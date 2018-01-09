Атака дронов: происки США или все можно купить в интернете?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Су-30 на базе Хмеймим в 2015 году

Минобороны России заявило, что при атаке дронов на базу Хмеймим в Сирии над Средиземным морем барражировал самолет ВМС США. Накануне в Москве намекали, что боевики не могли запустить беспилотники без помощи неназванной страны. Би-би-си же нашла все необходимое в интернет-магазинах.

Накануне, 8 января, российское министерство обороны сообщило, что 6 января была осуществлена еще одна попытка атаки на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения в Тартусе. Для этого боевики использовали 13 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с установленными на них самодельными взрывными устройствами.

Как заявили военные, ни один из них своей цели не достиг, а три беспилотника были захвачены.

Предыдущая атака на авиабазу произошла 31 декабря. Первой об обстреле Хмеймима 3 января написала газета "Коммерсант". По данным издания, база подверглась минометному обстрелу со стороны исламистов, из-за чего якобы были уничтожены как минимум семь самолетов: четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и военно-транспортный самолет Ан-72.

Минобороны заявило на следующий день, что в результате минометного обстрела базы Хмеймим погибли двое российских военных. Данные "Коммерсанта" о поврежденных самолетах в военном ведомстве назвали "фейком".

Один из российских военных, находящийся сейчас на авиабазе, рассказал Русской службе Би-би-си, что, по его данным, минометного обстрела 31 декабря не было, а объект также был атакован несколькими беспилотниками.

Собеседник Би-би-си опроверг информацию о том, что при обстреле сдетонировал склад с боеприпасами, и уточнил, что при обстреле было повреждено 11 единиц летной техники. "Четыре восстановлению не подлежат", - сказал на условиях анонимности собеседник Би-би-си, не уполномоченный давать комментарии.

На уточняющий вопрос, сильно ли сократился российский контингент авиабазы после заявления президента России Владимира Путина о разгроме "Исламского государства" (запрещено в России) в Сирии и выводе основной части российских сил, военный ответил: "По моим ощущениям, ничего не изменилось".

Высокие технологии

Министерство обороны России в понедельник, 8 января, распространило заявление о том, что боевикам в Сирии для атаки дронов на Хмеймим были переданы "технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране".

"Инженерные решения, использованные террористами при атаке на российские объекты в Сирии, могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств (СВУ) в назначенных координатах. Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты", - говорилось в заявлении.

"Только для того чтобы запрограммировать контроллеры управления БПЛА самолетного типа и сброса боеприпасов в системе GPS, необходимо иметь приличную инженерную школу одной из развитых стран", - говорится в новом заявлении минобороны, распространенном во вторник, 9 января.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В начале декабря на авиабазе Хмеймим президент Путин заявил о начале вывода войск из Сирии

В новом заявлении минобороны сделало акцент на том, что "в период атаки БПЛА террористов на российские военные объекты в Сирии над акваторией Средиземного моря более четырех часов на высоте семь тысяч метров барражировал между Тартусом и Хмеймимом именно разведывательный самолет ВМС США "Посейдон".

Ни в первом, ни во втором заявлении министерство обороны России не называло страну, которая, по его мнению могла передать боевикам такие технологии. Это сделал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВВС России Виктор Бондарев. В интервью агентству Интерфакс он сказал, что это могли быть только США.

Онлайн-торговля

"Инициативное заявление представителя Пентагона, что все эти технологии "легко доступны на открытом рынке", вызывают не только нашу озабоченность", - возмутились позицией американских военных в министерстве обороны России.

Судя по фотографиям одного из атаковавших базу дронов, которые были размещены на в официальном аккаунте минобороны России в "Фейсбуке", речь идет о кустарно собранных беспилотниках.

"Представленный на фотографии образец можно охарактеризовать как авиамодель, которую использовали не по назначению - не для развлечения или хобби, а для причинения вреда", - прокомментировал фотографию член президиума "Федерации авиамодельного спорта России" Глеб Бабинцев.

Правообладатель иллюстрации Russian MOD Image caption На официальной странице министерство обороны в фейсбуке были опубликованы снимки беспилотника, атаковавшего базу 6 января

На фотографии виден беспилотный летательный аппарат, похожий на самолет. Его планер состоит, по-видимому, из деревянных и пластиковых деталей с использованием металлических элементов конструкции. Он оснащен небольшим двухтактным двигателем внутреннего сгорания, установленном в передней части, а фюзеляж в центре затянут пластиковой пленкой, обмотанной скотчем.

