СМИ России: явку придется поднимать за счет крупных городов

"Ведомости": между "повесткой праздника" и "экономическим кризисом"

Задача привести избирателя на выборы президента в марте 2018 года будет возложена на руководителей регионов. Об этом пишут "Ведомости", ссылаясь рейтинг социально-политической устойчивости регионов, который публикует фонд "Петербургская политика".

В рейтинге отмечаются высокие риски для регионов, поскольку федеральные власти не делают неожиданных шагов по мобилизации электората. И может оказаться, что именно региональным элитам будет делегирована задача по созданию предвыборного "ажиотажа", говорится в докладе.

Его авторы отмечают нетривиальность стоящей перед региональными властями задачи: повышать явку придется при внешнем соблюдении декларируемых ограничений на фальсификацию результатов голосования. К тому же будет трудно игнорировать противоречие между запросом центра на "повестку праздника" для привлечения внимания избирателей и их оценкой происходящего в стране как "экономического кризиса".

Эксперты "Петербургской политики" попытались спрогнозировать возможный уровень явки избирателей, ориентируясь на электоральные показатели прошедших парламентских выборов. Традиционно на президентских выборах явка бывает чуть выше, чем на выборах в Госдуму, но в некоторых регионах ситуация иная.

Явка на президентских выборах традиционно выше, чем на парламентских, соглашается политолог Александр Кынев. Возможно, прирост окажется даже выше обычных 5%, но выборы 2018 года все равно могут продемонстрировать самую низкую явку в истории.

Кунев считает, что явку придется поднимать за счет крупных городов - Москвы, Санкт-Петербурга, промышленных центров Сибири, а это автоматически приведет к ухудшению результата основного кандидата.

"Коммерсант": общественно значимый начштаба

Главой избирательного штаба президента Владимира Путина может стать руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова или глава центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, пишет "Коммерсант".

В среду президент планирует посетить штаб, и во время этого визита будет назван руководитель. Собеседники газеты не исключают, что в федеральном штабе могут оказаться два сопредседателя.

Первое непубличное заседание штаба состоится 11 января. На этой встрече будут обсуждать вопрос состава региональных штабов в поддержку Путина. Во многих из них, по сведениям "Коммерсанта", будет два сопредседателя — по одному от "Единой России" и ОНФ.

Ранее предполагалось, что возглавить предвыборный штаб Путина могут глава президентской администрации Антон Вайно или его первый зам Сергей Кириенко.

Близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин сказал, что "штабы редко бывают "чистокровными", обычно это микс административного, технологического и общественного штабов, в нем есть и чиновники, ушедшие в отпуск на время кампании, и технологи, и общественно значимые персоны".

По мнению Колядина, "от назначения начальника штаба, по сути, ничего не меняется: аппаратчик ли главный, главный режиссер театра или великий хирург - управляют работой штаба все равно те люди, которым это поручено изначально".

"Ключевой аппаратчик на посту начштаба может в общественном сознании вызвать ощущение, что и кампания аппаратная, то есть нечестная, так как чиновники используют свои возможности, а не проводят настоящую выборную кампанию. Начштаба из общественно значимых персон снимает эту проблему", - резюмирует Колядин.

РБК: богатые ищут тихую налоговую гавань

Россияне стали чаще менять налоговое резидентство, рассказали РБК консультанты из кипрской Essex Group и израильской Smartgen, специализирующихся на соответствующих услугах.

Для смены юрисдикции состоятельные россияне выбирали Израиль, Кипр, Великобританию, Монако и Мальту, следует из результатов опроса брокерской фирмы Tranio и Adam Smith Conferences за 2017 год.

Как ранее писал РБК, в мае 2016 года Россия подписала международное многостороннее соглашение и одновременно приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (Common Reporting Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information) ОЭСР.

Он предполагает, что финансовые институты предоставляют информацию о счетах нерезидентов налоговому органу своей страны, а тот передает данные налоговикам присоединившихся стран.

Как показало совместное исследование Tranio и Adam Smith Conferences, 60% состоятельных клиентов из России не желают декларировать зарубежные счета и меняют резидентство.

