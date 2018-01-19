Манипуляция сознанием девушек: признания газлайтера

Юристу из Канады Грегу всего 28 лет, но у него уже 11 раз были серьезные отношения. Он говорит, что все они заканчивались изменами с его стороны, а его девушки после этого теряли уверенность в себе. Грег - газлайтер.

"Теперь, когда я все это вспоминаю, мне совершенно ясно, что я занимался газлайтингом - медленно, но верно влиял на их восприятие реальности, заставляя подвергать сомнению свои суждения", - говорит он.

Сейчас Грег решил открыто рассказать о своем опыте, чтобы приоткрыть завесу происходящего в голове газлайтеров и помочь женщинам распознать признаки манипулирования сознанием.

Газлайтинг (от названия фильма "Газовый свет", англ. Gaslight) считается формой психологического насилия, когда жертве намеренно преподносится ложная информация. Цель - заставить партнера или партнершу усомниться в собственных воспоминаниях и своем восприятии событий.

Грег узнал о своих способностях в ходе сеанса психотерапии.

Он вспоминает, как начинал отношения с девушками: ему был 21 год, он изучал юриспруденцию в университете.

Пола была на четыре года старше него и уже заканчивала магистратуру. Грег описывает их отношения как "романтические, но нестабильные". Вскоре он стал заниматься сексом с другими женщинами на стороне.

Однако Пола была проницательной девушкой и вскоре поняла, что Грег ей изменяет. По словам Грега, чтобы продолжать изменять и сохранить при этом отношения, ему было нужно "изменить ее реальность".

Он начал нащупывать техники и способы, с помощью которых Полой можно было манипулировать, закладывая фундамент для того, чтобы будущее вранье выглядело более правдоподобным.

"Пола была очень умной, а я знал, что следы моей неверности можно отыскать в цифровом пространстве, в социальных сетях", - говорит Грег.

Он говорит, что начал то и дело отпускать шутки по поводу ее "одержимости соцсетями", заставив Полу задуматься, что ее подозрительность, возможно, действительно является нездоровой и может привести к сумасшествию.

"Я намеренно использовал оскорбительную лексику, чтобы она потеряла уверенность в себе, в своем восприятии ситуации и меня. Я говорил ей, что у нее паранойя, что она безумная и слишком драматизирует", - вспоминает он.

"Я все это говорил как бы в шутку, но со временем таких шуток накопилось столько, что она начала мне верить", - поясняет Грег.

Желаемый эффект был достигнут. Пола, которая еще недавно подозревала его в неверности, стала вслух рассуждать о том, что, возможно, она напрасно сомневалась в нем, и, судя по всему, ее покинуло благоразумие.

Хотя некоторые сомнения у Полы все еще оставались, по словам Грега, она начала сомневаться в собственной рассудительности, принесла ему свои извинения и пообещала проводить меньше времени в соцсетях.

"Термином "газлайтинг" часто злоупотребляют", - утверждает психолог Джордж Саймон, автор мирового бестселлера "Кто в овечьей шкуре? Как распознать манипулятора".

"Газлайтинг - это когда внутренне ты точно уверен в том, что ситуация вышла из-под контроля, однако кто-то продолжает убеждать тебя в том, что ты просто неправильно все воспринимаешь. Если это продолжается на протяжении какого-то времени, твое чувство реальности действительно начинает медленно размываться. Газлайтинг может принимать разные масштабы - от обычной лжи и преувеличений до полного подчинения и доминирования. Случай Грега был не настолько экстремальным, но он, безусловно, укладывается в эту шкалу", - говорит эксперт.

Еще одна тактика, которую использовал Грег, - дискредитация женщин. Некоторых из них Пола никогда не видела - это были те, с кем он ей изменял. Зато другие были ее подругами.

"Я все преподносил так, как будто этим женщинам - тем, кто мог на самом деле вывести меня на чистую воду, - ни в коем случае нельзя верить, они постоянно врут. И несмотря на собственное благоразумие, несмотря на весь свой феминизм, в какой-то момент она стала верить мне и недолюбливать тех женщин, о которых я ей рассказывал. Даже если она встречалась с ними и имела возможность убедиться, что они вовсе не такие чудовища, какими я их рисовал".

"Я понемногу изолировал ее от тех, кто говорил ей правду", - признается Грег.

Расставшись с Полой, Грег начал другие отношения, потом вторые, третьи и так далее. Его девушки были совершенно разными - с разным прошлым и разным характером, - но сценарий каждый раз был одним и тем же.

"Есть две черты, которые отличают людей, подверженных газлайтингу - причем именно людей, потому что мужчины тут не исключение, - утверждает Джордж Саймон. - Первая - это сознательность. Это люди добросовестные, обычно поступающие правильно и потому доверчивые - ведь сами они тоже заслуживают доверия".

