СМИ России: сопредседатели штаба Путина декоративны

В обзоре российских газет:

"Ведомости": педагог, медик, директор завода

Рулить кампанией кандидата в президенты Владимира Путина будут чиновники, в этом уверены эксперты, опрошенные "Ведомостями". А формально предвыборный штаб возглавили руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и гендиректор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев.

Путину уже передан список из 264 доверенных лиц, по которым проведена документальная проверка, всего же подобрано 600 кандидатур, из которых в окончательный список войдет около 500.

"Задача проведения выборов с утра до вечера как лежала на [первом замруководителя администрации президента Сергее] Кириенко, так и продолжит лежать", - уверяет человек, близкий к администрации президента.

Предполагалось, что штаб возглавит руководитель администрации Антон Вайно, однако на декабрьской пресс-конференции Путин сказал, что хотел бы, чтобы его штаб возглавили "люди авторитетные, известные в стране".

Газета вспоминает и прошлые выборы, где была аналогичная ситуация: в 2012 году штаб возглавлял режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин, но неформально кампанией руководил первый замглавы администрации Вячеслав Володин.

"Одна из главных задач кампании - курс на честность, поэтому необходимо, чтобы у электората не было ощущения, что кампания строится по звонку. А когда штаб возглавляет один из главных чиновников страны, то создается ощущение, что опять чиновники занимаются чиновничьим делом и организовывают выборы главного чиновника страны. Это неверный посыл, поэтому главой штаба должен быть общественный деятель, который бы снял все вопросы о нечестности кампании", -комментирует политолог Андрей Колядин.

Есть административная структура, отвечающая за технологическую часть, а штаб демонстрирует приоритеты, полагает политолог Евгений Минченко. Говорухин в 2012 году символизировал поддержку Путина мастерами культуры, сейчас акцент делается на одаренных детях, социальной сфере и машиностроении, поясняет он.

В этих назначениях не нужно искать интриги, считает политолог Глеб Павловский: "Выбрана модель народного кандидата. Был другой вариант - политический глава штаба, который все равно бы ничего не решал, поскольку основной штаб - администрация президента".

Штаб будет витриной с традиционной агитационной тройкой во главе - врач, учитель и директор завода, добавляет эксперт: "Интрига если и была, то только между хозяевами заводов - кто выдвинет директора. Хорошо бы смотрелся генерал, но тогда бы был милитаристский крен".

"Коммерсант": кандидаты начинают поездки по стране

Агитационная кампания входит в активную фазу, пишет "Коммерсант". Турне выдвинутого КПРФ Павла Грудинина начнется с Санкт-Петербурга и Орла. "Яблочник" Григорий Явлинский поедет в Великий Новгород. Планы лидера ЛДПР Владимира Жириновского обширнее.

За 30 лет политической деятельности Жириновский предпринял 642 предвыборные поездки по стране, сообщил глава штаба депутат Госдумы Алексей Диденко. Он считает это "абсолютным рекордом", который будет закреплен в 2018 году. В ближайших планах - 11 городов, в том числе Екатеринбург, Самара, Ростов, Санкт-Петербург, Смоленск, Тула. В одни города предусмотрены авиаперелеты, в другие - традиционный для ЛДПР "агитпоезд".

По словам Диденко, кандидат Жириновский будет представлять свою предвыборную программу "Мощный рывок вперед". Лидер ЛДПР будет общаться с людьми "на рынках и ярмарках, в пенсионном фонде и студенческой аудитории, в СИЗО и миграционных центрах"

Партии, решившие поддержать самовыдвиженца Владимира Путина, пока не определились, как будут агитировать за кандидата. "Справедливая Россия" определится с тактикой на заседании президиума партии 19 января, сообщил секретарь президиума по оргработе Руслан Татаринов.

Григорий Явлинский начнет поездки, не дожидаясь регистрации. Первый тур запланирован в регионы Северо-Западного федерального округа. У "Яблока" есть фракция в гордуме Великого Новгорода, и с этого региона начнутся поездки, пояснил глава избирательного штаба кандидата Николай Рыбаков. К тому же это историческая колыбель российской демократии, отмечают партийные технологи.

