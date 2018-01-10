Правда ли, что только у 10% американцев есть паспорта?

Правообладатель иллюстрации Morgan Grant / Hilary Cassoday Image caption Морган Грант и Хилари Кассодей недавно получили паспорта и готовы отправиться в путешествие

Часто можно услышать или прочитать, что только у 10% американцев есть паспорта. Но уже почти 20 лет это не соответствует действительности.

Когда Элиас Стем развернул рождественский подарок от своей девушки Марго, он был немного обескуражен. Какая-то красная обложка. По размеру - меньше книги. Кожаная.

Потом он понял, что это обложка для паспорта.

Элиасу Стему 21 год, он учится в университете штата Филадельфия. Паспорта у него нет: Элиас еще никогда не был за границей.

Как оказалось, девушка подарила Элиасу путешествие в Канаду в марте 2018 года. Они собираются побывать на Ниагарском водопаде и посетить Торонто.

"Я не ожидал ничего подобного в качестве подарка. Я был невероятно счастлив", - говорит он.

В интернете можно легко найти множество публикаций, в которых утверждается, что только у 10% американцев есть паспорт.

Это утверждение было справедливо для 1994 года, но сейчас паспорта есть уже более чем у 40% граждан США. И число владельцев паспортов растет с каждым годом.

Лиза Делпи Нейротти из Университета Джорджа Вашингтона говорит, что есть три основные причины роста числа желающих получить паспорт США для выезда за границу.

Во-первых, после нападений 9 сентября 2001 года правила выезда за границу сильно изменились.

До 2007 года, когда начали применяться новые законы, американцы могли посещать ряд соседних стран - например, Канаду, Мексику - без паспорта. Позже законы были ужесточены: теперь всем американцам, выезжающим за пределы страны, необходим паспорт. За первые три года действия новых правил число американцев, имеющих паспорт, выросло на 20 миллионов.

Правообладатель иллюстрации Elijah Stem Image caption Элиас Стем со своей девушкой Марго собираются побывать на Ниагарском водопаде и посетить Торонто

Во-вторых, рост экономики, увеличение числа бюджетных авиалиний, снижение цен на нефть сделали поездки на большие расстояния гораздо менее затратными, теперь поездку в Европу может себе позволить гораздо больше американцев, чем 25 лет назад.

"Недавно я видела рекламу, в которой говорилось о билетах в Англию за 90 долларов в один конец. Кто может упустить такое?" - говорит Лиза Делпи Нейротти.

В-третьих, по ее словам, растет число людей, готовых платить больше денег за новые впечатления.

"Миллениалы склонны больше тратить на новые впечатления, чем на какие-то вещи. Они скорее потратят деньги на то, что обещает быть запоминающимся опытом, чем на машину или новое кресло", - говорит она.

Эту теорию подтверждает пример Элиаса. Когда он распечатал подарок, его девушка сказала: "Я знаю, ты больше всего ценишь новые впечатления, а не что-то материальное".

20-летняя Азия Джонс из Мэриленда работает с инвалидами, но мечтает стать писателем. Она ведет блог о путешествиях и красоте.

Азия получила свой первый паспорт в начале января. Она планирует поехать в Мексику или Белиз в конце февраля.

На путешествия ее вдохновили прочитанные книги.

"Я прочла много любовных романов - о том, как влюбляются в миллионеров, путешествуют по всему миру. Я безнадежный романтик и путешественница", - говорит Азия.

По ее словам, интернет, распространение социальных сетей - все это подстегнуло рост туризма.

"Раньше было нормой закончить колледж, выйти замуж или жениться и остепениться. Сейчас нормы меняются", говорит Азия.

Правообладатель иллюстрации Asia Jones Image caption Азия Джонс получила свой первый паспорт в начале января

Несмотря на то, что число обладателей паспортов в США растет, все же доля американцев, получающих паспорта для выезда за рубеж, остается относительно небольшой - 42% населения страны.

В Британии, например, этот показатель значительно выше. Еще в 2011 году паспорта были у 76% жителей Англии и Уэльса. Только у 17% жителей этих регионов страны не было паспортов.

В России, по данным Левада-центра, в 2016 году загранпаспорта были всего у 28% населения. Большинство россиян никогда не были за пределами бывшего СССР: по делам за границу не выезжали 72% опрошенных, а на отдых — 59%.

Тем не менее, американец, у которого нет загранпаспорта, может уехать гораздо дальше, чем беспаспортный британец.

22-летняя студентка из Мэриленда Морган Грант получила свой первый паспорт в январе. До получения документа она уже побывала на Аляске (более 6400 км от Мэриленда), Гавайях (более 8000 км), Виргинских островах (2400 км).

Но, несмотря на то, что у нее была возможность уезжать довольно далеко от родного Мэриленда, Морган решила, что ей все-таки нужен паспорт. Для нее это решение было, можно сказать, политическим.

"Мне нужно было получить возможность уехать отсюда. Если этот человек [президент США Дональд Трамп] продолжит писать Ким Чен Ыну в "Твиттере" о своей ядерной кнопке, я хочу иметь возможность уехать из страны", - говорит Морган Грант.

25-летняя учительница математики из штата Индиана Хилари Кассодей получила свой паспорт год назад. По ее словам, она не пыталась получить паспорт раньше из-за страха.

"Люди думают, что здесь [в США] безопасно, а везде за пределами страны - небезопасно", - объясняет она.

В марте прошлого года группа из ее колледжа отправилась в Северную Ирландию. "Для меня это стало главным событием года", - говорит Хилари.

Еще подростком она читала роман "P.S. Я люблю тебя" Сесилии Ахерн и смотрела одноименный фильм Ричарда Лагравенезе, основные события которого разворачиваются в Ирландии.

"Когда я посмотрела этот фильм, я подумала: боже мой, я должна побывать в Ирландии. А когда мне наконец представилась возможность [поехать в Северную Ирландию], я подумала: наконец-то я увижу эти прекрасные пейзажи. Это было действительно захватывающе", - рассказывает Хилари.

После первой заграничной поездки Хиллари загорелась желанием путешествовать. Теперь она со своим бойфрендом строит планы на новые путешествия.

"Мы хотим путешествовать, мы хотим видеть новые места. Недавно мы обсуждали поездку в Японию", - говорит Хилари.