"Второе качество - покладистость, общая доброжелательность. Когда ты хочешь хорошо обходиться с окружающими и поддерживать дружеские отношения. И не хочешь, чтобы ваша любовная лодка разбилась по какому-то совершенно не стоящему того поводу".

Грег утверждает, что всех его женщин объединяло еще одно, третье качество. Все они были умны и успешны. Ирония судьбы, по его словам, заключается в том, что именно это делало их легкой добычей для газлайтеров.

"Я встречался с врачом, инженером, известной блогершей. Мой личный опыт не подтверждает распространенное мнение, что газлайтингу поддаются именно женщины уязвимые, беззащитные. Это были вполне успешные женщины, однако этот успех сопровождался специфическим представлением о том, как должны выглядеть успешные отношения - и это представление у них было общим. Они словно давали мне инструкцию, что они ищут в мужчине".

Все эти женщины, говорит он, подходили к отношениям так же, как и к карьере: у них был набор необходимых качеств, нередко почерпнутый из популярных кинофильмов, и завышенные ожидания.

Они хотели вести интеллектуальные беседы, приправленные шармом заботы и юмором. Кроме того, они искали мужчину, который был бы таким же успешным, как они сами - с хорошей работой, квартирой и без финансовых проблем.

Все эти критерии сильно сужали список потенциальных претендентов, отмечает Грег, и позволяли без особых усилий подыгрывать их желаниям.

"Когда ты занимаешься газлайтингом, ты изучаешь представления своего партнера о том, как должны развиваться отношения - и просто направляешь это развитие так, чтобы это соответствовало твоим интересам, - объясняет он. - В результате ты прикладываешь минимум усилий, но со временем сильно повышаешь шансы на то, что партнер примет твою версию отношений за свою собственную".

"Я никогда не проявлял агрессии, не прибегал к насилию, никому не угрожал и никого не шантажировал. Ничто не мешало любой из моих подруг в любой момент послать меня. Но ни одна из них этого так и не сделала, - утверждает Грег. - Так что на протяжении долгого времени я совершенно не чувствовал себя злодеем".

Однако сейчас, по его словам, он понимает, к каким последствиям привели его действия.

"Все эти женщины были умны, и мне казалось, что они в любой момент могут поставить под сомнения мои утверждения. Но теперь я понимаю, что это очень неубедительный аргумент, когда речь идет о любви, - говорит он. - Мне хотелось иметь много женщин, чтобы потешить собственное эго, - так что на протяжении многих лет я оправдывал себя в собственных глазах".

"Может быть, из-за того, что я юрист, я всегда мог найти убедительное оправдание несоответствиям в моих рассказах для девушек и убедить себя самого, что я - хороший парень", - объясняет Грег.

В Британии некоторые виды газлайтинга могут рассматриваться как преступление - например, изолирование жертвы от источников поддержки или лишение ее средств к независимому существованию, если речь идет о партнере или члене семьи.

Однако в той же Канаде, например, да и во многих других странах, такие действия уголовно не наказуемы.

Недавно Грег рассказал о своем опыте одному из друзей, и в ответ он тоже признался, что был газлайтером.

"Мой друг - писатель, так что, думаю, у него отлично получается придумывать истории", - говорит Грег. И добавляет, что если бы он мог дать женщинам-жертвам газлайтеров совет, то совет был бы таким: обсудите происходящее в ваших отношениях с другом мужского пола.

"Женщины часто говорят подругам то, что те хотят от них услышать. А если подруга говорит правду, то дружба может резко испортиться, если женщина уже находится под влиянием агрессивно настроенного партнера. Почему-то женщины лучше воспринимают правду от друзей, чем от подруг", - объясняет он.

"Я всегда опасался мужчин-друзей своих бывших девушек. Нередко они распознавали подоплеку моего поведения, а верные друзья никогда не пожертвуют дружбой", - признается Грег.

Грег говорит, что ничто не заставляло его идти к психологу и искать профессиональной помощи, просто он стал уставать от собственного поведения. И хотя еще нельзя сказать, что он полностью излечился, он, безусловно, встал на путь исправления.

По словам Джорджа Саймона, сможет ли Грег вылечиться, зависит от того, какой он газлайтер - их существует два типа.

"Кто-то обучается такому поведению в результате собственного детского опыта. Манипулятивность таких людей произрастает из личной травмы - и так они себя ведут по жизни. Они вырабатывают жизненную стратегию на основе полученной травмы. Для таких людей есть надежда на излечение".

"Однако есть и нарциссы - люди, которые не верят, что что-то может быть важнее их самих. Для них надежда меньше, а любые изменения обычно сопряжены с каким-то огромным, катастрофическим, меняющим всю их жизнь откровением, которое потрясает их до глубины души".

"А такое может никогда и не случиться", - заключает он.

Имена героев изменены. Иллюстрации Тома Хамберстона.