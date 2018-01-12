Как победить постоянный стресс на работе? Практикуйте осознанность и сострадание

Правообладатель иллюстрации Parneet Pal Image caption Парнит Пэл выросла в Мумбаи, училась в Гарварде, а с 2014 года заведует наукой в Wisdom Labs. По словам Пэл, ее индийское детство в окружении бедности и культуры йоги в корне повлияло на выбор дела ее жизни

Выгорание на работе и хронические болезни, связанные с неправильным образом жизни, можно назвать чумой XXI-го века. Но эти проблемы можно предотвратить, считает Парнит Пэл, научный директор Wisdom Labs - компании, которая распространяет в корпоративной культуре практики осознанности и медитации для улучшения качества труда.

Ключ к победе над выгоранием и связанным с ним недугами - сострадание, считает Пэл. Главный ее посыл: если чувствуете себя плохо, если вы находитесь в стрессе и истощены, помогите ближнему, проявите сострадание и тогда вы почувствуете себя лучше. Однако сострадание нужно уметь проявлять, прежде всего, и к самому себе, замечает Пэл.

Когда мы находимся в стрессе, наш организм активирует симпатическую нервную систему: у нас повышается давление, напрягаются мыщцы, выделяется адреналин в кровь, - включается реакция "бей или беги", заложенная в нас эволюцией в качестве ответа на угрозу извне. Она включается, даже если бежать не от кого и бить тоже некого, а нам всего-навсего пришло гневное сообщение от начальника.

Когда же мы проявляем сострадание, реакция "бей или беги" отступает: в этом случае начинает действовать парасимпатическая система - противоположность симпатической. Напряжение в теле уходит, дыхание и сердцебиение замедляются, уровень стресса снижается, и мы успокаиваемся.

Русская служба Би-би-си поговорила с Пэл о том, как достичь большей эффективности на работе, справиться с постоянным стрессом и создать комфортную среду в компании.

Правообладатель иллюстрации Brendon Thorne/Getty Images for Virgin Mobile Image caption Проект Пэл помогает компаниям организовать внутри их офиса пространство для отдыха сотрудников и практики медитаций

Би-би-си: Вы утверждаете, что для того, чтобы поддерживать в себе энергию и не выгорать на работе, нужно подпитывать себя состраданием к себе и окружающим. Но как же быть тем, для кого вся работа состоит в том, чтобы помогать другим? В их случае проявление заботы не подпитывает, а наоборот выматывает.

Парнит Пэл: Я очень хорошо знаю эту проблему, потому что сама работала врачом. Здравоохранение - одна из тех сфер, где люди постоянно помогают другим, в то время как сами выгорают.

Есть несколько основных аспектов выгорания: первый состоит в том, что вы начинаете чувствовать физическую измотанность. Отсутствие энергии. Далее у вас появляется чувство, что вы несостоятельны и непродуктивны - это второе.

Такое, конечно, случается не только в медицине, а во всех устаревших и плохо отлаженных системах. В этих сферах даже эффективному работнику будет тяжело. Именно поэтому ты перестаешь видеть результат своей работы.

Третий аспект: обезличивание пациентов. Оно встречается у многих медицинских сотрудников, а ведь эти люди по природе своей очень чуткие.

Давайте разберемся, в чем разница эмпатии и сострадания. Это важно понять для того, чтобы предотвратить выгорание. Эмпатия - это качество, благодаря которому мы способы представить себя на месте другого человека. Мы все по природе имеем ту или иную степень эмпатии. И, конечно, это качество можно в себе развить.

Но эмпатия может развиться в три состояния. Первое: "Я ощущаю то, что чувствует другой человек, и если моя работа подразумевает, что я постоянно окружен болью и стрессом, в какой-то момент это меня сломает". Это один из путей, приводящих к выгоранию.

Правообладатель иллюстрации Brendon Thorne/Getty Images for Virgin Mobile Image caption Проект Пэл помогает компаниям организовать внутри их офиса пространство для отдыха сотрудников и практики медитаций

Эмпатия также может вылиться в желание отгородиться. То есть в то самое обезличивание, о котором я уже говорила.

Я выросла в Индии и знаю хорошо, каково быть постоянно окруженным бездомными людьми. В какой-то момент ты просто перестаешь их замечать и никак не влияешь на ситуацию. В здравоохранении та же проблема: пациент часто становится для врача просто еще одним номером в списке тех, кому нужно оказать услугу. Ты даже имени пациента не запоминаешь.

Но у эмпатии есть и третий исход, наилучший, - это сострадание. Для того чтобы быть способным к состраданию, нужно уметь сочувствовать, уметь видеть чужую позицию. И, прежде всего, нужно иметь в себе фундамент из осознанности и внутреннего спокойствия.

Если вы сами запутались в своих мыслях, если постоянно думаете о прошлом или будущем и зациклены на себе, вы больше ни на что не сможете обращать внимание. Путь к состраданию - быть внимательными, уметь сопереживать, уметь поставить себя на чужое место. И, наконец, последний этап - это действие, которое проистекает из вашей любви и заботы, направленной на другого человека.

