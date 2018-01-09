Как корейская деревня стала самым напряженным местом в мире

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Военнослужащие из КНДР, Южной Кореи и США каждый день встречаются здесь лицом к лицу

Перед тем, как проникнуть на эту территорию, посетители обязаны подписать документ, который предупреждает их, что они отправляются во "враждебную зону, где есть риск получить травмы или умереть".

Эта территория принадлежит двум государствам, и некоторые называют ее самым напряженным местом на планете.

Речь идет о деревне Пханмунджом: это одно из немногих мест, где военнослужащие из КНДР, Южной Кореи и США каждый день встречаются лицом к лицу.

Именно здесь в 1953 году было подписано соглашение о перемирии, положившее конец Корейской войне. Здесь же две страны во вторник возобновили переговоры после двух лет взаимных угроз и роста напряженности из-за ядерных амбиций КНДР.

Новый диалог начался после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын решил сделать шаг навстречу своему южному соседу и объявил, что КНДР готова отправить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Пханмунджом снова оказался в центре политической жизни.

Переговоры только начались, но уже появились первые результаты. Как сообщил глава делегации Южной Кореи на переговорах, Пхеньян выступил с предложением послать на Игры группу из спортсменов, чиновников и журналистов.

Сеул, в свою очередь, предложил расширить контакты между двумя странами: в частности, провести очередную встречу разделенных семей и восстановить диалог по военной линии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демилитаризованная зона на границе КНДР и Южной Кореи считается опасным регионом

Пханмунджом находится в так называемой демилитаризованной зоне, которая занимает территорию в 4 км в ширину и 238 км в длину на границе двух Корей. Это одно из самых тщательно охраняемых мест на планете.

На этой малонаселенной территории с уникальным растительным и животным миром расположена так называемая "деревня перемирия", которая продолжает быть уникальным геополитическим и историческим феноменом.

Враждебная зона

Когда в 1948 году были образованы КНДР и Республика Корея, географическая линия раздела между ними превратилась в фактическую государственную границу.

В 1953 году, после прекращения огня, демилитаризованная зона стала альтернативным вариантом военному сдерживанию и до сегодняшнего дня продолжает восприниматься обеими сторонами как враждебная зона.

Там присутствуют и военнослужащие из США, которые, согласно мирным соглашениям, патрулируют границу с южной стороны вместе с южнокорейской армией.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зал для переговоров находится между двумя странами

Но единственное место, где военные с разных сторон постоянно смотрят друг другу в глаза, - это так называемая Объединенная зона безопасности, расположенная в Пханмунджоме.

Здесь в марте 1991 года проходили переговоры между миротворческими силами ООН и руководством КНДР.

Главный центр Объединенной зоны безопасности - это здание, где расположен зал для переговоров, в котором границы между странами исчезают: все, кто находится в зале, могут фактически пересекать государственную границу без всяких ограничений.

"В переговорном зале есть линия, которая разделяет участок Северной и Южной Корей", - объясняет сотрудник аналитического центра Asia Society Исаак Стоун Фиш.

"Таким образом, у входящих в зал туристов как бы появляется возможность ходить по помещению и "пересекать границу" Северной Кореи, пусть за нее и можно зайти всего на пять-шесть шагов", - отмечает эксперт.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Объединенной зоне безопасности военные из КНДР и Южной Кореи постоянно смотрят друг другу в глаза

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие северокорейцы погибли, пытаясь пересечь демилитаризованную зону

От старой деревни в Пханмунджоме не осталось и следа. Уже много лет тут находится специальный пункт, обустроенный на 38-й параллели, по которой проходило разделение двух Корей.

В этом месте сотни северокорейских перебежчиков погибли, пытаясь прорваться на юг.

Интерес к Северной Корее, напряженные отношения двух стран и межкорейские переговоры, периодически проходящие в Пханмунджоме, сделали это место популярным среди туристов, как местных, так и иностранных.

Опасность или праздник?

Туристы, побывавшие в этом приграничном пункте, говорят, что впечатления различаются в зависимости от того, с какой стороны туда попадаешь.

Популярный туристический портал TripAdvisor дает Пханмунджому рейтинг 4,5 из 5 баллов, а сама демилитаризованная зона оценена на максимальные 5 баллов как место, которое "нельзя не посетить".

Как отмечает Исаак Стоун Фиш, популярность Пханмунджома растет еще и потому, что обе стороны активно используют это место в пропагандистских целях.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На колючей проволке у границы можно увидеть сотни записок со словами об объединении Кореи

"После Корейской войны обе стороны хотели использовать эту территорию для пропаганды, чтобы показать свое превосходство", - говорит эксперт.

По его словам, различия в проведении туров с северной и южной стороны говорят сами за себя.

Если в Южной Корее все буквально кишит объявлениями об опасности, и посетителей заставляют подписывать документы, чтобы власти не несли ответственности в случае их смерти или какого-либо инцидента, то в КНДР посещение этой зоны преподносится как праздничное мероприятие.

Фиш вспоминает, что когда он посещал Пханмунджом с северокорейской делегацией, присутствие в демилитаризованной зоне ощущалось как праздник.

"Это можно описать так: "Мы защищаем нашу страну, смотрим на другую сторону, смеемся и хорошо проводим время", - говорит он.

Как отмечает эксперт, единственное, что разделяет Северную и Южную Кореи в Пханмунджоме, - это гигантская бетонная стена, которая проходит через все поселение.

Со стороны КНДР есть место, где туристы могут приобрести простенькие сувениры на память. Там также можно отведать традиционные северокорейские алкогольные напитки: один на основе женьшеня, а другой - с желчью змеи.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На границе можно приобрести северокорейские алкогольные напитки

Туристы также посещают терминал Дорасан, южнокорейскую железнодорожную станцию на пути между Пхеньяном и Сеулом.

Там расположена так называемая "платформа воссоединения". В Южной Корее говорят, что когда-нибудь именно там начнется процесс объединения Кореи.