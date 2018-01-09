Как долго Германия может существовать без правительства?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ангела Меркель и Мартин Шульц: новая большая коалиция?

Когда же Германия вновь обретет правительство? Этот вопрос звучит в последние дни всё чаще.

В конце недели Ангела Меркель приступает к новому раунду переговоров по формированию коалиции - возможно, это будет для нее последним шансом возглавить правительство.

Со дня выборов прошло более трех месяцев - в истории Германии не было столь длительного периода существования без действующего правительства.

С политической точки зрения страна кажется погруженной в спячку. Однако давление на политиков нарастает, избиратели проявляют нетерпение, а другие страны Европы требуют, чтобы Германия снова стала европейским лидером, как ей положено по статусу.

Правоцентристский Христианско-демократический союз Меркель, а также левоцентристская Социал-демократическая партия неудачно выступили на выборах и получили наихудшие результаты за более чем 50 лет.

Однако разговоры о правительственном кризисе и уходе Меркель с политической арены представляются преждевременными.

Германия управляется временным правительством в составе ХДС, баварской ХСС и СДП, коалиция между которыми правила до выборов. Безработица находится на рекордно низком уровне, а доходы бюджета от налогообложения небывало высоки. Поэтому с точки зрения внутренней политики всё в стране обстоит благополучно, а с формированием правительства можно подождать.

Однако Европейский союз ждать отказывается. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил программу далеко идущих реформ ЕС, которые не могут осуществляться без поддержки Германии.

Срочные решения

Да и внутри страны растет число важных долгосрочных проблем, связанных с успешным развитием экономики, которые требуют решения.

Сколько требуется тратить на развитие инфраструктуры? Какие налоги сокращать в первую очередь? И что делать с рекордным профицитом бюджета?

Этим проблемам можно только позавидовать. Но они требуют решений, которые могут быть приняты только законным, а не временным правительством.

Теперь в бундестаге представлены семь политических партий, а неудача двух основных партий на выборах в ноябре сильно осложнила процесс формирования правящей коалиции.

Положение осложнилось еще сильнее после того, как либеральная Свободная демократическая партия неожиданно отказалась от участия в переговорах.

Это означает, что единственным выходом для блока ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель является возобновление договоренности с социал-демократами.

Однако ни одна из сторон этого не хочет. "Большая коалиция" правила Германией восемь из последних 12 лет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Успех праворадикальной партии "Алтернатива для Германии" стал главной сенсацией выборов в ноябре

За эти годы оба блока переместились в центр политического спектра, что соответствует общей политической тенденции в Германии. Однако многие рядовые члены этих партий, как справа так и слева, этим недовольны и требуют размежевания. Это естественный результат многолетней политики прагматического компромисса.

Социал-демократы недовольны

Внутри ХДС в адрес Ангелы Меркель всё чаще звучат обвинения в предательстве традиционных консервативных ценностей и сдаче позиций в пользу праворадикальной партии "Альтернатива для Германии".

Со своей стороны, сторонники левых сил обвиняют социал-демократов в том, что они отказались от своих социалистических принципов в обмен на власть.

Именно по этой причине лидер СДПГ Мартин Шульц сразу после выборов исключил возможность участия своей партии в новой коалиции с партией Меркель и объявил о переходе в оппозицию.

Ликование членов партии было столь велико, что можно было подумать, что социал-демократы победили на выборах, а не потерпели самую серьезную за свою историю неудачу.

Однако провал переговоров о формировании коалиции в ноябре заставил Шульца заново задуматься о будущем партии, а затем и изменить свою позицию.

Искусство компромисса

В сфере коалиционной политики в Германии существуют неписанные правила демократической ответственности. Участие в выборах, а затем отказ от формирования правительства могут быть восприняты избирателями как безответственное поведение.

Многие немцы считают, что Свободная демократическая партия, отказавшись участвовать в переговорах, нарушила эти правила, а теперь платит за это цену в виде крайне низких рейтингов популярности. На партию оказывается всё более сильное давление с целью заставить ее вернуться за стол переговоров.

Правообладатель иллюстрации Alexander Hassenstein Image caption Успех германской экономики вызывает зависть у соседей

Поэтому на переговорах, которые начинаются в воскресенье, Меркель и Шульц стоят перед трудным выбором - они должны достичь компромисса или по крайней мере продемонстрировать свое желание достичь компромисса, но в то же время убедить своих рядовых членов, что они не отказываются от своих базовых принципов.

Проблема мигрантов является одной из наиболее сложных - баварская ХСС требует сокращение социальных пособий для мигрантов, продление запрета на въезд в страну их родственников и введение лимитов на число новых мигрантов.

Вопрос о налогах вызывает не меньшие споры. Социал-демократы требуют повышения ставок налогов на богатых. А недавний призыв Мартина Шульца о создании "Соединенных Штатов Европы" вызывает протесты консервативной оппозиции, которая выступает против европейской интеграции.

Обе стороны при этом согласны по многим вопросам внешней политики и необходимости инвестиций в развитие инфраструктуры.

Усталость от выборов

Но главной причиной для достижения договоренности о коалиции является тот факт, что альтернатива этому представляется малопривлекательной.

Правительство меньшинства рискует оказаться недолговечным и неустойчивым. Новые выборы могут привести к длительному периоду политической нестабильности и закончиться схожим результатом.

И всё-таки, когда Германия обретет правительство? Если на переговорах не произойдет неожиданностей, можно рассчитывать на формирование новой большой коалиции к пасхальным каникулам.

Но если переговоры сорвутся, это вопрос останется центральным на весь 2018 год.