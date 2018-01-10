Умер Михаил Державин: актер, юморист, жизнелюб

Правообладатель иллюстрации ТАСС/Михаил Джапаридзе Image caption Михаил Державин в день своего 80-летия с женой Роксаной Бабаян и другом Александром Ширвиндтом

Советский и российский актер Михаил Державин умер 10 января на 82-м году жизни. Он прославился прежде всего участием в юмористической телепередаче "Кабачок "13 стульев" и тандемом с Александром Ширвиндтом.

Державин сыграл 54 роли в театре и 32 роли в кино, но более широкую известность получил на эстраде как юморист.

В английском языке есть выражение "standing comedian" - "стоящий комик". Тот, кто рассказывает со сцены смешные истории. Державина и его многолетнего партнера Ширвиндта можно было назвать "sitting comedians", поскольку они часто предпочитали шутить сидя.

Запах кулис

Его карьера началась в 1950-х годах. Творческие династии тогда были распространены меньше, чем теперь, но Державин - актер потомственный.

Отец актера был одним из ведущих членов труппы театра Вахтангова.

В детстве я был уверен, что главное место на земле это театр и все события происходят вокруг него. Когда по Арбату шли праздничные демонстрации, вахтанговские актеры приветствовали демонстрантов. Их узнавали, махали руками, флажками. Я был убежден, что демонстрации для того и устраивают, чтобы люди увидели актеров Михаил Державин, из мемуаров

Родился Михаил Державин 15 июня 1936 года в той же московской больнице, где появились на свет Андрей Миронов и Александр Ширвиндт. Рос в доме, специально построенном для вахтанговцев по соседству с театром.

"В Театре имени Вахтангова служил мой папа Михаил Степанович Державин, народный артист. Его знаменитые коллеги жили в одном с нами доме, в котором я живу до сих пор, - вспоминал Державин. - Со всеми актерами я был знаком. В нашей школе учились актерские дети и будущие актеры. Рядом со школой были театральное училище имени Щукина и мой дом. Мне ничего не оставалось, кроме как перейти в соседний подъезд".

В первый раз он выступил перед публикой в пять лет, прочитав раненым в эвакуационном госпитале в Омске монолог Кутузова из одноименной пьесы, в которой полководца играл его отец.

Державин-старший умер, когда сыну было 15 лет, и тому пришлось подрабатывать и доучиваться в вечерней школе.

В относительной тени

В 1959 году Державин окончил Щукинское училище и был распределен в Театр имени Ленинского комсомола, где получил первую сценическую роль - отрицательного стиляги по прозвищу Бубус в пьесе "Опасный возраст".

Впоследствии два года играл в Театре на Малой Бронной, а в 1969 году перешел в Театр сатиры, где служил почти полвека.

Это сейчас девочка или мальчик два раза на экране появится и уже называет себя звездой. А я тихо въезжал в известность - поэтому и головокружения никакого не испытывал Михаил Державин, из интервью

Много лет его главным режиссером был знаменитый Валентин Плучек, звездами первой величины - Анатолий Папанов и Андрей Миронов.

Державин сыграл в Театре сатиры около 40 ролей, в том числе Тартюфа, Скалозуба в "Горе от ума", Бобчинского в "Ревизоре" и Епиходова в "Вишневом саде".

На экране Державин дебютировал в 1956 году, еще будучи студентом, снявшись в фильме о Гражданской войне "Они были первыми" - в роли гимназиста, после колебаний принимающего сторону красных.

Самая известная картина с его участием - "Трое в лодке, не считая собаки", снятая в 1979 году и до сих пор популярная у любителей советского кино. Державин сыграл в ней одну из главных ролей вместе с Андреем Мироновым и Александром Ширвиндтом.

Пан Ведущий

Хотя Михаил Державин посвятил жизнь театру и кино, славу ему принесли телепрограмма "Кабачок 13 стульев" и эстрадные выступления в паре с Ширвиндтом.

Музыкально-юмористическая передача "с польским акцентом" выходила в эфир с 16 января 1966 года по 4 октября 1980 года.

Ее придумал снимавшийся в польских фильмах актер Александр Белявский, ставший первым ведущим. Его сменил Андрей Миронов, но он сильно затенял остальных участников своей экспрессией и вскоре ушел из "Кабачка", уступив место Державину с его мягкой ненавязчивой иронией.

Это была первая народная телевизионная передача с постоянными героями, с единством места, композиции, стиля. Для телезрителей наши дурашливые, порой наивные сценки служили отдушиной в зарегламентированной жизни, оазисом, светом в телевизионном окошке, обычно зашоренном глухим официозом Михаил Державин, из мемуаров

Название было дано по числу постоянных персонажей и одновременно являлось отсылкой к знаменитому роману "12 стульев".

