Британский художник рисует грязью спортсменов, рэперов и героев кино
Британскиий инженер-газовик Джеймс Гибсон рисует удивительные картины на грязных белых фургонах. На создание некоторых "полотен" уходит несколько часов.
Портреты знаменитостей и кадры из фильмов, нарисованные на автомобилях, стали появляться в городе Харидж в английском графстве Эссекс.
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"Хорошо бы, чтобы день был сухой и влажность пониже, иначе снимаешь слишком много грязи. Я занимаюсь этим [рисованием на машинах] около года, и нарисовал примерно восемь картин. Сначала я просто снимал стресс, и мне это правда помогает - могу совсем забыться в работе", - объясняет Гибсон.
"Нужно постоянно отходить и смотреть со стороны на то, что получилось. Все испортить можно одним движением. К тому же, в случае с портретами довольно сложно расположить все черты верно", - продолжает художник.
По словам Гибсона, портрет рэпера Стормзи он нарисовал по просьбе дочери.
"Он [Стормзи] ретвитнул с комментарием "Чума!!", и, если честно, для меня это была большая честь. Он совсем не обиделся на то, что картина из грязи", - рассказывает Гибсон.
Художник рисует пальцами, а также использует в работе спонжи для макияжа своей дочери, старые кусочки картона и зубочистки.
"Когда я был ребенком, мне нравились мультики, в школе я увлекся граффити, но ничего особо с этим не делал. Мне всегда хотелось вернуться в рисование, и одним пятничным вечером я сделал первую картину на фургоне. Так и пошло", - говорит он.
По его словам, на картину, которая потребовала меньше всего времени, ушло около двух часов: "То изображение было достаточно просто воспроизвести, потому что там не было лица - это был портрет солдата в окопах, развернутого спиной".
"День памяти павших был очевидной темой, так как я рисовал скетч примерно в это время года [День памяти отмечается в Великобритании 11 ноября]. А нарисовать боксера Энтони Джошуа меня попросил друг", - продолжает он.
Персонажами Гибсона часто становятся герои кино: штурмовики из "Звездных войн ", клоун Пеннивайз из фильма "Оно" по роману Стивена Кинга.
"У меня есть идея нарисовать Дэйва Грола из Foo Fighters. Это должно быть что-то совершенно другое. Если все получится, это будет довольно любопытная картина", - говорит Гибсон.