СМИ России: ЦИК готовится отсеивать кандидатов

В обзоре российских газет от 9 января:

"Ведомости" и РБК: кандидаты с чудинкой

Материал в свежих "Ведомостях" посвящен подготовке к выборам-2018. Газета рассказывает о уже зарегистрированных кандидатах и их избирательных фондах. 7 января был завершен прием документов от самовыдвиженцев, 12 января закончится регистрация кандидатов от партий.

Газета рассказывает, что всего в ЦИК от самовыдвиженцев поступило 46 уведомлений, но зарегистрировать инициативные группы удалось только троим: президенту Владимиру Путину, костромскому изобретателю и депутату облдумы Владимиру Михайлову и лидеру движения "Возрождение" Александру Чухлебову. Впрочем последнему впоследствии отказали, так как он имеет вид на жительство в Финляндии.

Одиннадцать из партийных кандидатов уже открыли избирательные счета, необходимые для сбора подписей.

Как следует из опубликованных ЦИК сведений, какое-то движение средств на избирательных счетах по состоянию на 5 января продемонстрировали только 13 кандидатов. Самым богатым оказался Путин: у него на счете 400 миллионов рублей, деньги поступили от "Единой России" и нескольких десятков региональных фондов, традиционно финансирующих эту партию. 9,1 млн руб. президент уже потратил на сбор подписей и печатные материалы.

На счете Жириновского - 200 миллионов рублей. 20,7 миллиона - у бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 19,4 миллиона - у телеведущей Ксении Собчак. Основатель "Яблока" Григорий Явлинский собрал 15 миллионов рублей, но на сбор подписей потратил больше Путина - 9,4 миллиона. Самый бедный пока кандидат - Павел Грудинин от КПРФ: на его счет поступило всего 1066 руб., из которых не потрачено ни копейки.

А газета РБК обращает внимание на рост числа желающих стать президентом: всего в ЦИК поступило 67 заявлений от партий и самовыдвиженцев.

В Центризбиркоме это связывают с персоной Ксении Собчак. Из-за нее увеличился интерес к выборам у людей, как сказала глава ЦИК Элла Памфилова, "с чудинкой".

"Люди, любящие показуху и желающие напомнить о себе, вдруг решили сейчас идти на выборы, чтобы в дальнейшем это как-то монетизировать, заработать. Но почти все они будут отсеяны и прекрасно понимают это", - пишет газета со ссылкой на свой источник в ЦИК.

"Ведомости": окончательно и бесповоротно?

А вот Алексею Навальному окончательно отказано в участии в президентских выборах, рассказывают те же "Ведомости". Оппозиционер пообещал, что будет жаловаться в Конституционный суд.

Решение об отказе в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального ЦИК принял 25 декабря. 28 декабря оппозиционер обжаловал это постановление в Верховном суде, указав, что оно мешает реализации его пассивного избирательного права, закрепленного Конституцией. Но апелляционная коллегия Верховного суда отказалась удовлетворить жалобу Алексея Навального.

Отказ в судах был ожидаем, а в последних событиях вокруг Навального не было интриги, считает политолог Алексей Макаркин. "Теперь люди, всерьез интересующиеся политикой, обсуждают другие темы - например, как дальше действовать на выборах: эту тему поднял в том числе и Навальный, - говорит политолог. - В частности, обсуждают, нужно ли следовать его рекомендации бойкотировать выборы. Эта дискуссия будет усиливаться ближе к выборам".

Бойкот воспринимается как позиция Навального, добавляет эксперт: "Часть прислушается к его словам, часть - нет. Но ситуации 1990 г., когда подпись Бориса Ельцина под списком кандидатов была указанием, что если ты демократ, то должен голосовать за него, - этого не будет. У Навального другой рейтинг, и он более спорная фигура в оппозиционном движении".

"Коммерсант": странный экспорт

Давняя мечта об экспорте российского сжиженного газа в США может стать явью уже в январе, пишет газета "Коммерсант", хотя, отмечает издание, и совсем не в том виде, как планировал "Газпром". По данным газеты, французская Engie доставит в Бостон из Великобритании груз СПГ, который был привезен туда с проекта "Ямал СПГ" НОВАТЭКа.

Причина такой странной сделки - резкий рост цен на газ на восточном побережье США. Из-за снежной бури на днях они поднимались до беспрецедентных 6300 долларов за 1 тысячу кубометров.

Впрочем, считает издание, сделка вряд ли выльется в тенденцию, и ее совершение говорит лишь о том, что рынок газа становится действительно глобальным. "В этом и смысл СПГ - он направляется туда, где есть спрос", - говорит Джеймс Хендерсон из Оксфордского института энергетических исследований.

Другой собеседник "Коммерсанта" среди трейдеров отмечает, что в зимний период сложно найти свободные, незаконтрактованные объемы, поэтому сделки со странной географией происходят довольно часто: "Когда норвежский СПГ с поставкой в Британию или Испанию затем перегружается в Азию, это уже давно никого не смущает".

"Известия": на волне оптимизма

Россияне стали лучше оценивать ситуацию как в стране в целом, так и в своей личной жизни, пишут "Известия".

В 2017-м показатели социальных настроений существенно превзошли данные 2015 и 2016 годов. Например, 73% граждан считают, что в России все хорошо, а 83% положительно оценили и свои персональные успехи. Такая информация содержится в результатах опроса, который "Известиям" предоставил ВЦИОМ.

Руководитель департамента исследований ВЦИОМа Степан Львов отметил, что полгода назад у россиян были сомнения, найден ли выход из сложной ситуации, в которой страна оказалась в 2015 году. Сейчас же люди, по его мнению, чувствуют себя вполне комфортно и считают, что в стране все складывается так, как нужно.

"Кое-кто и сегодня находится под влиянием инерции, думая, что нужно быть готовым к худшему сценарию на всякий случай. Их сейчас - треть. По мере улучшения настроений кризисные ожидания будут неизбежно затухать", - считает социолог.

Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев полагает, что подлинный оптимизм основывается не на убеждении, что все будет хорошо, а на том, что не все будет плохо.

"Самое трудное действительно позади. К тому же люди устали от социального пессимизма и больше его не хотят. Ожидания от будущего осторожны, но позитивны, а худшее нас уже не пугает. В обществе все отчетливее формируется запрос на оптимизм и позитив. Судя по содержанию новостей, этот запрос услышан", - прокомментировал "Известиям" Калечев.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си