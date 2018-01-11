Адвокат Трампа обвинил BuzzFeed и Fusion GPS в клевете

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Майкл Коэн называет себя невинной жертвой политической операции

Майкл Коэн, многолетний адвокат Дональда Трампа, вчинил иск о защите чести и достоинства вашингтонской фирме Fusion GPS, заказавшей бывшему британскому разведчику Кристоферу Стилу знаменитое "досье Трампа", и информационному сайту BuzzFeed, ровно год назад его напечатавшему.

Иск против Fusion GPS и ее основателя, бывшего репортера газеты Wall Street Journal Гленна Симпсона, возбужден в манхэттенском федеральном суде, а аналогичный иск против сайта - в суде штата Нью-Йорк.

Истец, который упоминается в 35-страничном досье неоднократно, утверждает, что ответчики сделали по его адресу ряд клеветнических заявлений. В частности, в досье говорится, что в августе 2016 года Коэн якобы летал в Прагу на тайную встречу с представителями российских властей.

Целью встречи якобы было договориться о том, как расплачиваться с наемными хакерами, выполнявшими задание избирательного штаба Трампа и российского правительства по компрометации Хиллари Клинтон, и обеспечить продолжение этой операции, а в случае необходимости - ее сокрытие.

Коэн все это отрицает и называет себя невинной жертвой политической операции, которая проводилась в США ответчиками и не имела к нему никакого отношения.

Коэн говорит, что никогда в жизни не был в Праге, и готов в доказательство представить свой паспорт.

Утверждения, которые он называет клеветническими, содержатся в четырех из 17 разведдонесений Стила, составляющих досье. В исковом заявлении имеется краткая история этого документа. Fusion GPS наняла Стила, несколько лет проработавшего в московской резидентуре MI-6 и потом основавшего фирму Orbis Business Intelligence Limited. Он составлял досье Трампа на основании своих российских источников и порциями посылал его заказчику.

"Хотя досье содержало непроверенные утверждения, ответчики безответственно выпустили его из-под контроля и позволили ему попасть в руки СМИ, жаждавших новостей по самому горячему сюжету дня - кандидатуре Трампа", - говорится в иске.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Коэна, досье обвиняет его в участии в предполагаемом сговоре Трампа с Россией

По словам Коэна, досье обвиняет его в "преступных деяниях и участии в предполагаемом сговоре Трампа с Россией, направленном на то, чтобы повлиять на выборы 2016 года. Ответчики знали, что это непроверенные утверждения, и очернили истца".

Коэн упрекает ответчиков в том, что они не сделали попытки проверить у него достоверность утверждений, вроде тех, что "кремлевский инсайдер подчеркивает важность той роли, которую играет адвокат Трампа Майкл Коэн в тайных отношениях с Россией".

Истец цитирует утверждение досье о том, что он "поддерживает неуместные и, возможно, преступные отношения с русским правительством, проистекающие из родственнных связей его жены с русским застройщиком".

"Ни одно из этих утверждений не соответствует истине!" - заявляет Коэн.

Опровергая утверждения досье, Коэн говорит, что у него нет отношений с российскими чиновниками, а его тесть не является одним из ведущих застройщиков в Москве и вообще "был в России лишь однажды". Нет у тестя и дачи в Сочи, где он ни разу не был.

Жена Коэна, по его словам, родилась на Украине и эмигрировала в США более 40 лет назад. Она ни разу не была в России.

Журнал Newsweek сообщает, что Коэн и его жена-украинка разбогатели в Нью-Йорке на "медальонах" такси, то есть документах на право владения таксомотором, неуклонно дорожавших, пока их не удешевили Uber и его эпигоны.

По словам журнала, на украинке женат и младший брат адвоката Брайан, вместе с которым Майкл Коэн занимался бизнесом на Украине. В 1998 году там были зарегистрированы две компании, носившие их имя.

Секретное ходатайство сенаторов

Агентство "Блумберг" сообщило, что в 2006 году братья были директорами компании International Ethanol of Ukraine.

Юристы не видят у исков Коэна очевидной судебной перспективы. Не потому, что юрфак, который он закончил, в прошлом году был объявлен худшим в США, а потому, что в американских судах иск о клевете выиграть вообще сложно, тем более публичному лицу, каковым ответчики непременно потребуют объявить трамповского адвоката. Таким лицам мало доказать, что их оболгали: они должны доказать, что это было сделано со злым умыслом или с вопиющим пренебрежением к фактам.

Демократы находят многозначительным и то, что иск возбужден лишь через год после публикации досье сайтом BuzzFeed. Это усиливает их подозрения, что Белый дом и его сторонники повели сейчас наступление на Fusion GPS, заказанное ею досье и его составителя Стила.

