Россия отобрала у Китая лидерство в рейтинге развивающихся стран

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Крупнейший американский банк Bank of America Merrill Lynch за несколько недель до ожидаемого ужесточения американских санкций назвал Россию самым надежным и привлекательным развивающимся рынком для инвесторов. Россия обогнала даже Китай. Почему так произошло?

Банк опубликовал отчет о состоянии развивающихся стран и составил рейтинг 10 самых привлекательных государств на основе анализа макроэкономических данных, в том числе динамики ВВП, дефицита бюджета, госдолга.

Россия стала лидером десятки, сместив с первого места Китай. Но произошло это в основном благодаря статистике. Экономика Китая явно растет быстрее, следует из отчета.

У России ниже государственный и частный долг (компаний и домохозяйств), и выше профицит счета текущих операций - он отражает баланс внешней торговли и финансовых потоков в страну. В России также ниже дефицит бюджета, чем у Китая: по оценке BofA, он составляет 1,8% ВВП у России против 3% у Китая.

Помимо России и Китая в десятку развивающихся стран вошли Южная Корея, Индонезия, Индия, Мексика, Польша, Бразилия, Турция и ЮАР. Последние три страны в докладе называют "хрупкой тройкой": у них высокие долговая нагрузка, дефицит бюджета и торговли. Более того, эти страны оказались в стагфляции - ситуации, когда цены быстро растут при общем спаде экономики.

Доклад Bank of America Merrill Lynch опубликован за месяц до возможного ужесточения санкций со стороны США, которые, в частности, могут ударить по российскому суверенному долгу.

Новогоднее ралли

Боятся ли инвесторы санкций? Если судить по основным показателям, то нет. С начала года российские рынки и рубль показывают устойчивый рост.

Индекс Московской биржи с начала года вырос на 5,6%, а индекс РТС - на 6,7%. Рубль заметно укрепился к доллару: если 29 декабря американская валюта торговалась вокруг отметки в 57,6 рубля, то 10 января доллар стоит уже 57 рублей. То есть рубль подорожал почти на процент.

Почему так происходит?

Рост российских рынков происходит на фоне укрепления цен на нефть. Фьючерсы нефти марки Brent с поставкой в марте в среду стоили 69,15 доллара. Цены толкает вверх продление сделки ОПЕК по сокращению мировой добычи нефти и протесты в Иране. За последний месяц цены на нефть выросли почти на 10%.

В обзорах инвестиционного подразделения Сбербанка Sberbank CIB говорится, что мировые рынки начали 2018 год с "позитивной ноты", а инвесторы довольно оптимистично воспринимают риски и "пускают средства в оборот". Сейчас, по мнению экспертов банка, они готовы рисковать, чтобы заработать.

Россия в целом выглядит для инвесторов привлекательно: цены на нефть оказались на новом локальном максимуме, бюджет в этом году может оказаться бездефицитным, а ЦБ проводит политику по снижению процентных ставок, пишут экономисты Сбербанка. Но при этом они советуют быть осторожными из-за рисков, среди которых возможное ужесточение санкций США и президентские выборы в марте этого года.

Что будет с рублем

Рубль находится вблизи максимумов с сентября 2017 года, пишет в своем отчете экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова. В Nordea ждут в ближайшее время курса в 56,5-57,5 рублей за доллар.

В январе, по ее мнению, большинство факторов в экономике, скорее всего, будет поддерживать рубль. Среди них - интерес иностранных инвесторов к валютам развивающихся стран, высокие цены на нефть и сильный счет текущих операций в первом квартале. Евдокимова отмечает, что рубль может поддержать запрет на покупку российских облигаций федерального займа, а точнее инвесторы, которые решат купить их до введения возможного запрета.

Ранее эксперты объясняли, что многие спекулянты покупали ОФЗ, чтобы заработать на кэрри-трейде. В рамках этих операций инвестор берет деньги в одной стране под низкий процент, покупает валюту другой страны и вкладывает ее в долговые ценные бумаги под более высокий процент.

Однако другие эксперты не столь оптимистичны. Согласно прогнозу ВТБ Капитала, средний курс доллара в первом квартале составит 59,4 рубля. В Sberbank CIB ожидают, что на конец первого квартала доллар укрепится до 59 рублей. Они частично это объясняют тем, что российский минфин увеличит объем покупки валюты.