которое сможет перевозить людей из центра Лондона в аэропорт Хитроу за 12 минут, сообщает Times.

Летательный аппарат на электрической тяге может в будущем помочь уменьшить нагрузку на дорожные сети в городах Британии.

Компания Уорнера Autonomous Flight представит в марте двухместную версию дрона. Первый полет, поначалу под управлением пилота, должен состояться в конце года. Летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой создается в графстве Оксфордишр. Он сможет подниматься на высоту до полукилометра и будет передвигаться с максимальной скоростью 113 км/час. Радиус полета составит 128 км. Ожидается, что отпускная цена дрона составит 20 тыс. фунтов (1,5 млн рублей).

В Autonomous Flight утверждают, что стоимость 15-минутного полета в Хитроу составит лишь 25 фунтов (менее 2 тыс. рублей), что примерно равняется цене билета на скоростной поезд, соединяющий центр города с его крупнейшим аэропортом.

Основатель компании надеется, что дронами заинтересуются и в других городах. "Эти летательные аппараты используют чистую литиево-ионную технологию. Они практически бесшумны и намного чище обычных воздушных судов. Они доступны по цене. Не нужно искать решение борьбы с автомобильными пробками на земле, где не осталось свободного места. Вместо этого можно взглянуть в небо на высоты от 90 до 450 м, на которых практически никто не летает, пишет издание.

Стоит отметить, что подобные разработки ведутся и другими компаниями в других странах. Китайская компания, производящая беспилотники Ehang, недавно провела испытания пассажирского дрона в Дубае, сообщает газета.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com