Культура уютных маленьких кафе, где собираются завсегдатаи, в СССР отсутствовала, и передача воспринималась как манящая европейская экзотика. В музыкальных номерах артистки "пели" голосами популярных исполнителей, включая группу ABBA, которых в иных случаях на отечественном телевидении услышать было невозможно.

Участники передачи, в основном актеры и актрисы Театра сатиры, сделались знаменитостями, которых узнавали на улице. Державин получил звание заслуженного деятеля искусств Польши.

Плучек ненавидел "Кабачок", называл его "рассадником пошлости" и "раковой опухолью на теле театра", обвинял коллег в погоне за дешевой славой и манкировании основной работой и даже просил председателя Гостелерадио Сергея Лапина закрыть передачу.

Но она нравилась Леониду Брежневу и министру культуры Петру Демичеву. После 133 выпусков "Кабачок" прекратил существование из-за политического кризиса в Польше.

Вдвоем по жизни

Михаил Державин и Александр Ширвиндт росли по соседству и дружили с детства. Ширвиндт был старше на два года, и Державин вспоминал, как на какой-то домашней вечеринке его приятелю разрешили выпить шампанского, а ему нет.

Они вместе учились в Щукинском училище, играли в одних спектаклях и фильмах. В первой половине 1960-х годов сделались "широко известны в узких кругах" как участники процветавших в московском Доме актера театральных капустников.

За всю свою жизнь я не выкурил ни одной сигареты. Завтракаю по-голливудски - чашечка кофе и кусочек сыра. Днем не обедаю, потому что на сытый желудок тяжело играть. Зато после спектакля могу себе «напозволять». Дом очень люблю. У меня там два замечательных халата - китайский и вьетнамский Михаил Державин, из интервью

Расцвет творческого тандема, в котором Державин играл экспансивного и многословного, а Ширвиндт - мрачноватого персонажа, пришелся на окончание 1980-х, начало 1990-х годов.

Во время концерта в МГИМО соль номера заключалась в том, что юмористы перебрасывались абсолютно бессмысленными ремарками, фонетически напоминавшими английскую речь. Потом кто-то из преподавателей спросил: "Что это за диалект? На слух явно английский, а понять невозможно!"

Ширвиндт вспоминал, что даже они с их громадным опытом чуть-чуть растерялись, когда из привезли в Центр управления полетами, вывели на связь с космонавтами и сказали: "В вашем распоряжении десять минут, потом станция уйдет за горизонт. Шутите!"

В новогоднюю ночь 1992 года дуэт потешался над тем, как теперь зовется страна, в которой мы живем: "Эсэнговия" или "Эсэнговщина". Артистам и большинству зрителей было еще невдомек, что они отныне живут в России и другого отечества у них не будет.

Личная жизнь

Многие экранные образы создали Михаилу Державину имидж бонвивана и любителя прекрасного пола, что, в общем, соответствовало действительности. Он был легким неконфликтным человеком, которого все любили.

Артист был трижды женат: на дочери Аркадия Райкина Екатерине, дочери маршала Семена Буденного Нине и певице Роксане Бабаян, с которой прожил почти 40 лет до самой кончины.

Однажды первый тесть дал Державину на выступление свой костюм. Начинающий актер потом похвастался: "Мне так аплодировали!" Райкин, по свидетельству многих знавших его людей, не страдавший избытком скромности, ответил: "Даже если бы ты просто вышел в этом костюме и помолчал, хлопали бы не хуже!"

Чего греха таить, романов у меня было много. Я могу об этом говорить открыто, потому что между моими браками были перерывы Михаил Державин, из интервью

От брака с Ниной Буденной Державин имел дочь и двоих внуков. Когда одного из них в детстве спросили, знает ли он, кто такой Сталин, мальчик ответил: "Приятель моего прадедушки".

С Роксаной Бабаян будущий муж познакомился в самолете, на котором они летели на гастроли в Казахстан. "Брак совершился на небесах", - шутил он.

У Михаила Державина было два хобби: рисование и рыбалка.

В СССР он не числился идейно выдержанным и приближенным к власти, но и столкновений с государством и цензурой, в отличие от многих коллег, не имел.

В наши дни, пожалуй, единственным его публичным высказыванием на тему, как-то связанную с политикой, было замечание, что Украина зря боится российской телепродукции, поскольку та все равно является калькой с американских передач и сериалов.

По имеющимся данным, причиной смерти Михаила Державина стала давняя тяжелая болезнь сердца. Как сообщают российские интернет-издания, он находился в клинике с начала декабря и последние два дня не приходил в сознание.