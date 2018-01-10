Пресса Британии: США хотят упростить применение ядерного оружия

В обзоре британских газет:

Пентагон меняет свою ядерную стратегию

Guardian на своей первой полосе публикует статью, в которой говорится, что США намерены сделать менее жесткими правила возможного применения ядерного оружия, а также разработать боеголовки малой мощности для ракет "Трайдент".

Газета ссылается на Джона Вулфстала, который в прошлом был специальным советником президента Обамы по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения ядерного оружия и видел окончательный текст доклада о ядерной политике США, разработанного администрацией президента Дональда Трампа.

В докладе, по его словам, говорится, что Пентагон намерен разработать небольшие ядерные боеголовки малой мощности, чтобы удержать Россию от применения тактического ядерного оружия в рамках конфликта в Восточной Европе.

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Сторонники сокращения вооружений, пишет газета, уже выразили свою озабоченность тем, что предложение о создании боеголовок малой мощности может привести к созданию более удобного к применению ядерного оружия, что, в свою очередь, по их мнению, делает ядерный конфликт более вероятным.

Доклад Пентагона также предлагает пересмотреть условия, при которых вооруженными силами США может применяться ядерное оружие.

В тексте говорится, что США могут применить ядерное оружие и в случае нападения неядерными средствами, если оно привело к массовой гибели людей либо было направлено на ключевую инфраструктуру или центры оперативного управления ядерным оружием.

Это первый за последние восемь лет пересмотр политики США по вопросу о применении ядерного оружия. Текст будет обнародован к концу января, после послания президента конгрессу о положении в стране.

Джон Вулфстал, который, как пишет Guardian, убежден, что видел последнюю версию доклада, также утверждает, что в нем говорится, что американским подводным лодкам вернут ядерные крылатые ракеты морского базирования. Это представляется как ответ на разработку Россией крылатых ракет наземного базирования, что, как считают США, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности от 1987 года.

В тексте доклада также написано, что администрация Трампа намерена отказаться от гарантий, что США не применят ядерное оружие против стран, у которых подобного оружия нет.

"Мне было сказано теми, кто это написал, - цитирует Guardian Вулфстала, - что тем самым они хотели дать ясно понять, что за любой попыткой России или Северной Кореи применить ядерное оружие последует масштабный ответ".

Идея развития боеголовок морского базирования малого класса мощности исходит из того, что в любом конфликте на восточных рубежах НАТО Россия на самой ранней стадии применит тактическое ядерное оружие, чтобы компенсировать свою относительную военную слабость.

Согласно этой теории, Россия будет рассчитывать на то, что в таком случае США не станут применять свой огромный арсенал ядерных баллистических ракет, пишет Guardian.

Подводные угрозы со стороны России

Times пишет, что НАТО рассматривает план значительно увеличить персонал Объединенного командования ВМС НАТО (MARCOM) в Великобритании из-за повышенной активности российских подводных лодок у берегов стран альянса.

MARCOM расположен на большой военной базе в районе Нортвуд, на северо-западе Лондона. Сейчас там работают 300 человек, но согласно планам, к ним могут присоединиться еще от 100 до 200 военнослужащих.

США также рассматривают возможность расконсервировать Атлантическое командование на своей территории. Эта структура была закрыта по окончании холодной войны.

Задача этого командования - обеспечивать безопасную переброску сил в Европу в случае кризиса.

И та и другая инициативы вызваны все более частыми маневрами российских подлодок, в особенности в Черном и Средиземном морях.

НАТО также опасается, что российские подводные лодки могут перерезать подводные коммуникационные кабели.

"Они [Россия] активно действуют во всех регионах, которые представляют интерес для НАТО, - цитирует Times неназванного представителя альянса. - Это серьезно, и это происходит все чаще. Они в состоянии угрожать большей части военно-морских сил НАТО и критической инфраструктуре".

НАТО также беспокоят улучшенные технические возможности российских подлодок - они теперь быстрее и тише, чем во времена холодной войны, в результате чего их труднее обнаружить.

Это также затрудняет работу четырех британских подлодок, оснащенных ядерными ракетами. Во время холодной войны они ни разу не были обнаружены советской стороной. Сейчас этого добиться сложнее.

Эти британские подлодки, вооруженные ядерными ракетами "Трайдент", должны оставаться незамеченными, так как именно на этом зиждется британская доктрина ядерного сдерживания, гарантирующая немедленный ответ в случае ядерного нападения на Великобританию.

Другая проблема НАТО состоит в том, что за последние 25 лет страны альянса не вкладывали достаточно средств в развитие противолодочной обороны, так как все внимание уделялось наземным кампаниям на Балканах, в Ираке и Афганистане.

В результате по сравнению с прошлым у НАТО сейчас меньше подводных лодок, противолодочных кораблей и самолетов, способных отслеживать подлодки.

Окончательное решение о возможном расширении Объединенного командования ВМС НАТО в Нортвуде скорее всего будет принято после июльского саммита лидеров стран альянса в Брюсселе, пишет Times.

Что ждет Ассанжа?

Guardian пишет, что министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноза сказала, что пребывание основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне не может продолжаться бесконечно и должно закончиться при помощи международных посредников.

Ассанж скрывается в посольстве с лета 2012 года от экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в сексуальных преступлениях и изнасиловании. Сам он эти обвинения категорически отрицает.

В 2017 году шведские прокуроры неожиданно закрыли это дело, но Ассанжу грозит арест британской полицией, так как он нарушил условия своего освобождения под залог.

WikiLeaks считает, что это может привести к его экстрадиции в США, где против него уже тайно, как считает организация, выдвинуты обвинения.

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил в мае 2017 года, что считает одним из своих приоритетов арест Ассанжа.

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WikiLeaks разместил в интернете сотни тысяч документов Пентагона и Госдепартамента, а во время избирательной кампании в США электронную переписку Демократической партии.

Министр иностранных дел Эквадора сказала, что Кито сейчас ищет "третью страну или человека" на роль посредника в диалоге британскими властями, для того чтобы разрешить эту ситуацию.

Газета напоминает, что до 2015 года лондонская полиция поддерживала постоянное присутствие у эквадорского посольства, чтобы немедленно задержать Ассанжа, если тот покинет здание, и эта операция обошлась в 11 млн фунтов стерлингов.

Представительница министерства иностранных дел Великобритании сказала, что Ассанж "может выйти из посольства, когда он захочет", пишет Guardian.

Daily Mirror пишет, что Эквадор хочет выдворить Ассанжа из своего посольства в Лондоне потому, что на него рассердился президент Эквадора Ленин Морено.

Того возмутили твиты Ассанжа, в которых тот поддерживал идею независимости Каталонии.

Ленин Морено сказал, что Ассанж согласился не вмешиваться в дела дружественных Эквадору стран.

В ответ Ассанж написал в "Твиттере": "Если президент Морено хочет запретить мне сообщать о нарушениях прав человека в Испании, он должен сказать это ясно", пишет Daily Mirror.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com