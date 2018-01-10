Экономист: у элиты в России есть спрос на перемены, у населения - нет

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В России впервые за долгие годы сложилась такая ситуация, что элиты готовы к реформам, а у населения, напротив, нет интереса к социально-экономическим изменениям в стране, заявил экономист Михаил Дмитриев. Он также рассказал Русской службе Би-би-си, чего он ожидает в год президентских выборов в России.

Михаил Дмитриев сейчас возглавляет партнерство "Новый экономический рост" и входит в состав директоров Российской экономической школы. С 2005 по 2014 годы он возглавлял "Центр стратегических разработок", которым сейчас руководит бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Дмитриев известен своими предсказаниями. Он спрогнозировал развитие кризиса 2008 года и политические протесты в России, которые начались в 2011 году после выборов в Госдуму. Недовольные их результатами россияне вышли на улицы. Протесты продолжались до середины 2013 года.

В 2015 году Дмитриев заявил, что вероятность банковского кризиса в России превышает 50%. В последующий годы лицензии были лишены десятки банков, а крупнейшие частные банки "Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк попали под программу помощи Центробанка и фактически были национализированы.

Чего ожидать в год президенских выборов в России и как дальше сложится ситуация в обществе и экономике, Михаил Дмитриев рассказал Русской службе Би-би-си.

Нет интереса к политике

"Вообще очень низок интерес к политике, политической активности и очень низок спрос на социально-политические изменения в стране", - охарактеризовал Дмитриев ситуацию в российском обществе.

Последние опросы действительно показывают, что у россиян нет готовности выходить с протестами на улицы. К примеру, последний индекс ФОМ в конце декабря 2017 года показывает, что у 61 процента россиян действия властей не вызывают недовольства. А 76 процентов заявили, что не вышли бы на митинг в ближайшие два месяца.

"При этом мы не можем исключать того, что в какой-то момент настроения массовых слоев населения поменяются, как это внезапно произошло в 2011 году", - рассказывает экономист. Но, по его мнению, теперь Россию могут ждать протесты иного толка.

В 2011-2013 годах значительная часть городского населения предъявляла запрос на социально-экономические изменения и развитие институтов современного общества. Был запрос на улучшение систем здравоохранения и образования, напоминает Дмитриев.

Теперь же, после четырех лет падения доходов, на первое место вышли "приоритеты выживания: рост заработных плат, улучшение возможностей занятости, рост потребления", рассказывает он. Такой же набор вопросов интересовал россиян в период кризиса в конце 1990-х годов.

О наметившейся тенденции Дмитриев вместе с коллегой Сергеем Белановским написал еще в 2014 году в "Мониторинге политических настроений россиян". Население перестало одобрять протесты, но может поддержать экономические выступления, говорилось в исследовании. В обществе также выросло недоверие к политическим партиям и официальным СМИ.

Именно эти настроения, по словам Дмитриева, сейчас уловил оппозиционер Алексей Навальный. По его словам, экономическая часть программы опозиционера "в основном нашпигована малосодержательными популистскими лозунгами", которые и отражают опасения общества по поводу снижения уровня жизни. К таким лозунгам он относит, например, резкий рост минимального размера оплаты труда до 25 тысяч рублей.

"Даже такие популистские лозунги вряд ли сейчас заставят проявлять людей большую активность, протестовать, выходить на улицы", - сказал Дмитриев.

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev/TASS Image caption "Пакт лояльности" между населением и властью, по мнению Дмитриева, действует с 2014 года

Еще одной причиной пассивности стал "пакт лояльности" между населением и властью, возникший после 2014 года. Именно он сейчас стабилизирует ситуацию в стране, сказал Дмитриев.

"Подавляющее большинство населения поддерживает нынешний внешнеполитический курс властей и, строго говоря, имеет мало претензий к внутренней политике", - пояснил он.

"Психологи это называют когнитивный консонанс - когда в сознании каждого конкретного человека очень много сигналов и эмоциональных, и логических совпадают. Они выстраиваются в одну очень целостную и очень устойчивую картину мира", - объясняет экономист.

Разрушить такую картину мира, по мнению Дмитриева, совсем непросто.

Элиты готовы к реформам

Российская элита, по мнению Дмитриева, напротив, впервые за долгое время готова к реформам, повестка которых сейчас хорошо проработана.

"Согласия по поводу реформ сейчас в России гораздо больше, чем когда-либо в истории реформ. А я участвовал практически во всех попытках проведения реформ, начиная с 1990-х годов", - объясняет Дмитриев.

Сейчас над программой реформ работают министерство экономического развития, Центр стратегических разработок и Столыпинский клуб, в который входит кандидат в президенты России бизнес-обмудсмен Борис Титов.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Позиции Столыпинского клуба и ЦСР постепенно сближаются, считает Михаил Дмитриев

Дмитриев так описывает реформы, которые, по его мнению, необходимы: активное развитие инфраструктуры, развитие крупных городов как центров несырьевой экономики, а также создание благоприятной среды для инноваций и цифровой экономики.

"Если хотя бы часть из этой повестки удастся реализовать, то Россия может рассчитывать на темпы роста в 3-4% в год", - считает он.

Главными драйверами роста российской экономики, по его мнению, в ближайшие 10-15 лет будут внутренние факторы. В их числе рост жилищного сектора. Население изменит структуру потребления: вырастет спрос на различные услуги, связанные с приобретением жилья, а вот различные товары длительного пользования вроде электроники и автомобилей будут пользоваться меньшим спросом, не исключает он.

Следующий кризис может быть родом из США и Китая

Сейчас, по мнению Дмитриева, экономика все еще находится на стадии выхода "из самого длительного кризиса за последние 25 лет". При этом она остается чувствительной к ценам на нефть. Но Дмитриев рисков тут не видит: сейчас цены колеблются в достаточно узком коридоре, а вероятность глубокого падения или очень сильного роста сейчас низки.

"Этот коридор больше способствует оживлению российской экономики, чем ее торможению", - полагает он.

Не все экономисты так оптимистичны. Главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач в аналитической записке от 26 декабря указал, что в ноябре в России усилился спад экономики. По его расчетам, ВВП сократился на 0,3% по отношению к октябрю.

"Экономика продолжает сокращаться на протяжении трех месяцев подряд", - написал он. Он назвал это "паузой в восстановительном росте" и не исключил, что это может быть и технической рецессией.

Следующий кризис, по мнению Дмитриева, как и в 2008 году, может прийти из США. На горизонте трех лет американская экономика может войти в очередную рецессию, что породит серьезные проблемы в Китае, где образуются пузыри на финансовых рынках и на рынке недвижимости.

"Если американский спрос на китайские товары начнет тормозить, финансовые неурядицы из Америки начнут перетекать в Китай, это очень большая проблема. И российская экономика будет всем этим сильно затронута", - поясняет он.

Санкции и другие "черные лебеди"

Дмитриев считает, что ужесточение санкций со стороны США представляет серьезный риск. Санкции, по его словам, серьезно ухудшат финансовое положение крупных компаний, особенно в сырьевом секторе. Именно в нем сейчас происходит оживление. Правительству, по мнению экономиста, будет тяжело смягчить их последствия.

"Нам остается только надеяться, что они не достигнут тех крайних масштабов, которых в свое время достигли для иранской экономики", - сказал Дмитриев.

Не исключено, что "черных лебедей" принесет и международная политика, полагает Дмитриев: "Многие крупнейшие игроки, которые стабилизировали ситуацию в мире, сейчас начинают вести себя все менее, я бы сказал, адекватно".