Особое значение в "Яблоке" придают встречам со студентами и преподавателями вузов. Правда, в последнее время оппозиционных политиков в вузы "не всегда пускают", отметил Рыбаков. В таком случае придется арендовать помещения для встреч. Задача всех встреч - доказать, что предвыборная программа "Дорога в будущее" - это альтернатива существующей системе.

"Ведомости": скоростная магистраль начнется на Урале

Высокоскоростную железную дорогу Москва - Пекин могут начать строить не от Москвы, а с участка Екатеринбург - Челябинск, сообщают "Ведомости".

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Казани анонсировал президент Путин на Петербургском экономическом форуме в 2013 году, но прошлой осенью РЖД не удалось договориться с правительством о бюджетных инвестициях в строительство.

Поэтому появилось предложение строить частями и начать с отрезка Москва-Казань, построив участок до Владимира. Но похоже, первым появится участок от Екатеринбурга до Челябинска.

"Уральская скоростная магистраль", хозяйственное партнерство, в котором участвуют группа ЧТПЗ, инвестиционная группа "РВМ капитал" и другие инвесторы, вместе с властями Челябинской и Свердловской областей подали в правительство заявку - частную концессионную инициативу. Они предлагают начинать строительство, и участок уже включен в транспортную стратегию России до 2030 года.

Заявка на ВСМ Москва - Казань в правительство пока не поступила, а участок до Владимира, о котором шла речь осенью, выходит дороже участка Екатеринбург - Челябинск. Первый обойдется в 459,5 млрд руб., говорил осенью человек, близкий к РЖД, а ВСМ Екатеринбург - Челябинск оценена в заявке в 360 млрд руб. Половину инвесторы заплатят сами и возьмут в кредит, другую хотят получить как капитальный грант из бюджета, утверждают разные источники.

Минтранс поддерживает строительство ВСМ, в том числе на участке Екатеринбург - Челябинск. Ветка позволит фактически объединить два города, это важно в первую очередь жителям региона. Но пока Минтранс официально не получал проект концессионного предложения.

Дорога объединит Челябинск и Екатеринбург в единую конурбацию, позволит создать третью столицу России, сформировать единый рынок труда, говорит замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

Строительство железной дороги не самоцель, дорога - часть заявки Екатеринбурга на участие в "Экспо-2025", но, объединив два города, ВСМ потом будет работать на развитие всего региона, сообщил замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский.

Екатеринбург и Челябинск - два крупных промышленных центра России, регионы со значительными доходами, строительство такой дороги можно только приветствовать, говорит Андрей Чернявский из Центра развития Высшей школы экономики.

В России на железнодорожный транспорт падает львиная доля перевозок - 70-80%, указывает Чернявский, но плотность железнодорожной сети чрезвычайно низкая. В России есть много мест, продолжает он, где сравнительно небольшие участки, связывающие крупные центры, могли бы не только снизить стоимость перевозки, но и способствовать росту экономической активности. Российская экономика топчется на месте, даже небольшой рост - уже неплохо, но вот план увеличить ВРП в 6-7 раз требует уточнений, заключает Чернявский.

Дорога Екатеринбург - Челябинск в долгосрочной перспективе даст шести-семикратный рост ВРП, говорит президент партнерства "Новый экономический рост" Михаил Дмитриев.

С точки зрения экономики участок Екатеринбург - Челябинск для начала строительства ВСМ Москва - Пекин - решение лучшее, чем участок Москва - Казань, который осенью оценивался в 1,3 трлн руб., говорит директор Fitch Ratings Владимир Редькин: дешевле, быстрее принесет эффект - и он будет более очевидным. С Казанью у Москвы и так хорошее сообщение, продолжает Редькин, а проблема Челябинска в том, что он отходит от Транссиба, поэтому Челябинску дорога еще выгоднее и потребность в ней острее, чем у Екатеринбурга.

Инвесторам интересны проекты с понятными источниками возврата инвестиций как за счет конечных пользователей, так и за счет государства (плата концедента), если будет понятна схема возврата, будет интерес, говорит партнер EY Алина Заборовская.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.