Чтобы не выгорать, вам нужно уметь различать эмпатию и сострадание, а также замечать моменты, в которых ваш уровень эмпатии начинает сказываться на вашем собственном моральном благополучии. Когда вы это осознаете, вы крайне удивитесь: окажется, что вы глубоко застряли в своих переживаниях и они вас буквально сбили с ног.

Вам, конечно, нужно уметь относиться с состраданием еще и к себе самому, поддерживать свое хорошее самочувствие, отдыхать или получать заряд энергии от своих близких. Как только вы восстановите свою энергию, вы можете снова начать реализовывать сострадание к другим.

Правообладатель иллюстрации Chris Jackson/Getty Images Image caption Практики осознанности и медитации помогают освободить мозг от беспокойных мыслей, в результате чего у человека получается лучше сконцентрироваться на работе, рассказывает Пэл

Сострадание помогает поддерживать душевное благополучие человека, но для этого сострадание нужно правильно направлять: причем нужно следить не только за его реализацией, но и за его истоками.

Би-би-си: Существует страх, что если мы все поголовно достигнем полного спокойствия и осознанности, то наш мир больше не увидит байронов, лермонтовых, ван гогов и прочих. То есть тех художников (в широком смысле слова), на творчество которых меланхолия, печаль и душевные муки повлияли коренным образом.

П.П.: Мысль о том, что для креативности мы непременно должны подвергаться страданиям, мне кажется заблуждением. Конечно, в истории искусства мы видим примеры, когда люди, прошедшие через тяжелые испытания в жизни, создавали нечто потрясающее.

Но самые впечатляющие идеи приходят только тогда, когда сознание купается в счастье. Исследования показывают, что если вы постоянно находитесь в стрессе, то вам вряд ли придет в голову нечто феноменальное.

Есть исключения, поэты, философы, художники, которые в таком состоянии могли что-то творить. Но посмотрите на остальных в депрессии и тревоге, они слишком сильно страдают, чтобы что-то создавать в таком состоянии.

Если взглянуть на этот вопрос с точки зрения работы мозга… Есть два типа мышления: линейное и интуитивное. Линейное мышление - это наша способность мыслить логически, видеть причинно-следственные связи и находить единственнно возможное решение.

Это необходимо для креативности, но также вам нужно уметь и мыслить менее тривиально. То есть уметь увидеть неочевидную связь между разными идеями.

Если ваш ум будет забит беспокойством и будет зациклен на переживаниях, вы не проведете эту ассоциацию. Это не случится в рутинном потоке, когда вы заняты и обдумываете свой распорядок дня.

Идеи озаряют нас чаще по утрам, когда мы только проснулись после хорошего сна, или прямо в душе, или пока вы гуляете на природе. То есть когда вы мысленно расслаблены, когда вы сконцентрированы на настоящем моменте, тогда ваш мозг и способен вдруг увидеть то, чего раньше не видел.

Правообладатель иллюстрации Spencer Platt/Getty Images Image caption Когда вы мысленно расслаблены, сконцентрированы на настоящем моменте, тогда мозг и способен вдруг увидеть то, чего раньше не видел, рассказывает Пэл

Бывает так, что ваше подсознание уже увидело что-то, нейроны отреагировали. Но ваше сознание слишком перегружено, чтобы это заметить. Это как если бы у вас в шумной комнате зазвонил телефон. Из-за шума на фоне вы не услышите звонок. Но если отойдете в тихий закуток, то сразу разберете эти звуки. То же самое с вашими идеями: они могуть витать в голове, но шум мыслей их перебивает.

Я хотела бы также заметить, что целью тренировок по осознанности не является избавление вас от боли навсегда. Это невозможно. Способность чувствовать душевную боль, грустить, злиться - важное качество человеческой природы. Вечно веселые и "светящиеся" люди - это не наша цель. Без тяжелых эмоций мы бы не смогли чувствовать этот мир.

Цель осознанности - переменить наше отношение к этим тяжелым ощущениям, научиться лучше ими управлять. В том числе и нашей реакцией на физическую боль.

Би-би-си: Рабочее пространство меняется: когда-то это были кабинеты, теперь в моде опенспейсы, вокруг появляется множество коворкингов. Каким, по вашему мнению, должен быть офис, чтобы сотрудники чувствовали себя комфортно на протяжении рабочего дня и могли оставаться спокойными и эффективными?

П.П.: Как бы мне хотелось, чтобы работодатели задавали мне этот вопрос чаще! Конечно, на него нет четкого ответа. Но мы знаем точно, что атмосфера в опенспейсе только мешает сфокусироваться на работе.

Есть данные исследований о том, что если вы работаете и вам приходит уведомление на телефон или коллега проходит мимо и здоровается с вами, то вам потребуется в среднем 20 минут, чтобы вернуться на тот же уровень концентрации, в котором вы пребывали до этого. Это огромная плата за то, что вас отвлекли.