Это объясняется не только желанием платить меньше налогов, но и опасением, что сведения попадут злоумышленникам, говорится в исследовании.

Состоятельные клиенты, не желающие декларировать счета и бизнес за рубежом, решают проблему путем смены налогового резидентства, признает руководитель налоговой практики юридической группы "Яковлев и партнеры" Екатерина Леоненкова.

По мнению управляющего партнера Tranio Георгия Качмазова, одна из причин - отсутствие уверенности в том, что российское государство сможет обеспечить конфиденциальность финансовых данных.

"Ведомости": Telegram станет конкурентом Visa и Mastercard?

Telegram хочет создать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой, пишут "Ведомости". Это следует из так называемого white paper мессенджера.

Документ описывает будущее ICO - первичное размещение криптовалюты, популярный сейчас инструмент привлечения денег от инвесторов.

Нынешние блокчейн-сети (например, биткоина и эфириума) не могут заменить платежную инфраструктуру Visa или Mastercard. Транзакции с этими криптовалютами совершаются слишком медленно: у биткоина - лишь 7 в секунду, у эфириума - 15.

Обычные пользователи теряются, попытавшись начать работать с биткоином или схожими технологиями, а рынок товаров и сервисов, которые можно оплатить криптовалютами, ограничен. Поэтому основной спрос на криптовалюты исходит от инвесторов, а не потребителей, констатирует Telegram.

Но все изменится, когда Telegram создаст свою блокчейн-платформу, обещает мессенджер. Ее можно сравнить с распределенным суперкомпьютером и системой денежных переводов. В новой, децентрализованной экономике она может конкурировать с Visa и Mastercard, полагает команда Telegram.

Собеседники "Ведомостей" из финансового мира разошлись в оценках перспектив новой платформы. В части розничного обслуживания можно говорить о существенной конкуренции с финансовой системой, уверен руководитель по развитию банковской блокчейн-платформы Corda-R3 в СНГ Алексей Благирев.

По его мнению, конкуренция с розничными банками будет ощутима, если Telegram запустит свои кошельки: пользователи смогут держать средства там.

Новая платформа Telegram может попытаться конкурировать с банковскими картами, но из-за несущественного объема транзакций все равно не станет серьезным соперником стандартным системам денежных переводов, уверен директор по развитию криптотехнологий группы Qiwi Алексей Архипов. По его словам, переводы внутри Telegram должны быть очень дешевыми для пользователей.

Само ICO при этом может быть вполне успешным. По мнению сооснователя инвестиционной компании Exante Анатолия Князева, оно отличается от массы других своей простотой и реалистичностью и проект будет иметь хорошую возможность для масштабирования.

В спросе на криптовалюту Gram он уверен, как и в том, что Telegram соберет заявленные на ICO деньги. Помимо прочего инвесторов привлекает и харизма основателя Telegram Павла Дурова, указывает Князев.

Что еще почитать:

Эксперты оценили эффективность региональных государственных закупок, и самые "подозрительные" из них зафиксированы в Ингушетии, Тюменской области, Чечне и Карачаево-Черкесии. Это следует из нового рейтинга эффективности региональных госзакупок, который публикует РБК. Подготовили его Аналитический центр при правительстве и компания "Закупки 360" (система мониторинга госзакупок). Меньше всего подозрений у экспертов вызывают закупки в Кемеровской и Саратовской областях, а также в Ставропольском крае.

Конституционный суд оценит массовые аресты митингующих. "Коммерсант" пишет о том, что сторонники Алексея Навального оспаривают нормы КоАП.

11 января вступает в силу закон "о телефонном терроризме". В новом году заработал и закон, усиливший наказание за террористическую деятельность. О том, как они будут применяться, корреспонденту "Российской газеты" рассказал председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Безработица в новом году будет снижаться, а зарплаты продолжат расти, считает министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. В интервью "Российской газете" он также рассказал, почему некоторым россиянам уже отказывают в назначении страховых пенсий, как изменится потребительская корзина, что будет с накопительными пенсиями и кто получит миллион рублей при переезде в другой регион.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.