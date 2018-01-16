Рыба вместо хлеба: как изменится потребительская корзина россиян

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Чиновники решили сделать потребительскую корзину россиян более здоровой. Сейчас в ней много картошки и хлеба, но мало мяса, овощей и фруктов.

Эта инициатива касается не столько сбалансированного питания, сколько государственных финансов. Русская служба Би-би-си разбиралась, насколько подорожает продуктовая корзина и к чему еще приведет "оздоровление" рациона россиян.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже с мая 2018 года приравняют к прожиточному минимуму, пообещал на днях президент Владимир Путин, баллотирующийся на новый срок. Минтруда уже опубликовало соответствующий законопроект.

Прожиточный минимум - это минимальный набор продуктов, товаров, услуг и обязательных платежей, которые, по мнению чиновников, необходимы для выживания в стране. Сейчас он выше МРОТ на 15%.

Но продукты в минимальном наборе не отвечают рекомендациям минздрава, считает министр труда Максим Топилин.

"В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля. И наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов. Приблизить набор продуктов питания к оптимальному - главная задача новой потребительской корзины", - сказал министр на прошлой неделе "Российской газете".

По закону нынешняя потребительская корзина должна была быть пересмотрена к 2018 году. Но в сентябре 2017 года по инициативе минтруда ее обновление заморозили на три года. Таким образом, новая корзина появится к 2021 году. К этому времени министр Топилин предложил сделать ее более здоровой.

Минздрав рекомендует

В основе действующего минимального набора продуктов питания лежит реальное потребление 20% беднейшего населения, говорит директор Независимого института социальной политики Высшей школы экономики Лилия Овчарова. В последние годы потребление даже ухудшилось, признает она.

"Поскольку у нас три года падали реальные денежные доходы, изменения следующие: ухудшились качественные характеристики потребления продуктов питания и увеличилась доля расходов на продукты питания", - говорит Овчарова.

По рекомендациям российского минздрава от 2016 года в здоровом рационе продуктов должно быть в среднем на 200 грамм больше, чем в существующем сейчас минимальном наборе для трудоспособного человека.

И это не единственное предлагаемое изменение. Структуру потребления ведомство советует поменять. К примеру, потребление хлеба минздрав предлагает сократить почти на четверть, картофеля - на 10%, а яиц - на 20%. Вместо этого нужно существенно увеличить потребление свежих фруктов, мяса, овощей и рыбы.

Если новая корзина будет составлена с учетом рекомендаций минздрава, а не только фактического потребления, Россия перейдет "от минимальных норм потребления к рациональным, которые соответствуют современному пониманию о здоровом питании", не исключает Овчарова.

В пресс-службе министерства труда Русской службе Би-би-си не сказали, как подорожает более здоровая продуктовая корзина, объяснив это тем, что таких подсчетов пока нет. В 2018 году минтруда только планирует создать рабочую группу по ее разработке.

Если продукты в потребительской корзине будут соответствовать рекомендациям минздрава, они могут подорожать на 15%, предполагает Овчарова.

Подорожание может быть меньше - на 7% для трудоспособного населения и 10% - для населения в целом, подсчитала Русская служба Би-би-си.

Как мы считали?

При расчете стоимости "корзины минздрава" мы использовали средние цены на продукты категории за январь-ноябрь 2017 года от Росстата. При определении цены мы учитывали самые дешевые из возможных аналогов. К примеру, цену за 1 кг мороженой неразделанной рыбы (150 руб. за кг), в то время как разделанная стоит на треть дороже. При отсутствии в Росстате цены на какую-либо категорию мы использовали самый дешевый аналог. Так, в качестве цены на "прочие фрукты" использовалась цена на бананы. Поскольку минздрав указал вес продуктов в пересчете на сырье (молоко, муку), при подсчетах мы воспользовались соответствующими коэффициентами. Годовой рацион, предлагаемый минздравом, был пересчитан на месяц и день. При определении стоимости продуктовой корзины, которая используется при определении прожиточного минимума, использовались данные Росстата о величине прожиточного минимума и доле продуктов питания в его составе за I-III квартал 2017 года.

Прислушаются ли россияне?

Если чиновники поменяют доли тех или иных продуктов в виртуальной корзине, население может "проигнорировать" эти изменения.

"Если дать людям, которые живут на прожиточный минимум, дополнительные, скажем, 400 рублей, они не потратят их на рыбу. Все равно они потратят их на другую еду - бананы, хлеб, чтобы добрать калории, а не белки", - считает заместитель проректора Российской экономической школы Олег Шибанов.

Сейчас средние по стране показатели, рассчитанные с учетом потребления всех слоев населения, сильно недотягивают до "меню по минздраву".

Среднее потребление хлеба, макарон и круп на душу населения в 2016 году превысило норму на 18%, картофеля - на 20%, а сахара и кондитерских изделий - на 38%. При этом свежих фруктов потреблялось на 61% меньше нормы.

Как это может повлиять на экономику

Рост стоимости корзины приведет к росту прожиточного минимума, а также МРОТ - после того как его сравняют с прожиточным минимумом. По словам Овчаровой, 15-процентное подорожание продуктов приведет к увеличению стоимости всей потребительской корзины на 7,5%, поскольку продукты в структуре стоимости прожиточного минимума трудоспособного населения в 2017 году занимали в среднем 44%.

А это в свою очередь приведет к увеличению государственных расходов на социальные выплаты, которые привязаны к МРОТ и прожиточному минимуму. Прежде всего, это федеральные выплаты - например, компенсация, которую получают пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума по региону.

По словам Овчаровой, в каждом субъекте есть еще по две-три региональные выплаты - всего их около 400.

Пока неизвестно, каких расходов это потребует от государства. Но, например, только на то, чтобы увеличить МРОТ на 15%, доведя его до прожиточного минимума, государство заложило 70 млрд рублей в 2018-2019 годах.

Возможно, что оздоровление корзины повлияет и на рынок труда. По данным минтруда на апрель 2017 года, 4 млн россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума. Шибанов указывает, что это сотрудники как бюджетных организаций, так и частных компаний.

"Некоторые частные компании работают так - работодатель официально выплачивает МРОТ, а остальное передает в конверте или еще как-то", - говорит Шибанов.

Кроме того, для этих работодателей рост МРОТ приведет к росту налогов. "Обычно дополнительные издержки бизнеса ведут к общему росту цен, это переходит в инфляцию", - добавляет эксперт. По его словам, рост инфляции в этом случае будет небольшим и может составить 0,2%.