На прошлой неделе глава юридического комитета сената США республиканец Чарльз Грэссли и председатель подкомитета по преступности республиканец Линдси Грэм ходатайствовали перед минюстом о возбуждении уголовного дела против Стила.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Республиканец Чарльз Грэссли добивается возбуждения уголовного дела против Стила

Их ходатайство засекречено. Сенаторы обнародовали в ту пятницу лишь сопровождающее его письмо, адресованное заместителю министра юстиции Роду Розенстайну и директору ФБР Кристоферу Рэю. В нем говорится, что дело касается "определенных сношений между Кристофером Стилом и многочисленными американскими СМИ относительно так называемого "досье", которое Стил составил по заданию Fusion GPS для штаба Клинтон и Национального комитета Демократической партии и также предоставил ФБР".

Сенаторы пишут дальше, что в свете содержащейся в их ходатайстве секретной информации они просят расследовать заявления Стила по поводу распространения информации из трамповского досье. Эти заявления, отмечают сенаторы, возможно, были нарушением уголовной статьи за таким-то номером.

Именно по этой статье признали себя виновными генерал Майкл Флинн и третьестепенный советник трамповского штаба Джордж Пападопулос. Они признались во лжи ФБР.

То есть Грэссли и Грэм, очевидно, подозревают, что бывший британский разведчик, заведовавший в MI-6 Россией, пытался ввести в заблуждение либо ФБР, либо кого-то, кому он отвечал на вопросы под присягой.

Под присягой Стилу могли задавать вопросы в трех комитетах конгресса, расследующих "Рашагейт". Но ни в один из них его пока не приглашали.

Стил, как сообщают, разговаривал с людьми спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего аналогичное следствие, но Грэссли и Грэм вряд ли имеют в виду, что он мог соврать там: Мюллер ни с кем информацией не делится.

Остается ФБР. Консервативный комментатор Байрон Йорк отмечает, что Стил определенно беседовал с этим ведомством. Летом 2016 года он понял, что ему следует поделиться с контрразведчиками информацией, собранной им для досье Трампа и оставлявшей впечатление, что у Москвы имеется на того опасный компромат.

Впоследствии Стил поведал левацкому журналу Mother Jones, что впервые предоставил ФБР информацию из досье в начале июля 2016 года. Они в принципе договорились, что ФБР будет платить ему за дальнейшую работу по Трампу, но по какой-то причине их сотрудничество так и не состоялось.

Йорк выдвигает гипотезу, что сенаторы-республиканцы усмотрели расхождение между тем, что Стил говорил ФБР, и тем, что он показывал в лондонском суде. Поскольку их ходатайство засекречено, можно лишь гадать, почему они просят минюст заняться Стилом.

Демократы считают, что речь идет просто о попытке правяшей партии навести тень на плетень и скомпрометировать Стила, его досье и его клиента Fusion GPS.

В ответ сенатор-демократ Дайен Файнстайн, возглавляющая демократическую фракцию комитета по юридическим вопросам, без согласования с его председателем, республиканцем Грэссли, только что обнародовала стенограмму показаний, которые дал в августе за закрытыми дверями сотрудникам комитета основатель Fusion GPS Симпсон.

Грэссли воспринял этот ход с негодованием, Трамп мгновенно присвоил 84-летней Файнстайн кличку Проныра, но дело сделано, и теперь каждый может прочесть стенограмму десятичасового выступления Симпсона длиной в 312 страниц.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Майкл Коэн со своим адвокатом Стивеном Райаном

Из нее явствует, например, что республиканцы неоднократно пытались добиться от Симпсона признания, что, нанимая Стила, он руководствовался политическими мотивами. Симпсон признал, что кандидатура Трампа была ему не по душе, но настаивал, что ставил себе целью сбор правдивой информации, а не очернение республиканца. Он подчеркнул, что у него есть друзья-республиканцы.

Симпсон рассказал, что был встревожен собранными данными о предполагаемом вмешательстве русских в американские выборы, и поэтому позвонил в ФБР в начале июля 2016 года.

По словам Симпсона, Стил сообщил ему, что у ФБР, оказывается, был осведомитель "в организации Трампа". Эта сенсационная новость заставила СМИ дружно гадать, о ком идет речь.

По словам Washington Post, знающие люди объяснили ее журналистам, что имелся в виду не какой-то тайный осведомитель, а австралийский дипломат, который сообщил американцам в конце июля, что за несколько месяцев до этого выпивал с Пападопулосом в лондонском ресторане, и тот заявил ему, что у России имеется серьезный компромат на Клинтон.

Ближе к концу выступления Симпсона в комитете его адвокат Джошуа Леви огорошил присутствующих заявлением, что обнародование досье Трампа привело к чьей-то гибели.

Леви не объяснил, кого он имел в виду, и Washington Post не нашла в открытых источниках данных о смерти человека, которую можно было бы увязать с содержимым досье.

Как сообщил газете неназванный источник, в Fusion GPS начали тревожиться по поводу информантов Стила, когда вслед за появлением слухов о его досье несколько человек были убиты.

Во вторник по телевидению выступал бывший сотрудник ЦРУ, который многозначительно напомнил о серии загадочных смертей российских чиновников.