Дело Ноздровской: убийство юриста как тест для украинских силовиков

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Юрий Россошанский заявил, что подозрение признает, но не согласен с мерой пресечения

Во вторник в селе Демидов под Киевом похоронили юриста Ирину Ноздровскую, которая пропала без вести 29 декабря прошлого года. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 1 января.

Активисты и близкие Ноздровской связывали ее убийство с делом о смерти ее родной сестры, которым занималась Ирина. Светлану Сапатинскую в сентябре 2015 года сбил Дмитрий Россошанский - родственник местного судьи.

На протяжении двух с лишним лет Ноздровская сопровождала каждый шаг судебного разбирательства по этому делу, добиваясь справедливого наказания для виновного в трагедии, и заявляла о давлении со стороны семьи Россошанского.

В день похорон Ноздровской суд поместил под арест на два месяца подозреваемого в ее убийстве - им оказался отец Дмитрия Россошанского.

Несмотря на то, что поздравления с раскрытием дела правоохранителям направил лично президент Украины Петр Порошенко, адвокаты семьи Ноздровских сомневаются, что на скамье подсудимых оказался реальный убийца Ирины.

Сестра за сестру

В первый день нового года в Киевской области было обнаружено тело 38-летней юристки и активистки Ирины Ноздровской, которую за два дня до этого объявили в розыск по заявлению ее дочери.

В полиции заявили, что смерть Ирины наступила в результате многочисленных колото-резаных ран в области шеи.

Многие знакомые Ноздровской не сомневались, кто мог быть заинтересован в ее убийстве: они просто советовали почитать ее "Фейсбук".

Последний пост Ирины в соцсети был датирован ночью 28 декабря. Юрист сообщала о промежуточной победе, одержанной ею в деле, которым она занималась уже третий год.

В сентябре 2015 года родная сестра Ноздровской Светлана Сапатинская погибла на улице родного села Демидов. Она оказалась под колесами автомобиля, за рулем которого был местный житель Дмитрий Россошанский.

Россошанский приходился двоюродным племянником одному из судей Вышгородского районного суда Киевской области. Именно на этот факт Ноздровская, которая следила за каждым шагом расследования убийства сестры, неоднократно обращала внимание, заявляя о стремлении правоохранительной системы вывести Россошанского из-под ответственности.

Правообладатель иллюстрации МВД Украины Image caption Ирина Ноздровская пропала в конце прошлого года, ее тело обнаружили в реке в селе, где она жила. На фото - руководство полиции на месте, где было найдено тело женщины

В итоге Россошанского судили не по месту проживания и работы его родственника, а в другом суде Киевской области. В мае 2017 года он был осужден к семи годам лишения свободы.

В ходе суда Ноздровская утверждала, что Россошанский сбил ее сестру в состоянии наркотического опьянения и обвиняла "систему" в ненадлежащем проведении экспертиз. Россошанский говорил, что просто не заметил пешехода из-за ослепившего его солнца.

Вскоре адвокаты Дмитрия выступили с ходатайством о его освобождении из-под стражи по амнистии.

27 декабря 2017 года апелляционный суд Киевской области отказался освободить Россошанского и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

"Одно из крайне редких справедливых решений нам все-таки удалось сегодня услышать, за что благодарю и судей", - написала Ноздровская в "Фейсбуке" в ночь на 28 декабря.

А 29 декабря вечером она вышла с работы и не вернулась домой.

По словам знакомых Ноздровской, сама юрист и ее дочь говорили им об угрозах со стороны родных и друзей Рассошанского. Их причастность к исчезновению, а позже - к убийству Ирины - казалась десяткам активистов, обсуждающих преступление в соцсетях, очевидной.

Активисты и посольство США

На следующий день после того как тело Ирины обнаружили, возмущение активистов вышло из соцсетей в оффлайн: около сотни людей пикетировали офис национальной полиции Киевской области.

Требования протестующих - скорейшее объективное расследование убийства и контроль общественности над следствием, дабы пресловутая "система" не увела из-под ответственности истинных виновников смерти Ноздровской.

Активистов возмутило, что многочасовому допросу в полиции подвергся бывший молодой человек Ноздровской, в то время как об интересе правоохранителей к семье Россошанских не сообщалось.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Адвокаты считают, что убийство Ирины Ноздровской - дело рук профессионалов, которые заранее планировали преступление

Звучали на акции и вовсе радикальные призывы - от штурма отдела полиции до отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и генерального прокурора Юрия Луценко.

У украинских правоохранителей были и другие причины обратить пристальное внимание на расследование убийства Ноздровской. Утром 2 января соболезнования по поводу ее гибели появились в "Твиттере" посольства США в Киеве.

"Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявили в посольстве.

Дело об убийстве Ноздровской взяли на особый контроль руководители правоохранительных органов Украины.

Дочери Ноздровской, которая в разговоре с журналистами интернет-издания "Украинская правда" допустила, что "ее захотят убрать, чтобы не мешала, как мама", предоставили государственную охрану.

Отец за сына

Вечером 8 января о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской сообщили глава МВД Арсен Аваков и генпрокурор Юрий Луценко.

Им оказался Юрий Россошанский, 64-летний отец Дмитрия Россошанского, против которого вела судебную войну Ноздровская и который, по ее словам, лично угрожал ей в ходе суда над его сыном.

"Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность", - написал в "Фейсбуке" близкий сотратник Арсена Авакова, член коллегии МВД Антон Геращенко.

