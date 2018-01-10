Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторых избирателей беспокоит, кроме прочего, здоровье 73-летнего Милоша Земана

В конце этой недели в Чехии пройдет первый тур президентских выборов, которые многие воспринимают как референдум о доверии баллотирующемуся на второй срок 73-летнему Милошу Земану и о политическом курсе страны.

Когда Милош Земан стал президентом, он сделал один многозначительный жест.

3 апреля 2013 года, через месяц после выборов, Земан поднял над своей резиденцией, Пражским Градом, синий флаг Евросоюза. Предшественник Земана Вацлав Клаус отказывался это делать, хотя Чехия к тому времени уже девять лет состояла в ЕС.

Этот жест, вероятно, должен был убедить либерально и проевропейски настроенных горожан - ту часть чешского электората, что не голосовала за Земана - что геополитическому положению страны больше ничто не угрожает.

Но очень скоро этой части чехов пришлось убедиться, что надежды их напрасны. Сегодня страна расколота как никогда, и раскол этот связан именно с личностью Земана и его взглядами.

Неполиткорректный президент

У большинства из основных соперников Земана на выборах возвращение Чехии (точнее, института президента) на прозападный курс - один из главных пунктов программы.

"Пражский Град нужно продезинфицировать, - сказал Би-би-си один из них, музыкальный продюсер и владелец тотализатора Михал Горачек. - Я хочу, чтобы Град стал витриной, ярко освещенным и прозрачным окном для нашей страны".

Президент Земан - один из самых активных в ЕС критиков санкций против России. Его союзник, новый премьер-министр Андрей Бабиш высказывался о санкциях в том же духе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Милош Земан (справа) назначил Андрея Бабиша (слева) премьером после победы партии Бабиша АНО на октябрьских парламентских выборах

В ближний круг советников и соратников Земана входит основатель чешского филиала российского "Лукойла".

Другим приоритетом внешней политики президент Земан сделал налаживание отношений с Китаем - и два года назад организовал пышный государственный визит председателя КНР в Прагу.

Однако в Чехии предостаточно тех, кто считает, что приоритеты должны быть совсем другими.

"Я не хочу, чтобы Чехия становилась троянским конем России и Китая в Европе", - говорит Михал Горачек.

Главный, судя по опросам, соперник Земана - бывший президент Академии наук Иржи Драгош - не менее категоричен.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кандидаты в президенты Чехии (слева направо) Мирек Тополанек, Иржи Драгош и Павел Фишер на дебатах. Земан в дебатах не участвует

"У нас говорят "рыба гниет с головы", и это выражение точно описывает годы президентства пана Земана, - говорит Драгош. - Он подорвал наши позиции в международной политике, он испортил отношения с нашими ключевыми партнерами в экономике и в сфере безопасности, он обесценил общественную дискуссию и все больше привечает экстремистов".

Наверное, именно по этим двум последним пунктам - отношение Земана к политическим дискуссиям и радикалам, - чешское общество расколото в наибольшей степени.

Для сторонников Земана он - прямой и честный политик, противник фальшивой политкорректности и мастер афоризма, заядлый курильщик и любитель выпить, политик старой школы, президент, который говорит о надеждах и страхах маленького человека.

Борец с исламом

Земан и вправду известен шутками и репликами "на грани".

В 2015 году он пугал жителей города Злин нашествием иммигрантов-мусульман: "Мы лишимся красоты наших женщин! Потому что они будут закутаны в бурки!".

"Хотя, конечно, - продолжил президент, - некоторым женщинам это, может быть, даже пойдет на пользу".

"Исламскую угрозу" Земан вообще сделал главной темой своего президентства. Мусульманский мир он называет "антицивилизацией".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстрация за отставку Земана в октябре 2017 года

В ноябре 2015 года Земан выступил на собрании разномастных исламофобов и ультранационалистов. Два года спустя он произнес речь на конференции антииммигрантской партии "Свобода и прямая демократия".

Пражской старшекласснице Кларе на второй день голосования как раз исполнится восемнадцать. Она собирается голосовать, притом голосовать за перемены.

"Я считаю, что президент Земан не представляет нашу страну в мире так, как должен бы. Иногда он ведет себя так, будто он - не наш президент, и мне из-за этого неловко", - сказала Клара Би-би-си.

Image caption Пражанка Клара будет голосовать на выборах президента впервые в жизни, и им с ее другом Якубом хочется, чтобы президент сменился

Кроме того, Клара не уверена, достаточно ли Земан здоров, чтобы оставаться президентом. У него - диабет и поражение нервов, из-за которого он ходит с большим трудом, тяжело опираясь на трость.

Впрочем, пражская молодежь - это явно не электорат Земана.

После первых выборов он пообещал быть президентом "нижних десяти миллионов" чехов. Население Чехии - примерно 10,6 миллиона, и Земан явно намекал, что он не хочет быть президентом столичной элиты.

Эти чувства взаимны. В пражском районе, где живет корреспондент Би-би-си, практически все плакаты с портретами Земана порваны или разрисованы.

Image caption Разрисованный предвыборный плакат Земана в Праге

Но вне столицы, в таких городах как Острава, Злин или родной для Земана маленький Колин, или в сельской местности, избиратели, особенно немолодые и без высшего образования, относятся к Земану совсем иначе.

Опросы показывают, что они снова готовы голосовать за Земана и бурно праздновать его победу в деревенских пабах, пока столичные интеллектуалы будут чем-нибудь заливать тоску в своих дорогих кафе.

Но эта победа вовсе не гарантирована. По тем же опросам, в первом туре Земан, скорее всего, выиграет, но не наберет абсолютного большинства, а во втором может и проиграть.