Поэтому для тех компаний, где ведется работа, требующая пристального внимания, нужны особые, выделенные места для встреч и тихие уголки, куда вы можете сбежать на полчаса, чтобы углубиться в свои задачи.

С другой стороны, целью опенсейсов является единение коллектива, совместная работа сотрудников, коллективное обсуждение идей, мозговые штурмы... Это действительно ценно.

Правообладатель иллюстрации MANDEL NGAN/AFP/Getty Images) Image caption Пэл уверена, что атмосфера в опенспейсе только мешает сотрудникам сфокусироваться на своей работе

Одной из услуг, которую наш проект Wisdom Labs оказывает своим клиентам, - это организация площадок внутри офиса для практики осознанности. Мы также транслируем аудиотренинги по медитации, которых хватает на весь рабочий день.

Они адаптированы под рабочий процесс: с утра вы слышите правила короткой медитации для качественного начала рабочего дня. В середине дня может транслироваться что-то из серии "Как подготовиться к деловой встрече или серьезному разговору", "Как провести обед осознанно".

Наши тренинги адаптированы под различные жизненные ситуации или ваши ощущения в течение рабочего дня.

Я думаю, что компаниям надо позаботиться об организации подобной комфортной комнаты [для осознанного отдыха] в своем офисе. Работодателю нужно дать понять своим сотрудникам, что это нормально - брать небольшие перерывы на то, чтобы прийти в себя и помедитировать. Ведь это щекотливый вопрос: многие сотрудники не хотят делать передышки в работе, потому что боятся показаться бездельниками.

Еще один момент: вы можете пребывать в осознанности и во время встреч, и даже во время перехода из одной переговорки в другую. Это навык, которому можно научиться, и в этом вам помогут особые тренинги.

Мы также предлагаем групповые программы. Это очень важно. Когда ты пытаешься выработать у себя новую привычку - сесть на диету, привыкнуть к новой программе тренировок или начать более осознанную жизнь, - это дается очень нелегко. Даже, возможно, начать было легко, а продолжить оказалось сложнее.

Наука о поведении человека говорит, что если у вас есть единомышленники, то вам легче придерживаться нового образа жизни. Вероятность, что вы не бросите новую привычку в такой ситуации, выше.

Мы предоставляем свой контент работодателям, и каждую неделю в определенный час их сотрудники собираются в одном помещении на медитацию. Одного из них мы выбираем нашим амбассадором - того, кто горит этой идеей.

Он рассылает коллегам еженедельные приглашения, все собираются и запускают нашу запись, которая включает в себя не только наставления по медитации, но и некоторую информацию о концепции осознанности в целом, а также вопросы для дискуссии по теме.

Правообладатель иллюстрации Parneet Pal Image caption Wisdom Labs устраивает тренинги коллективной медитации для сотрудников разных компаний

Наша цель - сблизить сотрудников, которые незнакомы. Они могут обсудить свой новый опыт, идеи или даже просто выслушать друг друга. Ведь нам часто бывает даже некому выговориться. И судя по опыту, такая практика получается очень мощной.

Би-би-си: Что, по вашим наблюдениям, уже меняется к лучшему в корпоративной среде?

П.П.: В Штатах определенно все больше компаний начинают понимать ценность осознанного образа жизни и мышления. Но все равно компании пока не торопятся подхватывать эту идею.

Конечно, Кремниевая долина, Сан-Франциско идут впереди планеты всей. Google, Linked In… И не только они. И, конечно, хорошо, что такие крупные компании перенимают этот тренд, потому что вслед за ними подтянутся и более мелкие. В 2016 году 22% американских компаний проводили внутренние курсы осознанности. Это воодушевляет.

Но до идеала еще далеко. Главное препятствие - это бизнес-лидеры, которые не осознают, что их сотрудникам нужен такого рода досуг и нужно пространство, чтобы выдохнуть. Поэтому наша целевая аудитория - это как раз руководители, которым мы разъясняем науку… даже не физического здоровья, а нашей продуктивности.

И со временем они начинают осознавать, что если их подчиненные находятся в постоянном стрессе, они не покажут себя с лучшей стороны в рабочем процессе.

В то же время я вижу, как работодатели начинают задумываться не только о психологии своих сотрудников, но и об их физическом благополучии.

Они перестают гнаться за выгодой: то есть не думают о том, что они получат взамен, если вложат сто долларов в программу оздоровления персонала компании.

Они начинают больше обращаться внимание на ценность такого вложения, а не его выгоду. То есть о том, какая репутация у их фирмы. Станут ли подчиненные рекомендовать своим знакомым работу в компании? Чувствуют ли они единение с компанией, на которую работают?

Это ведь очень ценные активы. Компании теряют деньги, если у них высокий уровень ротации, а сотрудники не выкладываются на рабочем месте. Все больше компаний осознают это, однако впереди еще долгий путь.