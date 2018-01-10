Россиянам отказывают в пенсии по старости. Почему?

Правообладатель иллюстрации Viktor Drachev/TASS Image caption В Пенсионном фонде говорят, что случаи отказа в выплате страховой пенсии редки

Пенсионный фонд России отказывает людям в назначении страховой пенсии из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов, сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, кто же из россиян может оказаться в "группе риска".

"Уже в 2017 году были случаи, когда Пенсионный фонд был вынужден отказать людям в назначении страховой пенсии по старости из-за того, что им не хватило страхового стажа и пенсионных баллов. Таким людям назначается социальная пенсия. И если ее размер ниже прожиточного минимума, то им сделают доплату и "дотянут" пенсию", - признался накануне Топилин в интервью "Российской газете".

В пресс-службе ПФР подтвердили, что случаи отказа в выплате страховой пенсии действительно имели место. Впрочем, в ведомстве и ранее сообщали о таких случаях: например, в 2016 году почти 400 жителям Саратова не хватило стажа или количества пенсионных баллов для начисления пенсии по старости.

Как поясняют в Пенсионном фонде, для получения пенсии по старости необходимо соблюдение трех условий: минимальный страховой стаж, возраст для женщин 55 лет, для мужчин - 60 лет и наличие определенной суммы пенсионных баллов (коэффициентов).

Количество баллов зависит от начисленных и уплаченных страховых взносов в систему обязательного пенсионного страхования и длительности стажа.

Две пенсии

По данным ПФР, средний размер страховой пенсии по старости сегодня составляет 14 075 рублей (247 долларов), а размер социальной пенсии - 9 045 рублей (159 долларов).

В прошлом году для получения страховой пенсии было необходимо иметь восемь лет трудового стажа и 11,4 пенсионных балла. Как ожидается, к 2022 году для этого нужно будет иметь уже минимум 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Согласно российскому законодательству, страховая пенсия выплачивается гражданину для компенсации дохода, который он получал в период своей трудовой деятельности.

Кроме того, она может назначаться по инвалидности и предоставляться нетрудоспособным членам семьи в случае смерти кормильца.

Социальная пенсия назначается на пять лет позже страховой: получать ее женщины могут с 60 лет, а мужчины - с 65 лет.

"Серые" зарплаты

Требования по документам, которые доказывают трудовой стаж работника, продолжают ужесточаться. Эксперты объясняют это тем, что в России с 1990-х годов сохраняются тенденции к выплате "серой" зарплаты работникам.

"Это связано с переходом к рыночной экономике, когда хозяйственные субъекты то возникают, то исчезают, при этом не платят взносы за работников, и, соответственно, те не получают никакого удостоверенного трудового стажа", - цитирует газета "Коммерсант" доктора экономических наук Андрея Гудкова.

Таким образом, как отмечает издание, в первую очередь рискуют остаться без пенсии по старости работники с минимальными зарплатами и представители творческих профессий - художники, фрилансеры, а также персонал, задействованный на краткосрочных проектах и стартапах.

Правообладатель иллюстрации Viktor Bartenev/Tass Image caption Эксперты полагают, что в ближайшие годы возраст выхода на пенсию будет повышен

По мнению доктора экономических наук Сергея Смирнова, балльная система стала очередной попыткой государства легализовать доходы населения, однако при этом власти предоставляют работодателям самим выбирать систему начисления баллов, и работники зачастую никак не могут на это повлиять.

В итоге некоторые граждане могут до последнего не знать о том, что не заработали достаточно баллов для начисления страховой пенсии, отметил Смирнов в беседе с изданием "Газета.ру".

Возрастная планка

Однако сегодня многих россиян беспокоит не столько начисление баллов для будущей пенсии, сколько предполагаемое повышение пенсионного возраста.

Хотя никаких решений по этому вопросу власти еще не оглашали, многие эксперты полагают, что уже в ближайшие годы возраст выхода на пенсию будет повышен. Среди основных причин называется растущий дефицит бюджета и демографическая яма 1990-х годов, которая может привести к резкому росту числа пенсионеров при снижении числа работников.

Глава ПФР Антон Дроздов отмечал, что демографический фактор играет особенно большую роль при принятии решения.

Он также отмечал, что сейчас на российском рынке труда не так много рабочих мест, на которые могут претендовать женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.