Британский художник рисует грязью спортсменов, рэперов и героев кино

Правообладатель иллюстрации JG Van Art Image caption Портрет боксера Энтони Джошуа Гибсон нарисовал по просьбе друга

Британскиий инженер-газовик Джеймс Гибсон рисует удивительные картины на грязных белых фургонах. На создание некоторых "полотен" уходит несколько часов.

Портреты знаменитостей и кадры из фильмов, нарисованные на автомобилях, стали появляться в городе Харидж в английском графстве Эссекс.

"Хорошо бы, чтобы день был сухой и влажность пониже, иначе снимаешь слишком много грязи. Я занимаюсь этим [рисованием на машинах] около года, и нарисовал примерно восемь картин. Сначала я просто снимал стресс, и мне это правда помогает - могу совсем забыться в работе", - объясняет Гибсон.

"Нужно постоянно отходить и смотреть со стороны на то, что получилось. Все испортить можно одним движением. К тому же, в случае с портретами довольно сложно расположить все черты верно", - продолжает художник.

Правообладатель иллюстрации JG Van Art Image caption Рэпер Стормзи отреагировал на свой портрет твитом: "Чума!!"

По словам Гибсона, портрет рэпера Стормзи он нарисовал по просьбе дочери.

"Он [Стормзи] ретвитнул с комментарием "Чума!!", и, если честно, для меня это была большая честь. Он совсем не обиделся на то, что картина из грязи", - рассказывает Гибсон.

Правообладатель иллюстрации JG Van Art Image caption "Зведные войны" - любимый фильм художника из Эссекса

Художник рисует пальцами, а также использует в работе спонжи для макияжа своей дочери, старые кусочки картона и зубочистки.

"Когда я был ребенком, мне нравились мультики, в школе я увлекся граффити, но ничего особо с этим не делал. Мне всегда хотелось вернуться в рисование, и одним пятничным вечером я сделал первую картину на фургоне. Так и пошло", - говорит он.

По его словам, на картину, которая потребовала меньше всего времени, ушло около двух часов: "То изображение было достаточно просто воспроизвести, потому что там не было лица - это был портрет солдата в окопах, развернутого спиной".

Правообладатель иллюстрации JG Van Art Image caption Для работы над картинами из грязи влажная погода не подходит

"День памяти павших был очевидной темой, так как я рисовал скетч примерно в это время года [День памяти отмечается в Великобритании 11 ноября]. А нарисовать боксера Энтони Джошуа меня попросил друг", - продолжает он.

Правообладатель иллюстрации JG Van Art Image caption Гибсон часто рисует героев кино, например, клоуна Пеннивайза

Персонажами Гибсона часто становятся герои кино: штурмовики из "Звездных войн ", клоун Пеннивайз из фильма "Оно" по роману Стивена Кинга.

"У меня есть идея нарисовать Дэйва Грола из Foo Fighters. Это должно быть что-то совершенно другое. Если все получится, это будет довольно любопытная картина", - говорит Гибсон.