"Подозреваемый сотрудничает со следствием, он признал вину, но не раскаивается [в содеянном]", - заявил первый замглавы национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption На следующий день после того как тело Ирины обнаружили, около сотни людей пикетировали офис национальной полиции Киевской области

9 января, не дождавшись начала суда о выборе меры пресечения для подозреваемого, Петр Порошенко поздравил с "быстрым раскрытием дела" руководителей полиции.

Уже ближе к вечеру подозреваемый в зале Вышгородского районного суда Киевской области заявил, что он "согласен" с предъявленным ему подозрением в убийстве, отказавшись отвечать на все дополнительные вопросы.

Впрочем, судя по постановлению судьи о заключении Россошанского-старшего под стражу, картина убийства Ирины Ноздровской выглядит до ужаса банально.

Юрий Россошанский, будучи в нетрезвом состоянии, случайно встретил Ноздровскую на автобусной остановке, когда она вышла из киевского автобуса. Та, по словам подозреваемого, начала его оскорблять и называть убийцей. Россошанский выхватил нож, который был у него при себе, и нанес Ирине полтора десятка ударов.

После убийства мужчина положил тело жертвы на плечо, отнес его к протекавшей неподалеку речке, снял с Ирины одежду и оставил труп на берегу. Одежду, по словам Россошанского, он позже сжег дома в печке.

Несмотря на просьбу Россошанского-старшего и его адвоката назначить ему меру пресечения в виде личного обязательства, судья поместил подозреваемого за решетку на два месяца, до 8 марта этого года.

Сомнения адвокатов

Однако ставить точку в истории о расследовании убийства Ирины Ноздровской, судя по всему, еще рано.

Адвокаты семьи Ноздровских заявили, что не имеют доступа к материалам следствия, узнают о его ходе из СМИ и имеют основания не доверять озвученной правоохранителям версии.

"Как представители потерпевших мы должны поддерживать государственное обвинение, просить наказания для подозреваемого. Но как можно просить наказать человека, если мы не уверены, что он имеет отношение к убийству?" - заявил журналистам после суда один из защитников Александр Панченко.

"Мне бы очень интересно было посмотреть, как 64-летний Россошанский несет полтора километра тело женщины, спокойно взвалив его на плечо", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Вышгородский отдел полиции Image caption Дело об убийстве Ноздровской взяли на особый контроль руководители правоохранительных органов Украины

Жена Юрия Россошанского Ольга в интервью газете "Факты" говорит о том же: "[Юрий] большой, но очень медлительный. Не представляю, как он мог сделать это физически. Да еще и в то время, как по селу ходили люди".

В комментарии Украинской службе Би-би-си Александр Панченко сказал, что собранная защитой информация позволяет допускать, что убийство Ноздровской является делом рук профессионалов, тщательно спланировавших свое преступление.

Другой адвокат Ноздровских, Анатолий Худяков, в интервью телеканалу "112 Украина" также усомнился в причастности Россошанского-старшего к убийству Ноздровской, назвав эту версию "шикарной ширмой", за которой можно спрятать реальных виновных в убийстве Ноздровской.

По словам Худякова, Россошанский-отец был осведомлен, что через два-три месяца его сын может оказаться на свободе, попав под амнистию по состоянию здоровья.

"[В этих обстоятельствах] совершить такое преступление, возможно, пойти на пожизненное заключение, - как-то оно нелогично", - сказал адвокат.

Кризис доверия

В соцсетях и правда можно найти немало скептиков, не доверяющих выводам официального следствия, - в том числе, знакомых Ирины. Они напоминают: Ноздровская занималась рядом дел, связанных с расследованием коррупционных преступлений, сотрудничала с рядом политиков.

Высокая степень недоверия общества к официально озвученным результатам следствия и пристальное внимание Запада к казалось бы ничем не примечательному убийству на бытовой почве может отражать тревожные тенденции, касающиеся правоохранительной системы Украины.

Правообладатель иллюстрации UNIAN

В конце декабря прошлого года десятки активистов вышли в центр Киева в знак протеста против чрезвычайно мягкого приговора Юрию Крысину, которого СМИ называли "бригадиром титушек" во время Евромайдана. Крысина обвиняли в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия, однако наказанием ему стали лишь четыре года лишения свободы с отсрочкой.

Конец прошлого года прошел под знаком борьбы "старых" и "новых" правоохранителей, приостановить которую удалось лишь ценой вмешательства в этот конфликт Запада.

Общество и международные партнеры Украины все так же ожидают от правоохранителей внятных результатов расследования расстрелов на Майдане, одесской трагедии 2 мая 2014 года.

Результаты социологических исследований однозначны: несмотря на анонсированную Киевом еще несколько лет назад судебную реформу, украинское общество не доверяет судам и правоохранительной системе в целом.

Проведенный осенью 2017 года опрос Центра Разумкова показал: судебной системе не доверяет 81% украинцев, а доверяет - лишь 11%, прокуратуре не доверяют 74%, доверяют - 14%, полиции не доверяют 46%, доверяют - 20%.

В этой ситуации дело об убийстве Ирины Ноздровской вполне могло стать тестом для украинских правоохранителей - и перед отечественными активистами, и перед Западом.

А слова Петра Порошенко о том, что раскрытие этого преступления увеличит доверие к украинской власти, пока что выглядят лишь добрым пожеланием.

Уже сейчас можно сказать, что внимание наблюдателей - как украинских, так и зарубежных - будет сконцентрировано на дальнейшем ходе суда об убийстве Ноздровской.

И судебный процесс, который не оставит сомнений в виновности человека, оказавшегося на скамье подсудимых, является для официального Киева делом чести.