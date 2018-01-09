КНДР против Южной Кореи: бомбы, спорт и дипломатия

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Группа северокорейских чирлидеров на Всемирных студенческих играх 2003 года в городе Тэгу, Южная Корея

Спорт - это всегда накал страстей, но когда речь идет о двух враждующих Кореях, накал ощутим вдвойне.

КНДР согласилась отправить свою делегацию на Зимнюю Олимпиаду в Пченчхан. Решение было принято по итогам первой за два года встречи на высшем уровне между делегациями двух стран.

Однако история свидетельствует о том, что спорт не всегда способствовал сближению этих стран.

В прошлом КНДР не раз наносила удары по объектам Южной Кореи, когда та принимала или готовилась принять крупные международные спортивные соревнования.

Взрыв самолета и Олимпиада в Сеуле

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption КНДР бойкотировала летнюю Олимпиаду в Сеуле 1988 года

В 1987 году северокорейские агенты заложили взрывное устройство на борту самолета южнокорейских авиалиний, выполнявшего рейс из Багдада в Сеул.

Агенты покинули самолет во время дозаправки в Абу-Даби, а через несколько часов после взлета он взорвался над Андаманским морем. Погибли все находившиеся на его борту - 115 человек.

В ту пору Сеул готовился к проведению Олимпиады 1988 года, а Пхеньян старался этого не допустить.

Один из северокорейских агентов был убит при задержании, а другого, 25-летнюю Ким Хюн-хуэй, взяли живой. Она была передана южнокорейским властям, приговорена к расстрелу, но помилована как жертва режима КНДР.

"Один высокопоставленный чин сказал мне, что до начала Игр в Сеуле мы уничтожим южнокорейский самолет. Он объяснил, что это создаст атмосферу хаоса и растерянности в Южной Корее. Эта диверсия нанесет мощный удар по революции (Апрельская революция 1960 года, приведшая к демократизации Южной Кореи - прим. Би-би-си)", - впоследствии рассказала Ким Хюн-хуэй в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации News1 Image caption Родственники погибших в небе над Андаманским морем требовали от властей Южной Кореи провести повторное расследование катастрофы

Битва на море и ЧМ-2002

Футбольный чемпионат мира 2002 года принимали сразу две страны-хозяйки - Южная Корея и Япония. Он стал поворотным моментом в истории южнокорейского футбола.

До тех пор сборная Южной Кореи не выиграла ни одного матча в финальных турнирах чемпионатов мира. Но в 2002 году они смогли обыграть сильных соперников - команды Португалии, Италии, Испании, Польши и США - и пробились в полуфинал.

Этот спортивный успех стал главной темой в международной прессе. Страницы крупнейших мировых изданий пестрели фотографиями футболистов и их фанатов, заполонивших улицы Сеула.

Правообладатель иллюстрации News1 Image caption Чемпионат мира 2002 года стал ярким событием в истории южнокорейского футбола

КНДР нанесла свой удар 29 июня 2002 года - как раз во время полуфинального матча Южной Кореи против сборной Турции.

Два северокорейских патрульных катера пересекли Северную разграничительную линию в Желтом море и открыли огонь по судам береговой охраны Южной Кореи у острова Ёнпхёндо.

В ходе нападения погибли по меньшей мере девять южнокорейцев, шесть человек получили тяжелые ранения.

Правообладатель иллюстрации News1 Image caption В прошлом году исполнилось 15 лет со дня сражения у острова Ёнпхёндо. Родственники поминают погибших

Северная разграничительная линия - определенная ООН по итогам Корейской войны демаркационная линия в Желтом море. Фактически это сейчас морская граница между двумя Кореями.

Однако Север не признает легитимности этой границы, регулярно нагнетая здесь атмосферу напряженности.

Несмотря на совершенное нападение, осенью того же года Северная Корея отправила свою делегацию на XIV Азиатские игры, проходившие в южнокорейском Пусане.

В делегацию вошли 606 человек: 184 спортсмена, 288 чирлидеров и 134 чиновника.

Воссоединение семей и Азиатские игры 2014 года

Когда Юг готовился к проведению Азиатских игр в Инчхоне, Север согласился на встречу некоторых семей, разделенных войной.

Миллионы близких родственников оказались по разные стороны границы, и встречи семей, проходящие с ведома властей обеих стран, были единственной возможность для них повидаться.

Встречи были очень эмоциональны, многие родственники виделись впервые за 60 и более лет.

Правообладатель иллюстрации News1 Image caption Миллионы семей оказались разделены Корейской войной

С 2000 по 2007 год страны проводили подобные встречи примерно дважды в год. Но в 2007-2013 гг. встречи состоялись всего два раза. В это время отношения между консервативным правительством Ли Мён Бака в Сеуле и режимом КНДР значительно ухудшились.

В феврале 2014 года семьи встретились впервые после трехлетнего перерыва, что возродило надежды на сближение двух стран, но его не произошло.

По мере приближения Азиатских игр КНДР несколько раз грозила сняться с соревнований, но в результате все же отправила на них делегацию из 273 человек, в которую вошли три высокопоставленных члена северокорейского руководства.

С 2015 года воссоединения семей не проводятся.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Переговоры в Пханмунджоме стали первым межкорейским саммитом за два года

Зимние Олимпийские игры 2018 года выпадают на затянувшийся период особого обострения отношений между Сеулом и Пхеньяном.

В 2017 году КНДР провела свое шестое по счету ядерное испытание и несколько испытаний баллистических ракет. Многие южнокорейцы стали готовится к худшему - возможному ядерному удару - и бросились покупать спецкомплекты со всем необходимым на случай ядерной войны.

Однако северокорейский лидер Ким Чен Ын неожиданно протянул оливковую ветвь, заявив в своей новогодней речи, что в феврале Пхеньян мог бы послать своих спортсменов на Игры в Пхенчхане.

Похоже, обе стороны хотят вернуться за стол переговоров.

Организация предыдущих таких встреч занимала много времени и проходила сложно, потому что стороны не могли договориться по таким вопросам, как место проведения, даты и состав участники. Но на этот раз все было согласовано за неделю.

Во вторник переговоры начались на дружественной ноте. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и его либеральное правительство надеются, что эта встреча будет означать начало чего-то большего, выходящего за рамки спорта.