Такой летательный аппарат сложно отследить при помощи обычного локатора, поскольку в нем мало металлических деталей и он сравнительно небольшого размера - это практически самолет-невидимка просто потому, что он в основном деревянный и пластиковый.

Все составляющие для производства такого беспилотника можно купить в онлайн-магазинах, показало исследование Русской службы Би-би-си.

Корреспонденту Би-би-си, не обладающему специальными навыками в этой области, не составило труда найти систему дистанционного управления беспилотным самолетом в интернет-магазине Ali Express.

На других сайтах свободно продаются двигатели, система спутниковой навигации и даже система сброса груза, которая может управляться как дистанционно, так и в определенной точке, причем технически эта система устроена предельно просто, с использованием штатных конструкций любого дрона. Би-би-си не приводит детальное описание механизма, чтобы это не было воспринято как инструкция для потенциальных террористов.

Один из энтузиастов строительства коммерческих беспилотников рассказал Би-би-си на условиях анонимности, что в интернете легко можно найти не просто все детали, необходимые для самостоятельного производства БПЛА, но также аппаратуру для направления и усиления сигнала, обхода различных блокирующих систем, сканирования радиодиапазона для определения частот, на которых ставятся помехи и так далее.

Некоторые из систем производятся в России. Доставка этих товаров осуществляется в различные страны, включая ближневосточные, следует из описания на сайтах интернет-магазинов.

Авиация исламистов

Между тем боевики различных группировок, включая "Исламское государство", ранее использовали не только кустарные, но и серийные беспилотники, которые продаются в онлайн-магазинах.

Так, например, газета Financial Times в начале декабря написала, что одним из самых популярных у боевиков беспилотников стал X-8, который производит китайская компания Skywalker Technologies. Российский англоязычный телеканал Russia Today показал похожий на него беспилотник в репортаже о борьбе с "Исламским государством" в Ираке.

X-8 свободно продается в онлайн-магазине Ali Express. Этот беспилотник соответствует всем требованиям закона - в частности, система управления не позволит ему летать в запретных зонах, например, в районе аэропорта или правительственных зданий. Однако для этих и других легальных аппаратов в интернете можно купить специальную плату, которая будет нейтрализовывать систему ограничения полета, объяснил источник Би-би-си.

Беспилотники "Исламского государства" большой проблемой для правительственных войск Ирака во время освобождения Мосула в прошлом году. Дроны использовались для наблюдения и разведки, а также для сброса небольших самодельных взрывных устройств размером с гранату - несмотря на малую мощность, они наносили серьезный ущерб войскам.

Иракцы пытались бороться с ними при помощи стрелкового оружия, но попасть в маленький дрон на высоте в несколько сот метров крайне сложно. Гораздо более эффективными средствами стали "противодронные винтовки" - специальные микроволновые излучатели, которые блокируют сигнал управления беспилотником.

Как Хмеймим отбивался от дронов

Министерство обороны России заявило, что ему удалось принудительно посадить несколько дронов, и, судя по описаниям, это могли быть подобные "винтовки". На военных выставках в России в 2017 году демонстрировались их прототипы, и действующие образцы.

Россия вкладывает много денег в развитие средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако какие именно размещены в Сирии в районе авиабазы Хмеймим, неизвестно.

В частности, на вооружении российской армии стоит комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3", блокирующий сигнал GSM; есть также станция РЭБ Ртуть-БМ, блокирующая сигнал на определенной частоте; в российских интернет-изданиях появлялась информация о том, что в районе Хмеймим была развернута станция "Красуха-4", которая также подавляет радиосигнал.

Image caption Электромагнитное ружье для борьбы с дронами производства концерна "Калашников" на выставке "Армия-2017"

Если беспилотники, как утверждает министерство обороны, применяли автономную систему управления с использованием спутниковой навигации, то и в этом случае их можно было нейтрализовать их средствами РЭБ.

"Системы РЭБ могут "подменять" координаты, постепенно уводя беспилотник от его реальных координат куда-то в другое место. И он начинает "думать", что он в другом месте. Причем таким образом, я думаю, можно даже посадить беспилотник", - рассказал в интервью Би-би-си главный редактор портала uav.ru Денис Федутинов.

Какая система была задействована во время налета беспилотников 6 января, министерство обороны не сообщает. Неизвестно также, по каким причинам средства РЭБ не справились с беспилотниками, которые, как утверждает источник Би-би-си, совершили налет на Хмеймим 31 декабря.